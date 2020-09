Die Linke NRW: Keiner braucht eine Kopie der Grünen – von Artur Leier, Mitarbeiter (Linke)

Das Resultat der Kommunalwahl in NRW setzt den allgemeinen Abwärtstrend der Linkspartei fort: hinter allen großen Parteien, weniger als 4% und damit nochmal 1% weniger als das letzte schlechte Resultat.

THESE:

Durch die Anpassung an den neoliberalen Mainstream wird die Linkspartei überflüssig. Ihre Aufgabe muss sein, linke Kernthemen zu vertreten: starker Sozialstaat, gerechtes Wirtschaftssystem, friedliche Außenpolitik usw. Stattdessen werden diese Themen immer weniger fokussiert und der identitätspolitische Opferwettbewerb mit LGBTQÖß, Frauenquoten-Feminismus und „alles/jeder ist rassistisch“ rücken zunehmend in den Vordergrund. Zudem wird jedem Trend nachgelaufen, den das System vorgibt. Aktuell vor allem der grünglobalistischen „Klimaerwärmung“, die schon seit 15 Jahren (Albert Gore: „Eine unbequeme Wahrheit“) verspricht, uns alle in wenigen Jahren umzubringen.

GEDANKENEXPERIMENT:

Ich bin ein Mensch in NRW, dem erzählt wurde, dass die Linke „sehr links“ ist und Politik für mich einfachen Arbeiter macht. Deshalb gehe ich auf die Facebook-Seite der DIE LINKE. NRW und sehe folgende Bilder:

Hier muss man auf die Internetseite gehen, um den Text weiterzulesen und gleichzeitig die Plakate der Linken NRW zu sehen:

https://linkezeitung.de/2020/09/30/die-linke-nrw-keiner-braucht-eine-kopie-der-gruenen/

