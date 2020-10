Hebe de Bonafini (Mütter der Plaza de Mayo) entschuldigt sich bei Präsident Maduro und dem venezolanischen Volk für die UN-Abstimmung in Argentinien (Orinoco Tribune)

https://orinocotribune.com/hebe-de-bonafini-mothers-of-plaza-de-mayo-apologizes-to-president-maduro-and-the-people-of-venezuela-for-argentinas-un-vote/

Der Vorsitzende der Gruppe Mütter der Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, „entschuldigte sich bei Maduro und dem venezolanischen Volk“ für die Unterstützung des argentinischen Außenministers Felipe Solá für eine UN-Resolution, in der die Verletzung der Menschenrechte in Venezuela verurteilt wird, und die „Unabhängige Internationale Mission zur Ermittlung der Fakten über die Bolivarische Republik Venezuela“ ermächtigt wird, ihre Tätigkeit fortzusetzen.

„Ich möchte mich bei den Menschen in Venezuela, bei Maduro und auch bei Néstor und Chávez entschuldigen, die uns geholfen haben, als niemand anderes war, uns Geld gegeben haben und Néstor geholfen haben. Und Néstor liebte ihn und den hoch angesehenen Chávez und die Menschen in Venezuela “, sagte die Aktivistin in einer Erklärung gegenüber Somos Radio.

De Bonafini sagte, dass sie sich für das Verhalten von Solá „schäme“, den sie beschuldigte, nicht zu wissen, „wo er steht oder was er repräsentiert“, so berichteten die argentinischen Medien.

Bonafini, die Néstor Kirchner und Cristina Fernández de Kirchner, der derzeitigen Vizepräsidentin Argentiniens, nahe steht, schließt sich anderen Stimmen an, die die Position Argentiniens bei den Vereinten Nationen ablehnen, wie Alicia Castro, ehemalige Botschafterin in Caracas, Gewerkschaftsführerin Luis D’Elía und der Intellektuelle Atilio Borón.

„Ich weiß nicht, wie ich um Vergebung und Entschuldigung bitten soll. Sie empfingen so viele Argentinier, die das Land vor der Diktatur verließen, dass sie sie mit Liebe empfingen. Seitdem gehe ich nach Venezuela. 1978 ging ich zum ersten Mal. Ich kenne ihre Leute, was sie gelitten haben und was Chávez ihnen gegeben hat. Und ich kenne Maduro und was er tut, um auf die Regierung zu reagieren, die ihn entfernen will “, sagte der Führer.

Ihre Ausreden, sagte sie, spiegeln die Entschuldigung der „Mütter“ sowie der „Millionen Argentinier“ wider, die sich heute „schämen, einen solchen Kanzler zu haben“.

Argentinien schloss sich den 21 Ländern an, die für die Fortsetzung der Funktionen der „Unabhängigen Internationalen Mission“, eines para-institutionellen Gremiums, das von regierungsfeindlichen Ländern von Präsident Nicolás Maduro gefördert wurde, stimmten – es gab auch 22 Stimmenthaltungen und drei Gegenstimmen von der sogenannten Lima Group.

Die mangelnde Objektivität und Schwäche der von dieser Einrichtung erstellten Berichte wurde von Caracas, der weiterhin mit dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen bei der Untersuchung und Verfolgung mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen von Venezolanern zusammenarbeitet, umfassend in Frage gestellt und dokumentiert. Die Regierung hat direkt mit dem Büro der Hohen Kommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, zusammengearbeitet, um in Menschenrechtsfragen zusammenzuarbeiten und ein ständiges Büro dieses internationalen Gremiums in Caracas zu eröffnen.

