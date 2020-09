Dass ein linker Aktivist aus Odessa in Berlin lebt, Kundgebungen gegen die Nato vor dem Brandenburger Tor organisiert und als Überlebender des Brandes im Gewerkschaftshaus von Odessa in ganz Europa auftritt (Oleg Musyka im Odessa-Film „Lauffeuer“ ab Minute 19:46), um die Schweigeblockade über das Massaker zu brechen, schmeckt dem Springer-Blatt nicht. Denn das passt nicht zur Konfrontationspolitik gegenüber Russland.

weiter hier:

https://heise.de/-4913607

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related