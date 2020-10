Zwei iranische Kraftstofftanker erreichen venezolanisches Gebiet

Berichten zufolge haben zwei iranische Kraftstofftanker Venezuela erreicht, und ein drittes Schiff soll bald anlegen. Ihre Ankunft ist ein Erfolg für die beiden Nationen, die von den Vereinigten Staaten nach der Beschlagnahme dieses Treibstoffs im August sanktioniert wurden.

Der unter iranische Flagge fahrende Tanker „Forest“ erreichte am Dienstag einen venezolanischen Hafen. Ein zweites iranisches Schiff, die „Fortune“, fuhr am Mittwoch in venezolanische Gewässer ein. Der Tanker „Forest“ brachte 275.000 Barrel Benzin, wie Associated Press berichtete.

Ein drittes iranisches Schiff, die „Faxon“, wird voraussichtlich an diesem Wochenende eintreffen. Die drei Tankschiffe befördern zusammen rund 815.000 Barrel Kraftstoff, so der AP.

Die Vereinigten Staaten sanktionieren sowohl den Iran als auch Venezuela und verurteilen ihre Beziehungen aufs Schärfste. Der Iran und das südamerikanische Land stehen sich daher politisch und wirtschaftlich nahe.

Im August beschlagnahmten die Vereinigten Staaten vier Tankschiffe , die angeblich iranischen Treibstoff nach Venezuela transportierten.

Sowohl der Iran als auch Venezuela haben aufgrund des Drucks der Vereinigten Staaten Schwierigkeiten, ihr Öl auf dem Weltmarkt zu vermarkten. Venezuela benötigt raffinierten Kraftstoff und Kondensate aus dem Iran, da die Raffinerieindustrie aus verschiedenen Gründen rückläufig ist, darunter Mangel an Verarbeitungsmaterialien und -teilen, Sanktionen, Instabilität des Landes und schlechtes Management.

Die Vereinigten Staaten verhängen weiterhin neue Sanktionen gegen die beiden Länder. Im August benannte das Finanzministerium Unternehmen, die angeblich mit der iranischen Fluggesellschaft Mahan Air Geschäfte machen.

„Das iranische Regime nutzt Mahan Air als Instrument, um seine destabilisierende Agenda auf der ganzen Welt zu verbreiten, auch auf die korrupten Regime in Syrien und Venezuela“, sagte Finanzminister Steven Mnuchin zu der Zeit.

