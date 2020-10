Welche Länder unterstützen China in Bezug auf das nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong?

In einer kürzlich von den Vereinten Nationen abgegebenen Erklärung unterstützten 54 Länder Chinas Hongkong-Politik, während 39 in einem rivalisierenden Block Bedenken äußerten.

Am Dienstag wurde den Vereinten Nationen ein weiterer Zusammenstoß zwischen Chinas Kritikern und seinen Anhängern geboten. Der deutsche Botschafter Christoph Heusgen kritisierte am 6. Oktober im Rahmen des Dritten Ausschusses der Generalversammlung (zu sozialen, humanitären und kulturellen Fragen) im Namen von 39 Ländern eine Erklärung gegenüber den Vereinten Nationen, in der er China kritisierte „Die Menschenrechtssituation in Xinjiang und die jüngsten Entwicklungen in Hongkong.“ China hatte zwei seiner entschiedensten Anhänger, Pakistan und Kuba, die sich meldeten, um diese Äußerungen unmittelbar danach zu widerlegen, indem sie ihre eigenen Listen von Ländern vorlegten, die China unterstützten.

Interessanterweise musste China, während sich der deutsche Block einig war, sich in beiden Fragen als „ernsthaft besorgt“ zu bezeichnen, seine Anhänger in zwei Gruppen aufteilen: Länder, die seine Hongkong-Politik ausdrücklich unterstützten, und Länder, die seine Xinjiang-Politik unterstützten.

Der Vertreter Deutschland, Heusgen listete 39 Länder auf, die sich besorgt über Chinas Hongkong-Politik äußerten: Albanien, Australien, Österreich, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kanada, Kroatien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Haiti, Honduras, Island, Irland, Italien, Japan, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, die Republik der Marshallinseln, Monaco, Nauru, das Königreich der Niederlande, Neuseeland, Nordmakedonien, Norwegen, Palau, Polen, die Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, die Schweiz, die Vereinigtes Königreich und die Vereinigten Staaten.

Als Antwort darauf verlas der ständige Vertreter Pakistans bei den Vereinten Nationen, Munir Akram, eine Erklärung einer Gruppe von 54 Ländern, die Chinas Hongkong-Politik unterstützten: Afghanistan, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Bahrain, Bangladesch, Weißrussland, Burundi, Kambodscha, Kamerun, Zentralafrikanische Republik, China, Komoren, Kongo, Kuba, Dschibuti, Dominica, Ägypten, Äquatorialguinea, Eritrea, Gabun, Grenada, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Iran, Irak, Laos, Madagaskar, Mauretanien, Marokko, Mosambik , Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niger, Pakistan, Palästina, Philippinen, Russland, Somalia, Saudi-Arabien, Südsudan, Sri Lanka, Sudan, Syrien, Tansania, Togo, Uganda, Vereinigte Arabische Emirate, Venezuela, Jemen und Simbabwe.

Als Referenz lautet die vollständige Erklärung von Akram, die aus der UN- Videoaufzeichnung des Treffens (ab ca. 27:30 Uhr) stammt, wie folgt:

Die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten ist ein wichtiges Prinzip, das in der Charta der Vereinten Nationen verankert ist und eine Grundnorm der internationalen Beziehungen darstellt. Die Sonderverwaltungsregion Hongkong ist ein unveräußerlicher Teil Chinas, und Hongkongs Angelegenheiten sind Chinas innere Angelegenheiten, die keine Einmischung ausländischer Streitkräfte zulassen. Wir unterstützen Chinas Implementierung von „einem Land, zwei Systemen“ in der Sonderverwaltungsregion Hongkong. In jedem Land liegt die Gesetzgebungsbefugnis in Fragen der nationalen Sicherheit beim Staat. Die Verabschiedung des Gesetzes der Volksrepublik China zur Wahrung der nationalen Sicherheit in der Sonderverwaltungsregion Hongkong ist eine legitime Maßnahme, die sicherstellt, dass „ein Land, zwei Systeme“ stabil und dauerhaft sind und Hongkong langfristig Wohlstand und Stabilität genießt . Die legitimen Rechte und Freiheiten der Einwohner von Hongkong können in einer sicheren Umgebung besser ausgeübt werden.

