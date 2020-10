Tulsi Gabbard fordert Amnestie für Assange und Snowden

Jedem von uns als US-Amerikanern werden grundlegende Grundrechte garantiert, die in unserer Verfassung verankert sind. Wir können unsere Freiheiten nicht als selbstverständlich betrachten. Ich habe überparteiliche Gesetze eingeführt, um für mutige Whistleblower einzutreten und sie zu schützen, die sich gemeldet haben, um Lügen und illegale Handlungen innerhalb unserer eigenen Regierung aufzudecken, um dem öffentlichen Interesse zu dienen. Ich fordere die Bundesregierung auf, alle Anklagen gegen Snowden und Assange fallen zu lassen. Ich habe auch einen Gesetzentwurf zur Reform des Spionagegesetzes vorgelegt, um sicherzustellen, dass ein Whistleblower, der nach dem Spionagegesetz strafrechtlich verfolgt wird, seinen fairen Tag vor Gericht hat – etwas, das nach dem heutigen Gesetz nicht zulässig ist.



Fordern Sie gemeinsam mit mir den Kongress auf, diese wichtige Gesetzgebung jetzt zu verabschieden. https://www.tulsigabbard.com/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related