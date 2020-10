Die Grenzen der chinesischen Macht – von Pepe Escobar

Von Pepe Escobar – zuerst veröffentlicht bei Asia Times

Alles an US-China hängt vom Ergebnis der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen ab.

Trump 2.0 würde im Wesentlichen seine Wette auf Entkopplung machen, um das „bösartige“ China an einer Front mit mehreren hybriden Kriegen zu in den Schwitzkasten zu nehmen, den chinesischen Handelsüberschuss zu untergraben, große Teile Asiens zu kooptieren und immer darauf zu bestehen, China als böse Inkarnation zu charakterisieren.

Das Team Biden wäre, obwohl es laut der offiziellen Dem-Plattform keinen Wunsch bekundet, in die Falle eines neuen Kalten Krieges zu tappen, nur etwas weniger konfrontativ und würde angeblich die „regelbasierte Ordnung“ „retten“, während bei Trump die Sanktionspolitik weiter gehen würde .

Nur wenige chinesische Analysten sind besser in der Lage, das geopolitische und geoökonomische Schachbrett zu analysieren als Lanxin Xiang: Ein Experte für die Beziehungen zwischen China, den USA und Europa, Professor für Geschichte und internationale Beziehungen am IHEID in Genf und Direktor des Zentrums für das Projekt der Seidenstrasse nach dem Studium in Shanghai.

Xiang promovierte bei SAIS bei Johns Hopkins und ist in den USA ebenso anerkannt wie in China. Während eines kürzlich durchgeführten Webinars legte er die Linien einer Analyse dar, die der Westen auf eigene Gefahr ignoriert.

Xiang hat sich auf die Bemühungen der Trump-Administration konzentriert, „ein externes Ziel neu zu definieren“: einen Prozess, den er als „riskant, gefährlich und hoch ideologisch“ bezeichnet. Nicht wegen Trump – der „nicht an ideologischen Themen interessiert ist“ – sondern wegen der Tatsache, dass die „China-Politik von den echten Kalten Kriegern gekapert wurde“. Das Ziel: „Regimewechsel. Aber dies war nicht Trumps ursprünglicher Plan. “

Xiang deckt die Beweggründe dieser kalten Krieger auf: „Wir haben in den letzten 40 Jahren einen großen Fehler gemacht“. Das heißt, er beruht darauf, „absurderweise – in die Geschichte zurückzulesen und die gesamte Geschichte der Beziehungen zwischen den USA und China seit Nixon abzuleugnen“. Und Xiang befürchtet den „Mangel an Gesamtstrategie. Das schafft enorme strategische Unsicherheit – und führt zu Fehlkalkulationen. “

Das Problem wird noch verschärft: „China ist sich nicht sicher, was die USA tun wollen.“ Weil es weit über die Eindämmung hinausgeht – was Xiang als „sehr gut durchdachte Strategie von George Kennan, dem Vater des Kalten Krieges“ definiert. Xiang entdeckt nur ein Muster der „westlichen Zivilisation gegenüber einer nichtkaukasischen Kultur. Diese Sprache ist sehr gefährlich. Es ist eine direkte Wiederholung von Samuel Huntington und zeigt sehr wenig Raum für Kompromisse. “

Kurz gesagt, das ist die „amerikanische Art, in einen Kalten Krieg zu stolpern“.

Eine Oktoberüberraschung?

All dies hängt direkt mit Xiang’s großer Besorgnis über eine mögliche Oktoberüberraschung zusammen: „Es könnte wahrscheinlich um Taiwan gehen. Oder ein begrenztes Engagement im Südchinesischen Meer. “ Er betont: „Chinesische Militärs sind sehr besorgt. Eine Oktober-Überraschung als militärisches Engagement ist nicht undenkbar, weil Trump möglicherweise eine Kriegspräsidentschaft wieder herstellen möchte. “

Für Xiang: „Wenn Biden gewinnt, wird die Gefahr eines Kalten Krieges, der zum Heißen Krieg wird, dramatisch verringert.“ Er ist sich der Verschiebungen im parteiübergreifenden Konsens in Washington sehr bewusst: „Historisch gesehen interessieren sich Republikaner sich nicht für Menschenrechte und Ideologie. Chinesen zogen es immer vor, mit Republikanern umzugehen. Sie können nicht mit Demokraten umgehen – Menschenrechte, Wertefragen. Jetzt ist die Situation umgekehrt. “

Xiang lud übrigens einen Top-Biden-Berater nach Peking ein. Sehr pragmatisch. Nicht zu ideologisch. “ Aber im Falle einer möglichen Trump 2.0-Administration könnte sich alles ändern: „Meine Vermutung ist, dass er völlig entspannt sein wird und möglicherweise sogar die China-Politik um 180 Grad umkehren wird. Ich wäre nicht überrascht. Er würde wieder Xi Jinpings bester Freund sein. “

So wie es aussieht, ist das Problem „ein Chefdiplomat, der sich als Chefpropagandist verhält und einen unberechenbaren Präsidenten ausnutzt“.

