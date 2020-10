Karte der Konfliktregion Bergkarabach zwischen den beiden Ex-Sowjetrepubliken Armenien und Aserbajdschan

Die Konfliktregion Bergkarabach ist zwischen den beiden Ex-Sowjetrepubliken Armenien und Aserbajdschan umstritten. Nach schweren Kämpfen mit zahlreichen Toten und Verletzten gilt in beiden Nachbarländern der Kriegszustand. Beide Seiten gaben sich gegenseitig die Schuld für die Gefechte. Die EU, Deutschland und auch Russland riefen die Konfliktparteien auf, die Kämpfe sofort einzustellen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Iran, der gute Beziehungen zu beiden Ländern pflegt, bot sich ebenfalls als Vermittler an.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related