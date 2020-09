Armut und Ungleichheit in China

von Godfree – via The Saker

Der moralische Test der Regierung ist, wie sie diejenigen behandelt, die am Anfang des Lebens stehen, die Kinder; diejenigen, die im Zwielicht des Lebens sind, ältere Menschen; diejenigen, die im Schatten des Lebens stehen, die Kranken, die Bedürftigen und die Behinderten. Hubert Humphrey, 1. November 1977.

Im Jahr 1850, als die westlichen Nationen die reichsten der Welt waren, schufen die Kapitalisten die erste Marktwirtschaft. Durch die Privatisierung von Krediten, Land und Arbeitskräften konnten die menschlichen Gesellschaften vom Markt reguliert werden. 1950, als China die ärmste Nation der Erde war, schufen die Kommunisten eine organische Wirtschaft, indem sie Kredite, Land und Arbeit dem Dienst der Gesellschaft unterstellten und der Regierung vertrauten, diese zu regulieren. Nach dem doppelt so schnellen Wachstum überholt Chinas Wirtschaft im Jahr 2020 die Marktwirtschaft in zwei wichtigen Aspekten: Beseitigung von Armut und Ungleichheit.

Im Jahr 2000 haben die Vereinten Nationen sechs Millenniums-Entwicklungsziele festgelegt: Beseitigung von extremer Armut, Hunger, Krankheit, unzureichendem Schutz, Ausgrenzung und geschlechtsspezifischer Voreingenommenheit in der Bildung bis 2015, Seitdem haben am Tag der Armutsbekämpfung, Chinas Präsident und Premierminister gefolgt von Fernsehteams Dörfer besucht, um die Stadtbewohner daran zu erinnern, wie Armut aussieht. 2016 verschwand die städtische Armut, und bis zum 1. Juni 2021 wird die ländliche Armut folgen, und jeder Chinese in der unteren Hälfte der Einkommensverteilung wird ein Eigenheim besitzen. Hier gehen wir kurz auf die Schritte in diesem bemerkenswerten Programm ein, bevor wir den ärmsten Mann in einem armen Dorf treffen.

Im Jahr 1993 wurde Shanghais erfolgreicher Test-Spot zur Gewährleistung der Existenzgrundlage [2] als heutiges soziales Sicherheitsnetz, dībǎo, nationalisiert, das die Differenz zwischen dem tatsächlichen Einkommen der Menschen und der auf den lokalen Lebenshaltungskosten festgelegten „dībǎo-Linie“ zahlt. Obwohl der Qualifizierungsprozess entmutigend ist, bietet der Dībǎo den Empfängern Ermessensspielraum und Zugang zu Leistungen wie einer kostengünstigen Krankenversicherung.

Eine ethnische Miao-Familie [3] war ein Beispiel für ländliche Armut im Jahr 2008. Sie besaßen ein kleines Lehmhaus, bewirtschafteten ihr winziges Grundstück, verkauften Blut und erledigten Gelegenheitsjobs, um durchzukommen. Mit drei Kindern (Minderheiten sind von der Familienplanung ausgenommen) konnten sie sich keine Möbel leisten, so dass ihre Kleidung auf dem Boden gefaltet war und ihre Unterhaltung ein Schwarzweißfernseher war. Sie erhielten von der örtlichen Regierung eine monatliche Zulage von zweihundert Dollar, die gelegentlichen Tagesjobs des Mannes verdienten zehn bis zwanzig Dollar, und der Blutverkauf brachte weitere hundert Dollar ein. Seine Frau sagte, dies bezahlte 60 Pfund Reis, zwei Packungen Salz, ein Kilo Paprika und eine Tüte Waschpulver, Strom und Transport. Ihr Dorfvorsteher erklärte: „Unsere Dorfbevölkerung beträgt 1.770 und mehr als zweihundert Menschen leben vom Blutverkauf. Unser Land ist trocken,

Die 2009 eingeführte ländliche Rente senkte die Armut auf vierzehn Prozent, und 2014 verringerte sich die Arbeitnehmerentschädigung, das Mutterschaftsgeld, die Arbeitslosenversicherung, die Qualifizierung und der gleichberechtigte Zugang zur städtischen Beschäftigung auf sieben Prozent.

Als nächstes zogen Zehntausende von Anti-Armutsteams in arme Dörfer, um sich der Geldwirtschaft anzuschließen, indem sie Pilze züchteten, Birnbäume pflanzten, Mohairziegen züchteten oder Ökotouristen beherbergten – alles, um sie in die Geldwirtschaft zu bringen. Bis 2018 wurde an die Tür jedes armen Haushalts ein laminiertes Blatt geheftet, auf dem die Bewohner, die Ursachen ihrer Armut, das Sanierungsprogramm, ein Fertigstellungstermin sowie der Name, das Foto und die Telefonnummer des verantwortlichen Beamten aufgeführt waren. Unternehmen schalteten sich ein. Foxconn, Apples Monteur, verlegte zweihunderttausend Arbeitsplätze ins Landesinnere, Hewlett-Packard verlegte riesige Fabriken nach Xinjiang und Peking verlegte ganze Universitäten.

