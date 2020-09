′POMPEO, ROM LIEBT DICH NICHT!“ Banner am Kolosseum.′′Yankee, GO HOME!“

′′POMPEO, ROM LIEBT DICH NICHT!“ Banner im Kolosseum gegen Trumps Außenminister.′′ Rome liebt dich nicht, Yankee, GO HOME!“ Das sind die Worte, die man in großen Buchstaben auf dem Banner lesen kann, das heute Morgen in der Kolosseumzone erschien. Die Aktion wurde von der Kommunistischen Jugendfront (FGC) und dem Militant-Kollektiv beansprucht. ′′ Pompeos Besuch ist nicht höflich erklären sie in einer Mitteilung Der ehemalige CIA-Chef ist ein Mann von Donald Trump, er kommt nach Italien, um die US-Interessen unseres Landes zu stärken. Er ist der Exponent einer Kriegs-und Friedensfeind-Regierung, die Amerikas imperialistische Politik gestärkt hat, indem sie mit ihren expansionistischen Projekten angab und Terrorangriffe wie dem, der den Irak im vergangenen Januar getroffen hat. Ein Land, das Kuba daran hinderte, Lungenventilatoren für Covid-Patienten zu kaufen, während die kubanische Regierung großzügig Ärzte und Krankenschwestern nach Italien schickte. Eine Regierung, die – mit Zustimmung der EU – weiterhin inmitten einer globalen Pandemie gegen Länder wie Venezuela ′′ Sanktionen ′′ verhängt, mit dem erklärten Ziel, ihre Regierung zu destabilisieren, um die Kontrolle der Energieressourcen für ihre Monopolgruppen zu garantieren. Wir sind uns ganz klar, wer unsere Freunde sind und wer unsere Feinde sind: Pompeo ist in Rom nicht willkommen!“

