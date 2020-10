Berlin Mo. 13 Uhr // Wir fordern die lange versprochene „breite gesellschaftliche ethische Debatte“ zu den Killerdrohnen ein!

Am Montag, den 05.10.20 will der Verteidigungsausschuss diese „Debatte“ abschließen, um dann den Weg für die Anschaffung von Raketen und Bomben noch in diesem Jahr frei zu machen.

Dagegen wollen vor der um 14:30h beginnenden Sitzung protestieren!

13:15-14:30h am Montag, den 05.10.20

Marschallbrücke / Reichtagsufer, 10117 Berlin

(gegenüber vom ARD Hauptstadtstudio)

Abgeordnete, die nicht die unterirdischen Tunnel nutzen, werden auf ihrem Weg vom Bundestag über die Marschall-Brücke laufen, um zur Anhörung im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus auf die andere Seite der Spree zu gelangen.

Wir fordern die lange versprochene „breite gesellschaftliche ethische Debatte“ zu den Killerdrohnen ein!

Wir wollen mit möglichst vielen Plakaten und größeren Transparenten sichtbar sein. Die Menschenkette soll um 13:30h stehen.

Bitte seid pünktlich, tragt eine Maske und haltet mindestens zwei Meter Abstand voneinander.

Die Anhörung wird ab 14:30 bis 18:00 im Bundestag-Kanal „Live“ übertragen – eine breite Debatte wird es dadurch nicht!

Mehr dazu bei https://www.aktion-freiheitstattangst.org/events/2787-20201005.htm

und https://drohnenkampagne.de

und über das mörderische Regime durch bewaffnete Drohnen https://drohnen-quilts.de

und der oben abgebildete Flyer zum Ausdrucken https://www.aktion-freiheitstattangst.org/images/plakate/20201005Drohnen_MenschenketteFlyer.jpg

