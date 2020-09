Irans Aussenminister zur Corona-Krise. Erneut große Probleme, die Ausbreitung des Virus einzudämmen

Der iranische Aussenminister spricht hier an, dass der Iran durch Covid-19 massiv getroffen wurde und dass er persönlich die Schutzmaske ständig trägt. So wie auch alle Mitarbeiter. Er erwähnt den Tod von Hossein Sheikholeslam, einem engen Berater und Freund , der an Coronavirus gestorben ist, ebenso wie andere hochrangige iranische Beamte, darunter Mohammad Mirmohammadi, Berater des Ayatollah Ali Khamenei. Ausserdem sind mindestens zwei Mitglieder des iranischen Parliaments, Mohammad Ali Ramezani und Fatemeh Rahbar an Covid-19 gestorben.Die Zahl der Todesfälle durch Covid-19 im Iran stieg jetzt auf insgesamt 25.394, wobei in der vergangenen Woche am Mittwoch 172 weitere Todesfälle auftraten, gegenüber 207 am Tag zuvor. Die Zahl der täglichen Neuerkrankungen ging von 3.563 am Vortag auf 3.204 zurück und beläuft sich jetzt auf 443.086, wie die neuesten Daten des Gesundheitsministeriums zeigten.Der Iran hatte in den letzten Wochen erneut große Probleme, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Das Land verzeichnete in den letzten sieben Tagen durchschnittlich 182 Todesfälle und 3.332 Neuerkrankungen pro Tag, ein deutlicher Anstieg von durchschnittlich 113 Todesfällen und 2.009 Neuinfektionen pro Tag in der letzten Augustwoche.