Chinas Anhänger sind überwiegend in den Entwicklungsländern und insbesondere in Afrika angesiedelt. Von den 54 Ländern, die sich der Erklärung angeschlossen haben, waren 27 afrikanisch. Mit anderen Worten, die Hälfte der Gesamtzahl der Länder auf dem Kontinent unterstützte China in diesem Fall (und bezeichnenderweise unterzeichnete keines der afrikanischen Länder die deutsche Erklärung). Außerhalb Afrikas hat China seine stärkste Unterstützung im Nahen Osten, wo acht Länder unterzeichnet haben. Insbesondere konnte Peking sowohl den Iran als auch Saudi-Arabien für die Hongkong-Frage gewinnen. In Südasien waren fünf der acht SAARC-Mitglieder an Bord (mit Ausnahme von Bhutan, Indien und den Malediven).

In anderen Regionen hatte China jedoch weniger Anhänger. Überraschenderweis kein einziges Land aus Zentralasien China unterstützt. Auch Südostasien war mit nur vier (Kambodscha, Laos, Myanmar und die Philippinen) der elf Länder der Region unterrepräsentiert. Nach dieser Aussage sind Lateinamerika und der Pazifik Regionen, in denen Chinas diplomatischer Einfluss immer noch begrenzt ist, mit nur einer Handvoll kleinerer Länder auf Chinas Seite. Auf der anderen Seite war China offenbar in der Lage, viele (wenn auch keineswegs alle) Länder in Mittel- und Osteuropa davon abzuhalten, sich der von Deutschland gesponserten Erklärung gegen seine Politik in Hongkong und Xinjiang anzuschließen – obwohl Peking anscheinend nicht in der Lage war sie davon zu überzeugen, sich auch der Gegenerklärung Pakistans anzuschließen (mit Ausnahme von Belarus).

Schließlich ist es bemerkenswert, dass China nicht alle Länder davon überzeugen konnte, sowohl seine Politik in Hongkong als auch in Xinjiang zu unterstützen. In der Erklärung von Hongkong waren 54 Länder erfasst. Aber nur 45 Länder unterstützten die pro-chinesische Erklärung zu Xinjiang. Zehn Länder unterstützten Chinas Politik gegenüber Hongkong, nicht jedoch gegenüber Xinjiang: Afghanistan, Algerien, Antigua und Barbuda, Bangladesch, Dschibuti, Gambia, Mauretanien, Niger, die Philippinen und Somalia. Nur ein Land hat das Gegenteil getan: Kiribati, der die Erklärung von Xinjiang unterzeichnet hat, aber nicht die zu Hongkong. Insbesondere sind viele dieser 10 Länder entweder Staaten mit muslimischer Mehrheit oder haben beträchtliche muslimische Minderheiten (mit Antigua und Barbuda als einzige Ausnahme).

Zu diesem Zweck bemerkte die pakistanische Tageszeitung Dawn, dass es einen Grund gibt, warum Pakistan, Chinas „eiserner Bruder“, die Erklärung zu Hongkong und nicht die zu Xinjiang vortrug: „Die Entscheidung, ein muslimisches Land nicht zu bitten, die Selbsthilfegruppe zu Xinjiang zu leiten spiegelt Pekings Bewusstsein für die mit diesem Thema verbundenen Empfindlichkeiten wider. Es wäre für muslimische Nationen peinlich gewesen, eine öffentliche Position in einer muslimischen Mehrheitsregion einzunehmen. “ (Pakistan hat die Erklärung von Xinjiang natürlich unterschrieben, aber es vermieden, sie laut in die UN-Akte einzulesen.)

Es ist eindeutig einfacher für China, Unterstützung für Hongkong als Souveränitätsproblem aufzubringen, als Unterstützer für die zunehmend kritisierte Behandlung der Uiguren zu gewinnen.