Und deshalb schließt Xiang niemals eine Invasion chinesischer Truppen in Taiwan aus. Er spielt das Szenario einer taiwanesischen Regierung durch, die verkündet: „Wir sind unabhängig“, zusammen mit einem Besuch des Außenministers: „Das würde eine begrenzte militärische Aktion provozieren und könnte zu einer Eskalation führen. Denken Sie an Sarajevo. Das macht mir Sorgen. Wenn Taiwan die Unabhängigkeit erklärt, fallen Chinesen in weniger als 24 Stunden ein. „

Wie sich Peking verrechnet

Im Gegensatz zu den meisten chinesischen Gelehrten ist Xiang erfrischend offen über Pekings eigene Mängel: „Einige Dinge hätten besser kontrolliert werden müssen. Als würde man Deng Xiaopings ursprünglichen Rat aufgeben, dass China seine Zeit einhalten und sich zurückhalten sollte. Deng hatte in seinem letzten Testament einen Zeitplan dafür festgelegt, mindestens 50 Jahre. “

Das Problem ist: „Die Geschwindigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas führte zu heißköpfigen und verfrühten Berechnungen. Und eine nicht gut durchdachte Strategie. Die „Wolfskrieger“ -Diplomatie ist eine äußerst durchsetzungsfähige Haltung – und Sprache. China begann die USA – und sogar die Europäer – zu verärgern. Das war eine geostrategische Fehleinschätzung. “

Und das bringt uns zu dem, was Xiang als „Überdehnung der chinesischen Macht: geopolitisch und geokonomisch“ charakterisiert. Er zitiert gern Paul Kennedy: „Jede große Supermacht wird verwundbar, wenn sie überfordert ist.“

Xiang geht sogar so weit zu behaupten, dass die Belt and Road Initiative (BRI) – deren Konzept er begeistert lobt – möglicherweise überfordert ist: „Sie dachten, es sei ein rein wirtschaftliches Projekt. Aber mit solch einer großen globalen Reichweite? “

Ist BRI also ein Fall von Überdehnung oder eine Quelle der Destabilisierung? Xiang bemerkt: „Chinesen interessieren sich nie wirklich für die Innenpolitik anderer Länder. Kein Interesse daran, ein Modell zu exportieren. Chinesen haben kein echtes Modell. Ein Modell muss ausgereift sein – mit einer Struktur. Es sei denn, Sie sprechen über den Export traditioneller chinesischer Kultur. “

Das Problem ist erneut, dass China es für möglich hielt, sich in geografische Gebiete zu bewegen, denen die USA nie zu viel Aufmerksamkeit geschenkt haben, Afrika, Zentralasien, ohne notwendigerweise einen geopolitischen Rückschlag zu provozieren. Aber das ist Naivität. “

Xiang erinnert westliche Analysten gern daran, dass „das Infrastrukturinvestitionsmodell von Europäern erfunden wurde. Eisenbahnen. Die Transsibirische Eisenbahn. Kanäle, wie in Panama. Hinter diesen Projekten stand immer ein kolonialer Wettbewerb. Wir verfolgen ähnliche Projekte – ohne Kolonialismus. “

Dennoch „haben chinesische Planer ihren Kopf in den Sand gesteckt. Sie benutzen dieses Wort nie – Geopolitik. “ So seine ständigen Witze mit chinesischen politischen Entscheidungsträgern: „Sie mögen vielleicht keine Geopolitik, aber die Geopolitik mag Sie.“

Fragen Sie Konfuzius

Der entscheidende Aspekt der „Situation nach der Pandemie“ ist laut Xiang, „das Zeug der Wolfskrieger“ zu vergessen. China ist möglicherweise in der Lage, die Wirtschaft vor allen anderen wieder in Gang zu bringen. Entwickeln Sie einen wirklich funktionierenden Impfstoff. China sollte es nicht politisieren. Es sollte einen universellen Wert zeigen, Multilateralismus betreiben, um der Welt zu helfen und ihr Image zu verbessern. “

In Bezug auf die Innenpolitik ist Xiang fest davon überzeugt, dass „während des letzten Jahrzehnts die Atmosphäre zu Hause in Bezug auf Minderheitenfragen und die Meinungsfreiheit in dem Maße verschärft wurde, dass dies Chinas Image als Weltmacht nicht hilft“.

