Tragbares Entsalzungsgerät zur Trinkwassergewinnung

QuenchSea ist eine innovative Technologie, die ein Hydrauliksystem, eine dreifache Vorfiltration und eine kleine Umkehrosmosemembran kombiniert, um Meerwasser mit manueller menschlicher Kraft in Süßwasser zu entsalzen, in sauberes frisches Trinkwasser.

mehr Infos hier:

https://www.indiegogo.com/projects/quenchsea-turn-seawater-into-freshwater?

siehe auch:

Einfache, solarbetriebene Wasserentsalzung – Neues Maß an Effizienz zur Herstellung von frischem Trinkwasser aus Meerwasser.

https://cooptv.wordpress.com/2020/08/10/einfache-solarbetriebene-wasserentsalzung-neues-mass-an-effizienz-zur-herstellung-von-frischem-trinkwasser-aus-meerwasser/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related