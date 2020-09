Chinesische Wissenschaftler entwickeln hocheffiziente winzige Windkraftanlage

Chinesische Wissenschaftler haben jetzt eine winzige Windkraftanlage entwickelt, die Energie beispielsweise aus einer beim Gehen entstehenden Brise abfangen kann.

Die Wissenschaftler hoffen, dass das Gerät auf kostengünstige und effiziente Weise nachhaltigen Strom erzeugen kann. Einmal auf den schwingenden Arm einer Person gelegt, reicht der Luftstrom aus, um Strom zu erzeugen, so die Forscher.

„Unser Ziel ist es, die Probleme zu lösen, die die traditionellen Windkraftanlagen nicht lösen können“, sagte der Hauptautor Dr. Ya Yang vom Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems in einer Erklärung. „Im Gegensatz zu Windkraftanlagen mit Spulen und Magneten, bei denen die Kosten festgelegt sind, können wir kostengünstige Materialien für unser Gerät auswählen.“

Die Vorrichtung umfasst zwei Kunststoffstreifen in einem Rohr, die bei Vorhandensein eines Luftstroms flattern oder zusammenklatschen. Eine leichte Brise von 1,6 Metern pro Sekunde reicht aus, um das Gerät mit Strom zu versorgen, aber es funktioniert am besten mit einer Geschwindigkeit, die sicherstellt, dass die beiden Kunststoffstreifen synchron flattern, wenn die Windgeschwindigkeit zwischen 4 und 8 m / s liegt, erklärten die Forscher.

Das Gerät soll eine einfache, zuverlässige Methode zur Erzeugung einer kleinen Energiemenge sein, die auf verschiedene Weise eingesetzt werden kann, z. B. zur Stromversorgung von Fernsensoren, Sicherheitskameras oder Wetterstationen.

„Wir werden nicht sehen, dass diese Innovation die großen Turbinen ersetzt, aber wir sehen, dass immer mehr solcher Technologien für die Energiegewinnung eingesetzt werden … und Strom an Orten liefern, an denen es sonst ziemlich schwierig ist, Strom zu bekommen.“

Bisher konnte das Gerät bis zu 100 LED-Leuchten und auch Temperatursensoren mit Energie versorgen.

