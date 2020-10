Mahnwache: „Keine Kampfdrohnen für die Bundeswehr!“ – Berlin Mo 5.10.

Montag, 5. Oktober, 13:30–14:30 Uhr

Paul-Löbe-Allee / Ecke Konrad-Adenauer-Straße

Stadtplan: https://goo.gl/maps/h4EYHUoMXR5SeRbg9

Wir möchten die Abgeordneten daran erinnern, dass

• Kampfdrohnen in den betroffenen Ländern ein Klima der Angst und Traumatisierungen schaffen

• Kampfdrohnen dazu beitragen, Kriege für die Öffentlichkeit unsichtbar und so für Regierungen führbar zu machen

• Kampfdrohnen die Hemmschwelle für militärische Aktionen erheblich senken

• Kampfdrohnen ganz überwiegend für völkerrechtswidrige Zwecke eingesetzt werden

Wir müssen ein hörbares Signal an den Verteidigungsausschuss senden. Die Abgeordneten müssen wissen, dass unser Widerstand nicht verstummt. Wir akzeptieren die Beteiligung Deutschlands an Drohnenanschlägen und Drohnenkriegen nicht und lehnen die Bewaffung der Bundeswehr-Drohnen ab.

https://www.ramstein-kampagne.eu/event/mahnwache-keine-kampfdrohnen-fuer-die-bundeswehr/

