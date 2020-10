Iranische Behörden haben am Mittwoch vor eine Ausweitung der Corona-Fälle gewarnt. 239 neue Todesfälle wurden gemeldet. Über 4000 Patienten befinden sich auf Intensivstationen.

