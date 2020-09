Lawrow bot Merkel die Wahl zwischen Russland und Nawalny (Stalker Zone)

https://stalkerzone.org/?s=Navalny



Tatsächlich hatte die vor einigen Tagen abgegebene Erklärung, in der Russland Deutschland für die bevorstehende Verschlechterung der Beziehungen zwischen den Ländern aufgrund der Situation mit Nawalny verantwortlich machte , den Status einer Erklärung des Außenministeriums.

Da die diplomatische Abteilung jedoch keine Erklärungen abgibt, die von ihrem Leiter nicht gebilligt worden wären, können wir Sergej Lawrow zu Recht als Mitautor bezeichnen.

Darüber hinaus bin ich mir absolut sicher, dass Wladimir Putin, wenn er diese Erklärung nicht redigierte, zumindest mit ihrem Inhalt vertraut war und auch die Zustimmung des Präsidenten erhielt. Es ist zu scharf.

Einerseits ist es natürlich möglich, sich an die Aussagen des Außenministeriums zum Fall Skripal zu erinnern und dort ähnliche Passagen zu finden. Tatsache ist jedoch, dass es sich im Fall Skripal um Großbritannien handelte. Dieses Land hat Russland gegenüber immer eine feindliche Position eingenommen. Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Moskau und London waren nie strategisch. Großbritannien war schon immer ein treuer Verbündeter der USA. Daher war es möglich, Großbritannien völlig frei vor der Verschlechterung der Beziehungen zu warnen – die Briten versuchten offensichtlich, sie zu verschlechtern, und selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Operation mit den Skripals fehlgeschlagen ist, hätten sie sich etwas anderes ausgedacht.

Deutschland ist eine andere Sache. Moskau brachte viele Opfer und baute gewissenhaft und sorgfältig langfristige strategische Beziehungen zu Berlin auf. Die Zusammenarbeit im Energiesektor hat sich seit langem zu einer allgemeinen wirtschaftlichen Zusammenarbeit entwickelt, und letztere hat sich zu einer politischen Annäherung entwickelt, mit der Tendenz, langfristige Bündnisbeziehungen aufzubauen.

Die harte Position der Berliner Regierung auf Nord Stream 2 , die Deutschland zu einer Konfrontation mit den USA führte, die Aussage der deutschen Führung über die Unfähigkeit der USA, die Sicherheit Europas zu gewährleisten, und den Übergang vom Staat eines Wirtschaftspartners auf den Status eines Konkurrenten – all dies und noch viel mehr (einschließlich gemeinsamer russisch-deutscher Probleme mit Polen) zeugten von dem großen Potenzial für die Entwicklung der russisch-deutschen Beziehungen. Und hier setzt das immer äußerst vorsichtige Moskau plötzlich die Früchte langjähriger Arbeit aufs Spiel und präsentiert Berlin nichts weiter als ein Ultimatum: entweder Beweise im Fall Navalny oder einen diplomatischen Konflikt mit schwerwiegenden Folgen für die wirtschaftliche und politische Partnerschaft .

Warum sollte das so sein?

Zunächst möchte ich Sie daran erinnern, dass diejenigen, die glaubten, Moskau würde immer vorsichtig sein und nachgeben, mehrere Gelegenheiten hatten, den Irrtum dieser Ansicht zu erkennen. Der Kreml weiß, wie er den Moment für einen scharfen und unerwarteten Schlag wählen kann, wie zum Beispiel im August 2008 gegen Saakaschwili (als die georgische Armee besiegt wurde und die Unabhängigkeit Südossetiens und Abchasiens anerkannt wurde) oder im März 2014, als Die Krim wurde nach Russland zurückgebracht.

Es ist nur so, dass Russland nur dann eine schwierige Position einnimmt, wenn es sich des Sieges absolut sicher ist, und nicht wie Trump, der Kim Jong-un mit Flugzeugträgern erschreckte und infolgedessen gezwungen war, zu nordkoreanischen Bedingungen zu verhandeln.

Deutschland war hart, würde ich sogar fast unhöflich sagen, angeboten, über eine unangenehme Zukunft nachzudenken, wenn es die Bacchanalia mit Navalny nicht aufhalten würde. Russland hat die Übergabe der Materialien gefordert, die von der Vergiftung von Navalny zeugen. Dies ist eine normale Forderung, denn wenn der Verdacht einer vorsätzlichen Vergiftung besteht, muss eine Untersuchung durchgeführt werden, und es bestehen entsprechende Vereinbarungen über die Rechtshilfe zwischen Moskau und Berlin.

