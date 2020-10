Unterschreiben Sie die Petition noch heute.



Seit April haben sich mehr als 3.700 kubanische Ärzte, Krankenschwestern und Techniker zusammen mit Gesundheitspersonal in 39 Ländern freiwillig zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie gemeldet. Sie sind Mitglieder der Henry Reeve International Medical Brigade in Kuba, die seit ihrer Gründung im Jahr 2005 weltweit mehr als 80.000 Menschenleben gerettet hat.

https://cuba-solidarity.org.uk/nobel-peace-prize/