Vergleichen Sie es zum Beispiel mit „ungünstigen Ansichten über China“ in einer Umfrage unter Nationen im industrialisierten Westen, an der nur zwei Asiaten beteiligt sind: Japan und Südkorea.

Und das bringt uns zu Xiang’s Das Streben nach Legitimität in der chinesischen Politik – die wohl wichtigste zeitgenössische Studie eines chinesischen Gelehrten, die in der Lage ist, die politische Kluft zwischen Ost und West zu erklären und zu überbrücken.

Dieses Buch ist ein so großer Durchbruch, dass seine wichtigsten konzeptionellen Analysen fortgesetzt werden sollen.

Xiang’s Hauptthese lautet: „Legitimität in der politischen Philosophie der chinesischen Tradition ist eine dynamische Frage. Westliche politische Werte in das chinesische System zu übertragen, funktioniert nicht. “

Doch auch wenn das chinesische Legitimitätskonzept dynamisch ist, betont Xiang: „Die chinesische Regierung steht vor einer Legitimitätskrise.“ Er verweist auf die Antikorruptionskampagne der letzten vier Jahre: „Die weit verbreitete offizielle Korruption, die ein Nebeneffekt der wirtschaftlichen Entwicklung ist und die schlechte Seite des Systems hervorhebt. Dank an Xi Jinping, der verstanden hat, dass die KPCh jegliche Legitimität verlieren wird, wenn wir dies zulassen. “

Xiang betont, dass in China „Legitimität auf dem Konzept der Moral basiert – seit Konfuzius. Die Kommunisten können sich der Logik nicht entziehen.

Niemand vor Xi wagte es, gegen Korruption vorzugehen. Er hatte den Mut, sie auszurotten, und verhaftete Hunderte korrupter Generäle. Einige haben sogar zwei oder drei Staatsstreiche versucht. “

Gleichzeitig ist Xiang entschieden gegen die „Verschärfung der Atmosphäre“ in China in Bezug auf die Meinungsfreiheit. Er erwähnt das Beispiel Singapur unter Lee Kuan Yew, einem „aufgeklärten autoritären System“. Das Problem ist: „China hat keine Rechtsstaatlichkeit. Es gibt jedoch viele rechtliche Aspekte. Singapur ist ein kleiner Stadtstaat. Wie Hong Kong. Sie haben gerade das britische Rechtssystem übernommen. Für diese Größe funktioniert es sehr gut. “

Und das bringt Xiang dazu, Aristoteles zu zitieren: „Demokratie kann in größeren Ländern niemals funktionieren. In Stadtstaaten schon. “ Und mit Aristoteles bewaffnet betreten wir Hongkong: „Hongkong hatte Rechtsstaatlichkeit – aber niemals eine Demokratie. Die Regierung wurde direkt von London ernannt. So hat Hongkong tatsächlich funktioniert – als wirtschaftlicher Dynamo. Neoliberale Ökonomen betrachten Hongkong als Vorbild. Es ist eine einzigartige politische Vereinbarung. Tycoon-Politik. Keine Demokratie – auch wenn die Kolonialregierung nicht wie eine autoritäre Figur regierte. Die Marktwirtschaft wurde entfesselt. Hongkong wurde vom Jockey Club, HSBC, Jardine Matheson, mit der Kolonialregierung als Koordinatorin regiert. Sie haben sich nie um Menschen im unteren Bereich gekümmert. “

Xiang bemerkt: „Der reichste Mann in Hongkong zahlt nur 15% Einkommenssteuer. China wollte dieses Muster beibehalten, indem eine Kolonialregierung von Peking ernannte. Immer noch Tycoon-Politik. Aber jetzt gibt es eine neue Generation. Menschen, die nach der Übergabe geboren wurden – die nichts über die Kolonialgeschichte wissen. Die seit 1997 herrschende chinesische Elite achtete nicht auf die Basis und vernachlässigte die Stimmung der jüngeren Generation. Ein ganzes Jahr lang haben die Chinesen nichts getan. Recht und Ordnung brachen zusammen. Dies ist der Grund, warum sich Festlandchinesen entschlossen haben, einzugreifen. Darum geht es im neuen Sicherheitsgesetz. “

Und was ist mit diesem anderen Lieblingsschauspieler auf der anderen Seite des Beltway – Russland? „Putin würde gerne einen Trump-Sieg haben. Auch die Chinesen vor bis zu drei Monaten. Der Kalte Krieg war ein großes strategisches Dreieck. Nachdem Nixon nach China gegangen war, saßen die USA in der Mitte und manipulierten Moskau und Peking. Jetzt hat sich alles geändert. “

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related