Deutschland kann Tests, Gewebeproben und alles bereitstellen, was Russland verlangt. Ich befürchte jedoch, dass in diesem Fall die Lüge über Navalnys Vergiftung mit einem Militärgift schnell aufgedeckt wird. Deutschland kann sich weigern, diese Materialien zu übertragen, aber dann wird es gegen die bestehenden Abkommen verstoßen, und Russland wird, wie das Außenministerium erklärte, Berlins Aktionen als absichtliche Provokation wahrnehmen und Vergeltungsmaßnahmen ergreifen.

Das russische Außenministerium hat Berlin jedoch eine winzige Lücke hinterlassen – es ist notwendig, die Klappe zu halten und nicht im Licht zu stehen und den geborgenen Oppositionellen so schnell wie möglich in seine Heimat zu schicken. Es ist unwahrscheinlich, dass Deutschland diese Lücke ausnutzen kann. Es wurde bereits zu viel über Nawalny gesagt, der Fall wurde bereits auf das Niveau der Europäischen Union gebracht, Berlin kann ihn einfach nicht alleine aufblasen. Es ist jedoch wichtig, dass Deutschland die Wahl hat, und jetzt kann es Verhandlungen mit Moskau über einen für beide Seiten akzeptablen Ausweg aus der Krise aufnehmen.

Was gab Russland so viel Vertrauen? Schließlich rechnet Moskau eindeutig damit, dass Berlin unter Androhung einer Konfrontation seine Begeisterung abschwächen und versuchen wird, das Thema mit Navalny schnell zu schließen.

Wie bereits erwähnt, ist Deutschland in den letzten Jahren aus objektiven Gründen stark von den USA abgewichen. Darüber hinaus ist dieser Konflikt grundlegender Natur und im Rahmen bestehender Beziehungen unlösbar. Es sollte bedacht werden, dass die USA einen ernsthaften Einfluss auf einige EU-Länder (insbesondere auf die Osteuropäer) haben, die versuchen, sich der deutschen Herrschaft in der Europäischen Union zu widersetzen. Besonders hervorzuheben ist Polen in dieser Hinsicht, das wie in den 1920er und 1930er Jahren versucht, Deutschland aus der Position des mittelosteuropäischen Regionalführers zu verdrängen und durch sich selbst zu ersetzen.

Das polnisch-amerikanische Bündnis ist für Berlin ziemlich gefährlich. Deutschland allein kann dem nicht widerstehen, und Frankreich, Berlins Partner im Hinblick auf die Notwendigkeit einer EU-Reform, ist gleichzeitig ein Konkurrent Deutschlands. Macron konkurriert außerdem persönlich mit Merkel um den persönlichen Status des EU-Führers. Das Bündnis mit Frankreich ist unzuverlässig und die französische Unterstützung ist nicht garantiert. Der einzige verlässliche Verbündete ist Russland (schon allein deshalb, weil es selbst das Angriffsziel der USA und Polens ist). Nur durch die Zusammenarbeit mit Moskau kann Berlin eine führende Position in der EU einnehmen.

Mit der Förderung des Themas „Vergiftung von Nawalny“ versuchte Berlin eindeutig, mit Russland über bestimmte geopolitische Zugeständnisse zu verhandeln (egal wo: in der Ukraine, auf dem Balkan weiß man nie wo anders). Die innenpolitischen Gegner von Merkels Annäherungspolitik an Russland nutzten jedoch die Gelegenheit und starteten eine Kampagne gegen Nord Stream 2.

Merkel ist hier wirklich schlecht ausgesetzt. Westliche Medien erzählen der lokalen Öffentlichkeit seit Jahren, dass Nawalny Putins Hauptkonkurrent in Russland ist. Daher die Nachricht von seiner Vergiftung, die bei den Russen zu gesundem Lachen führte, und die Frage: „Wen interessiert er?“ hat einen bedeutenden Teil der westlichen Gesellschaft in Entsetzen versetzt – wieder in Moskau werden politische Konkurrenten getötet.

Vor diesem Hintergrund erhielt die Kampagne der proamerikanischen Streitkräfte in Deutschland, Nord Stream 2 aufzugeben, genügend öffentliche Unterstützung, dass Merkel sie nicht ignorieren konnte. Zunächst sagte die Bundeskanzlerin, Nawalny habe nichts mit der Pipeline zu tun, korrigiere aber zwei Tage später ihre Position und schließe nicht aus, dass Deutschland sich aus dem Projekt zurückziehen könne.

