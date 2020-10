Der Nationale Wahlrat Venezuelas (CNE) präsentiert Wahlmaschinen und Prüfungsschema für die Parlamentswahlen am 6. Dezember

Der Nationale Wahlrat (CNE) wird an diesem Freitag, dem 9. Oktober, Vertretern der politischen Parteien, der Medien, Persönlichkeiten und der Wählerschaft die Wahlmaschine vorstellen, die in der 6D verwendet wird Parlamentswahlen am 6. Dezember.

Die Behörden der Wahlmacht werden das Prüfungsschema auch dem automatisierten Abstimmungssystem bekannt geben. Einzelheiten zur Vertrauenskette werden als Garantiefaktor für politische Organisationen, Wähler, Wähler und die allgemeine Bevölkerung innerhalb und außerhalb Venezuelas angeboten.

Venezuelas Wahlsystem ist auf dem neuesten Stand der Technik und in Lateinamerika und der Welt führend. Es bietet Garantien für seine Sicherheit und Transparenz, indem es vollständig überprüfbar ist.

In gleicher Weise setzt die CNE-Richtlinie die Überprüfung der Vorschriften fort, die die Entwicklung des Wahlkampfs regeln, der gemäß dem Wahlplan am 19. November unter Berücksichtigung der staatlichen Protokolle zur Eindämmung von Covid-19, dem Strategieplan, beginnen wird der biologischen Sicherheit für die Wahlen vom 6. Dezember sowie die Nutzung traditioneller Medien, sozialer Netzwerke und anderer technologischer Instrumente.

Darüber hinaus bewertet die Richtlinie der Wahlmacht, was die Normen und Protokolle betrifft, die die nationale Aufsicht regeln, sowie die internationale Begleitung, die persönlich und unter Verwendung digitaler Echtzeitformate und -instrumente zur Gewährleistung der Teilnahme erhoben wurde. Es berücksichtigt die Biosicherheitselemente, die während des gesamten Prozesses vorhanden waren.

Der Nationale Wahlrat (CNE) lädt Sie herzlich ein, sich mit der Übermittlung der folgenden Aktivitäten zu verbinden:

Präsentation der technologischen Lösung, die bei den Parlamentswahlen am 6. Dezember 2020 verwendet wird

9. Oktober 2020

17:00 Uhr (deutsche Zeit)

Schalten Sie ein :

Über Streaming: http: //vod.streamingconnect. tv / cnetv / user /

Folgen Sie ihm auf Twitter: @ EleccionesAN20

