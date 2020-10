Präsident Maduro: Mehr als tausend Söldner trainieren in Kolumbien, um die Parlamentswahlen in Venezuela am 6. Dezember zu sabotieren

Der Präsident der Bolivarischen Republik Venezuela, Nicolás Maduro, prangerte diesen Umstand während seiner Rede beim Internationalen Festival des Widerstands der Völker 2020 an. Er erklärte, dass „in Kolumbien derzeit mehr als tausend Söldner im Rahmen einer gezielten Operation mit Hilfe der EU ausgebildet werden, unter dem Schutz von Iván Duque, um das politische Klima und das Wahlklima in Venezuela zu sabotieren.“

Maduro betonte, dass Venezuela in Widerstand, Kampf und Hoffnung lebt, mit der Gewissheit, dass eine neue Welt möglich ist, in der die imperialistischen Kriege und Eroberungskriege beendet werden können, und die Androhung der Anwendung von Gewalt gegen die Völker der Welt.

Darüber hinaus betonte er, dass „wir eine multipolare und plurizentrische Welt aufbauen, eine Welt, in der die Kraft der Volksmeinung über alles herrscht.“ In diesem Sinne spezifizierte er, dass dieses neue Schema das Ende von „imperialistischen Kriegen, Eroberungskriegen, Androhung von Gewaltanwendung gegen die Völker“ befürwortet.

Maduro erklärte, dass „nichts und niemand in der Lage sein wird, die großen Veränderungen aufzuhalten, die für dieses Jahrhundert angekündigt werden“, weshalb er sein Engagement für die Kämpfe der Völker gegen diejenigen, die sich nach Herrschaft sehnen, bekräftigte.