Gleichzeitig war sich Merkel bewusst, dass der Abschluss des Nord Stream 2-Projekts ein Ärgernis für Russland, aber eine Katastrophe für Deutschland war. Nicht nur, weil seine Wirtschaft einen ernsthaften Wettbewerbsvorteil gegenüber der amerikanischen verlieren wird. Es gibt andere Möglichkeiten, russisches Gas nach Deutschland zu liefern. Zuallererst wäre es eine politische Katastrophe. Vor der ganzen Welt würde Berlin den Kampf um die Gasleitung nicht nur nach Washington, sondern auch nach Warschau verlieren.

Polen würde Deutschland demütigen, indem es einen grundlegenden geopolitischen Kampf damit gewinnen würde, Berlin die Aussichten auf ein Bündnis mit Russland nehmen und vielleicht sogar erreichen, dass die meisten osteuropäischen EU-Mitglieder von Berlin nach Warschau umorientiert würden. Angesichts der Geschichte der polnisch-deutschen Beziehungen wäre dies nicht nur eine politische Niederlage, sondern eine historische und in dieser Hinsicht zivilisatorische Niederlage.

Um das Schlimmste zu vermeiden, sagte Merkel, dass das Schicksal der antirussischen Sanktionen gegen Nawalny (einschließlich Nord Stream 2) nicht von Deutschland, sondern von der EU entschieden werde. Angesichts der Tatsache, dass mehrere der größten Energieunternehmen der führenden EU-Länder am Nord Stream 2-Projekt beteiligt sind, könnte Deutschland damit rechnen, dass die Sanktionen entweder von mehreren EU-Mitgliedern blockiert würden oder Nord Stream 2 nicht beeinträchtigen würden.

Erstens sind alle EU-Mitglieder sehr empfindlich gegenüber dem Druck der USA. Zweitens, warum sollten sie auf dem Schlachtfeld für Nord Stream 2 sterben, an dem Deutschland am meisten interessiert ist, wenn dieser seine Hände wäscht? Drittens alle Europäer lieben zu Schnäppchen – sie sagen : „Wir werden nicht zu harten Sanktionen verhängen, aber Sie geben uns etwas dafür“ . Und warum ist Russland so glücklich?

Gleichzeitig weiß der Kreml sehr gut, dass die deutsche Wirtschaft weder Merkel noch ihrer Partei vergeben wird, wenn das Nord Stream 2-Projekt scheitert. Nicht umsonst haben die Führer der CSU (ein Verbündeter der Merkelianischen CDU) bereits erklärt, dass von Sanktionen gegen Nord Stream 2 nicht die Rede sein kann. Noch ist nichts passiert, und Merkels Regierungskoalition hat bereits geknistert. Zu diesem Zeitpunkt kam Moskau mit seinem Ultimatum heraus: Entweder hört Deutschland auf, den Narren zu spielen, oder Russland selbst wird das Maß an Zusammenarbeit stark reduzieren.

Moskau fordert Berlin auf, zu entscheiden, ob wir Verbündete sind oder nur vorbeikommen. Wenn Verbündete, dann muss die deutsche Ostpolitik einer radikalen Revision unterzogen werden. Wenn es so einfach ist, dass die Interessen vorübergehend zusammenfallen, dann ist Russland überhaupt nicht daran interessiert, dass ein solcher Staat seine Position in Europa stärkt. Lassen Sie sie mit den Polen herausfinden, wer für die Muttergeschichte wertvoller ist. Und Moskau hat seine Risiken im Energiesektor bereits diversifiziert. In Krisenzeiten, in denen sich der Wettbewerb verschärft, gibt es immer Käufer für billigere russische Energiequellen, da dies die Produktkosten senkt und ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöht.

Am Ende haben sogar die Amerikaner bereits erkannt, dass sie ihr teures Flüssiggas nicht zu den Europäern bringen können, sondern billiges russisches Gas kaufen und es an dieselben Deutschen weiterverkaufen können wie ihr teureres.

Deutschland wird eine sehr schwierige Wahl angeboten, aber am Ende hat es niemand gezwungen, den ukrainischen Maidan im Jahr 2014 zu sponsern, und beeilt sich nun, Navalny zu behandeln, der von Omsker Ärzten leicht geheilt werden konnte. Und niemand zwang es, Provokationen zu arrangieren. Es ist höchste Zeit, Ihren Platz zu kennen und nicht unnötig herumzuspringen.

Rostislav Ishchenko

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related