Aber es war die Infrastruktur – Straßen, Eisenbahnen, Internet und Drohnen -, die den Ausschlag gab. Bis 2019 wurde das Leben in einhundertdreiundzwanzigtausend armen Dörfern durch einen schnellen und kostengünstigen Internetdienst verändert, der E-Commerce, Fernunterricht, Ferngesundheit und die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen ermöglichte. In isolierten Dörfern wurden bald durchschnittlich vier Drohnen pro Tag abgeholt, und die Nachfrage nach Drohnen-Pilotklassen explodierte, als das Sprühen von Pflanzen, die Landvermessung und die Produktlieferung die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft zum größten Teil des ländlichen Einkommens machten.

Um die Isolation zu bekämpfen, nahm der Kongress 120 Milliarden US-Dollar aus den Einnahmen aus der Kfz-Umsatzsteuer und baute 150.000 Meilen neuer Landstraßen, von denen eine Mashuping [4] erreichte, ein isoliertes Klippendorf am Ufer des Gelben Flusses und eines der ärmsten in der Provinz Shaanxi . Die Dorfbewohner bauten Äpfel und Sichuan-Pfefferbäume an, mussten ihre Produkte jedoch billig an die wenigen Händler verkaufen, die mit dem Motorrad kamen. Dann brachte eine neue 500-Meilen-Autobahn am Flussufer „gezielte Anti-Armutsteams“ und jetzt sagte ein Züchter: „Unsere Äpfel sind ausverkauft, wenn sie noch an den Bäumen hängen.“ Bis 2019 war das Pro-Kopf-Einkommen doppelt so hoch wie die nationale Armutsgrenze.

Dörfer wie Liangjiahe, in denen Xi Jinping aufgewachsen ist, nutzen einzigartige Nischen. Obwohl Kohlfelder immer noch die einzige Straße säumen, kultivieren die schlauen Einwohner Touristen und verlangen von Tausenden von Besuchern acht Dollar, um Geschichten über Xis vier Nöte zu hören – Flohbisse, schlechtes Essen, harte Arbeit und Eingliederung in die Bauernschaft. Sie geben dreihundert Übernachtungsgästen einen Vorgeschmack auf Xis Kindheit in Höhlengasthöfen, die mit Mao-Postern und Petroleumlaternen dekoriert und mit harten Ziegelbetten ausgestattet sind, die von Erdöfen erwärmt werden. „Natürlich alles authentisch. Wir wollen das Image der Marke Liangjiahe schützen “, erklärte ein junger Führer.

Spezielle Software-Apps helfen Landarbeitern, sich mit Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbinden, Veteranen und Menschen mit Behinderungen, um Akkordeon zu finden, und jungen Menschen, die nach Hause zurückkehren, um ein Unternehmen zu gründen. In einem Zhejiang-Versuchsort beschäftigen 500 Dörfer 200.000 Einheimische, um lokale Produkte und Fähigkeiten in E-Commerce-Nischen zu fördern, in denen sich Dörfer in Clustern um Marktstädte organisiert haben. Bis 2019 beschäftigten ländliche Online-Shops 30 Millionen Menschen und schufen einen E-Commerce-Markt, der größer ist als der Europas.

Peking beurteilt Anti-Armutsprogramme als erfolgreich, wenn neunzig Prozent der Dorfbewohner schriftlich schwören, dass sie nicht mehr arm sind, und nachdem Roaming-Auditorenteams Folgestudien durchgeführt und ihre Ergebnisse mit Videos an Anti-Armut-Beamte gesendet haben. Peking plant, seine gesamten Investitionen zur Armutsbekämpfung bis 2040 durch elektronische Umsatzsteuern wieder hereinzuholen.

2016 hat die Regierung zehn Prozent des Eigenkapitals der wertvollsten Staatsunternehmen [5] in den Sozialversicherungsfonds verlagert, und Präsident Xi hat sich ein endgültiges Ziel gesetzt [6]: „Wenn wir bis 2020 jedes Jahr zehn Millionen Landbevölkerung aus der Armut befreien, Das Sozialversicherungssystem wird unseren 20 Millionen behinderten Menschen angemessene finanzielle Unterstützung bieten. “

Die Beschleunigung des Binnenwachstums hat zu einem Mangel an Arbeitskräften an der Küste geführt und die Arbeitgeber gezwungen, zu automatisieren, die Produktivität zu steigern und die Wertschöpfungskette zu verbessern – genau wie Peking es beabsichtigt hatte. Im Jahr 2019 bot Mentech, ein Telekommunikationshersteller an der Küste von Dongguan, reguläre Löhne sowie garantierte monatliche Überstunden in Höhe von 1.100 USD, klimatisierte Schlafsäle, kostenloses WLAN und Geburtstagsgeschenke an. Die monatlichen Produktionslöhne betrugen 2019 durchschnittlich 1800 USD [7], und Überstunden, Prämien, Firmenunterkünfte und kostenlose Mahlzeiten ermöglichen es den Arbeitnehmern, Geld nach Hause zu schicken. Fabrikarbeiter sind im Allgemeinen jung, glücklich und sorglos, klatschen, flirten, hören Musik und tragen – außer in großen Unternehmen – das, was sie wollen.

