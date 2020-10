China Vertreter vor der UN kritisiert im Namen von 26 Ländern die USA und die westlichen Länder wegen Verletzung der Menschenrechte

Ein chinesischer Gesandter gab am Montag in der Generaldebatte des Dritten Ausschusses der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Namen von 26 Ländern eine gemeinsame Erklärung ab, in der er die Vereinigten Staaten und die westlichen Länder wegen Verletzung der Menschenrechte kritisierte und die vollständige Forderung forderte und sofortige Aufhebung einseitiger Sanktionen und ernsthafte Besorgnis über systematische Rassendiskriminierung.

Zhang Jun, Chinas ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen, gab die Erklärung ab im Namen von Angola, Antigua und Barbuda, Weißrussland, Burundi, Kambodscha, Kamerun, China, Kuba, der Demokratischen Volksrepublik Korea, Äquatorialguinea, Eritrea, Iran, Laos , Myanmar, Namibia, Nicaragua, Pakistan, Palästina, Russland, St. Vincent und die Grenadinen, Südsudan, Sudan, Suriname, Syrien, Venezuela und Simbabwe.

Die COVID-19-Pandemie betrifft weiterhin alle Nationen, insbesondere die Entwicklungsländer. Die Reaktion auf und Erholung von COVID-19 erfordert globale Solidarität und internationale Zusammenarbeit.

„Wir sind jedoch weiterhin Zeugen der Anwendung einseitiger Zwangsmaßnahmen, die gegen den Zweck und die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts, des Multilateralismus und der Grundnormen der internationalen Beziehungen verstoßen“, sagte Zhang.

Einseitige Zwangsmaßnahmen wirken sich unbestreitbar auf die Menschenrechte aus, da sie die vollständige Verwirklichung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung behindern und das Wohlergehen der Bevölkerung in den betroffenen Ländern beeinträchtigen, insbesondere von Frauen, Kindern, einschließlich Jugendlichen, älteren Menschen und Personen mit Behinderungen, fügte er hinzu.

Einseitige Zwangsmaßnahmen untergraben das Recht auf Gesundheit, da sie den Zugang zu Medikamenten und medizinischen Technologien, Geräten und Verbrauchsmaterialien behindern.

„Dies ist besonders im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie von Bedeutung. Hochrangige UN-Beamte und die internationale Gemeinschaft haben die starken negativen Auswirkungen dieser Maßnahmen erkannt“, erklärte er.

In der Erklärung wird die Berufung des UN-Generalsekretärs vom 26. März 2020 auf die Aufhebung von Sanktionen begrüßt, die die Reaktionsfähigkeit der Länder auf COVID-19 untergraben, sowie die Erklärung des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte vom 23. März die Notwendigkeit, sektorale Sanktionen angesichts ihrer schwächenden Auswirkungen auf den Gesundheitssektor und die Menschenrechte zu lockern oder auszusetzen. Sie bekräftigt auch die Erklärung der Gruppe der 77 und Chinas, in der dringende und wirksame Maßnahmen zur Beseitigung des Einsatzes einseitiger wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen gegen Entwicklungsländer gefordert werden, sowie die Erklärung der Blockfreien Bewegung zur Verurteilung einseitiger Zwangsmaßnahmen und zur Beseitigung ihrer Maßnahmen Wirksamkeit der nationalen Reaktionen auf die COVID-19-Pandemie.

In der Erklärung wird auch die kürzlich verabschiedete Resolution der Generalversammlung zu einer umfassenden und koordinierten Reaktion auf COVID-19 begrüßt, in der die Staaten nachdrücklich aufgefordert werden, keine einseitigen wirtschaftlichen, finanziellen oder handelspolitischen Maßnahmen zu erlassen und anzuwenden, die nicht im Einklang mit dem Völkerrecht und der Charta der Vereinten Nationen stehen.

„Wir nehmen die Arbeit des Sonderberichterstatters zu den negativen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen auf die Wahrnehmung der Menschenrechte, andere Sonderverfahren des Menschenrechtsrates und einschlägiger Menschenrechtsvertragsgremien zu diesem Thema zur Kenntnis. Wir freuen uns auf weitere Ausarbeitung dieses Themas „, sagte Zhang und fügte hinzu:“ Wir nutzen diese Gelegenheit, um die vollständige und sofortige Aufhebung einseitiger Zwangsmaßnahmen zu fordern, um die vollständige, wirksame und effiziente Reaktion aller Mitglieder der internationalen Gemeinschaft auf COVID zu gewährleisten. 19. „

Globale Solidarität und internationale Zusammenarbeit seien die stärksten Waffen bei der Bekämpfung und Überwindung von COVID-19, fuhr er fort.

Fast 20 Jahre nach der Verabschiedung der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban finden weiterhin Fälle wie der Tod von George Floyd und die Erschießung von Jacob Blake statt, und schutzbedürftige Menschen leiden weiterhin unter Rassismus und Polizeibrutalität oder verlieren ihr Leben. Solche Fälle erinnern daran, dass es immer noch chronische und tief verwurzelte Rassendiskriminierung, Polizeibrutalität und soziale Ungleichheit gibt. Die COVID-19-Sterblichkeitsrate von Minderheiten, insbesondere von Menschen afrikanischer Herkunft, sei in einigen Ländern unverhältnismäßig hoch, sagte Zhang.

„Wir äußern auch unsere tiefe Besorgnis über die gesundheitliche Situation von Migranten in Einwanderungshaftanstalten in bestimmten Ländern, die eine zeitgenössische Form der Rassendiskriminierung widerspiegelt“, fügte er hinzu.

„Wir begrüßen die Annahme der Resolution des Menschenrechtsrates“ Die Förderung und den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten von Afrikanern und Menschen afrikanischer Herkunft gegen übermäßigen Einsatz von Gewalt und andere Menschenrechtsverletzungen durch Strafverfolgungsbeamte „und forderten sie seine vollständige Umsetzung „, erklärte er.

Der Begriff „einseitige Zwangsmaßnahmen“ bezieht sich normalerweise auf wirtschaftliche Maßnahmen eines Staates, um eine Änderung der Politik eines anderen Staates zu erzwingen. Beispiele für solche Maßnahmen sind Handelssanktionen in Form von Embargos und die Unterbrechung der Finanz- und Investitionsströme zwischen Absender und Zielländern. Einseitige Zwangsmaßnahmen verstoßen gegen den Zweck und die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts und beeinträchtigen laut Aussage die wirtschaftliche Entwicklung und die Gesundheitskapazität der betroffenen Länder erheblich.

Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie haben die negativen Einflüsse einseitiger Zwangsmaßnahmen die Aufmerksamkeit einer großen Anzahl von UN-Mitgliedstaaten auf sich gezogen. Sowohl UN-Generalsekretär Antonio Guterres als auch die Hohe Kommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, forderten die Aufhebung von Sanktionen, die die Fähigkeit der Länder untergraben, auf COVID-19 zu reagieren. Bei der gerade abgeschlossenen Generaldebatte der 75. Sitzung der UN-Generalversammlung forderten viele Staats- und Regierungschefs die Aufhebung einseitiger Zwangsmaßnahmen, heißt es in der Erklärung.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related