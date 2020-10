Kulturtipp von KONTAKTE-KOHKTAKTbI: Kinostart des russischen Films Дылда (dt. Bohnenstange) am 22.10.2020

Wir möchten Sie gerne auf den Kinostart des Films Дылда (dt. Titel BOHNENSTANGE) aufmerksam machen, der am 22. Oktober 2020 deutschlandweit sowohl synchronisiert als auch in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln in die Kinos kommen wird!

Dieser russische Film hat 2019 zahlreiche internationale Preise gewonnen, wir warteten schon lange auf den deutschen Kinostart.

Das Drama erzählt von zwei ehemaligen Rotarmistinnen, die in Leningrad nach dem Ende der Blockade vergeblich versuchen, in die Normalität zurückzukehren. Vergeblich, weil ihre Traumatisierung durch den Krieg und die gesellschaftlichen Vorbehalte gegen Soldatinnen der Roten Armee nicht zu überwinden sind.

Der Film des Regie-Wunderkinds Kantemir Balagow erzählt eindrücklich von den Schrecken des Krieges aus weiblicher Perspektive – inspiriert durch das Buch „Der Krieg hat kein weibliches Gesicht“ der belarussischen Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexjiewitsch. Produzent des Films ist Alexander Rodnyansky.

-- KONTAKTE-KOHTAKTbI e.V. Berlin Feurigstraße 68 info@kontakte-kontakty.de www.kontakte-kontakty.de

