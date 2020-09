US-Strategie: Regimewechsel in Belarus fördern – Spannungen im Südkaukasus ausnutzen

All der Tod und die Zerstörung, die derzeit in Berg-Karabach geschehen, sind die Folge der US-Politik die den Empfehlungen der Rand Corporation folgen: Russland zu überfordern. https://www.rand.org/…/RR3000/RR3063/RAND_RR3063.pdf

Maßnahme 3: Regimewechsel in Belarus fördern



Maßnahme 4: Spannungen im Südkaukasus ausnutzen.



Natürlich ist die Türkei auch verantwortlich. Sie schicken jetzt, Berichten zufolge „gemäßigte Rebellen“, die zuvor Syrien zerstört haben in die Krisenregion, um jetzt an der Seite Aserbaidschans zu kämpfen.

Sowohl die armenische Regierung als auch die russischen Medien haben behauptet, dass bereits bis zu 4.000 syrische Männer in Berg-Karabach anwesend sind.

Auch der Guardian berichtet darüber:

Mehrere Quellen in der Syrian National Army (SNA), dem Hauptschirm der von der Türkei finanzierten syrischen Rebellengruppen, sowie der Überwachung des syrischen Observatoriums für Menschenrechte besagen, dass eine erste Gruppe von 500 syrischen Kämpfern aus dem Sultan Murad und Al Hamza der SNA stammt In Aserbaidschan sind bereits Divisionen eingetroffen, darunter zwei hochrangige Kommandeure: Fahim Eissa, der Führer von Sultan Murad, und Saif Abu Bakir von Al Hamza. Der Guardian konnte die Berichte nicht bestätigen.

Die Gerüchte wurden durch mehrere unbestätigte Videos in den sozialen Medien untermauert, die angeblich bewaffnete syrische Rebellen zeigen, die auf einer aserbaidschanischen Straße auf der Rückseite von Pick-ups unterwegs sind, während sie Kampflieder singen.









