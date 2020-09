Die interkulturelle Musikgruppe AYNI lädt ein, an dem internationalen Festival teilzunehmen. Sie präsentiert das Lied, das Ayni gewidmet ist.

Wir werden am Samstag, den 3. Oktober um 18:00 Uhr auf Facebook Live sein. Europa –

11: 00 Ecuador -12: 00 Bolivien.

Wir warten auf dich!!

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related