Bereinigt um Produktivität, Vorschriften und Leistungen kosten chinesische Arbeitnehmer heute [8] Arbeitgeber mehr als ihre amerikanischen Cousins, und kaum zwei Prozent von ihnen zahlen Steuern.

Bis vor kurzem konnten Millionen von Wanderarbeitnehmern, die zu städtischen Pensionsfonds beitrugen, nur in ihren Heimatprovinzen volle Renten beziehen, und die lokalen Regierungen hatten kein Geld für sie, als sie am Ende ihres Arbeitslebens zurückkehrten. Trotz der Bitten der finanziell ausgehungerten Binnenprovinzen hielten die reichen Küstenprovinzen an Milliardenüberschüssen fest, so dass Peking 2011 ein Billionen-Dollar-Nationales Rentenversicherungsprogramm und stark bewaffnete Provinzen für den Beitritt zur Verfügung stellte und die Volkszeitung ihre Unterstützung durch einen Aufruf zum Nationalstolz aufbrachte „In Industrieländern wie Amerika, deren Gini-Index manchmal 0,41 erreicht, werden Einkommensunterschiede durch eine schrittweise Erhöhung der Steuern auf die Reichen und eine Verbesserung der Sozialsysteme zur Unterstützung der Armen verringert. China sollte aus den Erfahrungen Amerikas lernen. “ Im Jahr 2014 schlossen sich Beamte und Wissenschaftler dem nationalen System an und

Da die Umverteilung des Wohlstands zu einer nationalen Priorität wird, stellen Ökonomen [9] fest, dass die Ungleichheitsstatistiken übertrieben sind, weil Land, Wohnen und Lebensmittel im Landesinneren viel billiger sind – obwohl ihre Qualität identisch ist – und die Einkommen auf dem Land fünfzig Prozent mehr Kaufkraft haben als die Löhne an der Küste.

Bereinigt um die vorübergehende Migration nimmt die Ungleichheit noch weiter ab. Bis 2019 zählten die Ökonomen die Menschen nach dem Ort, an dem ihr Hukou registriert war, und nicht nach dem Ort, an dem sie tatsächlich lebten. Die Bewegung von dreihundert Millionen Wanderarbeitnehmern verzerrte die Statistiken erheblich. In Wirklichkeit haben die Küstenprovinzen Millionen mehr Migranten als ihre registrierte Bevölkerung, und die Binnenprovinzen haben Millionen weniger, so dass eine Arbeitnehmerin, die vom Landesinneren an die Küste zieht, Ungleichheitsindikatoren aufhebt, weil sie zum Gesamteinkommen an ihrem Küstenziel beiträgt, aber immer noch gezählt wird als in ihrem ländlichen Zuhause leben. Als Analysten den Fehler korrigierten [10], stellten sie fest, dass die regionale Ungleichheit seit 1978 jährlich um 1,1 Prozent zurückgegangen ist. Im Jahr 2002 beispielsweise Das kombinierte Einkommen von vierzehn Guizhou-Arbeitern [11] entsprach einem Shanghaier, aber bis 2019 war die Zahl auf fünf gesunken. Die strukturelle Lücke ist auch nicht so schmerzhaft, wie es sich anhört. Die Inländer und ihre Freunde wurden jedes Jahr reicher und für sie war Shanghais schillernder Lebensstil für die Menschen in Little Rock, AK, nicht relevanter als der von Manhattan.

Chinas Ungleichheiten aus einer globalen Perspektive zu untersuchen, ist aufschlussreich. Im Jahr 2018 waren die Bewohner der Küstenprovinz Guangdong fünfmal reicher als die im Landesinneren von Gansu – aber die Gansu waren besser dran als die durchschnittlichen Armenier oder Ukrainer -, während die Bewohner des wohlhabenden Pekings, Shanghais, Tianjins und Jiangsus nicht nur mehr als der durchschnittliche Amerikaner verdienten Aber auch ihre durchschnittlichen Ersparnisse von 130.000 USD waren höher.

Konfuzianische Einstellungen werden dem großen Ausgleich helfen, da jeder die Ermahnung des Meisters kennt: „Der Herrscher eines Staates muss sich keine Sorgen machen, dass sein Volk arm ist, aber dass Reichtum ungleich verteilt ist, denn wenn Reichtum gerecht verteilt ist, gibt es keine Armut.“

Quelle:

http://thesaker.is/weekly-china-newsbrief-and-sitrep-3/

