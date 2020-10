Kundgebung gegen die Anschaffung von bewaffneten Drohnen / Berlin 5.10.2020

Nein zu deutschen Killerdrohnen! – Tobias Pflüger, MdB, DIE LINKE / Kundgebung 5.10.2020

https://youtu.be/B-tiVnKRCjc

Nein zu deutschen Killerdrohnen! – Elsa Rassbach / Kundgebung 5.10.2020

https://youtu.be/hFGmmfruXpI

Nein zu deutschen Killerdrohnen! – Uwe Hiksch, Naturfreunde – Kundgebung 5.10.2020

https://youtu.be/hCTDemIOr-E

Nein zu deutschen Killerdrohnen! – Heinrich Bücker, Coop Anti-War Cafe / Kundgebung 5.10.2020

https://youtu.be/ee6gopwXRP0

Stop German Killerdrones! „Meanwhile In Afghanistan“ / Song by David Rovics 5.10.

https://youtu.be/1S39apJ2F1o

