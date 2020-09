Von Guatemala bis Indonesien war die kapitalistische Weltordnung, in der wir heute leben, durch den von den USA unterstützten Massenmord an Millionen von Kommunisten und anderen Linken auf der ganzen Welt geprägt.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related