Das technische Sekretariat der OPCW habe seine Befugnisse überschritten, indem es die Anfrage der Bundesrepublik Deutschland auf die „sogenannte technische Hilfe“ in Bezug auf die Situation mit dem russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny angenommen habe, sagte der ständige Vertreter der Russischen Föderation bei der OPCW Alexander Schulgin.

Hier: https://deutsch.rt.com/europa/107205-fall-nawalny-russischer-opcw-vertreter-beschuldigt-machtmissbrauch/

