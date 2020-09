Erklärung des Weltfriedensrates über die jüngste Eskalation der Spannungen zwischen Aserbaidschan und Armenien

http://wpc-in.org/statements/statement-wpc-about-recent-escalation-tensions-between-azerbaijan-and-armenia

Der Weltfriedensrat (WPC) bringt seine tiefe Besorgnis über die jüngste Eskalation der Spannungen zwischen Aserbaidschan und Armenien wegen der Grenzstreitigkeiten in der Region Berg-Karabach zum Ausdruck, die zu Opfern auf beiden Seiten, auch unter der Zivilbevölkerung, geführt haben. Dieser Konflikt, dessen Ursprung mehr als dreißig (30) Jahre zurückliegt, ist eine komplizierte Angelegenheit, an der verschiedene regionale und globale Mächte indirekt beteiligt sind. Es ist kein Geheimnis, dass das spezifische Gebiet und die Region im weiteren Sinne von geostrategischem Interesse für mächtige Länder und die Kontrolle über Energieressourcen und Straßen sind, wie dies im Nahen Osten, in Nordafrika und im östlichen Mittelmeerraum beobachtet wird. Der WPC ist sich der komplexen Geschichte des umstrittenen Gebiets bewusst und ist besorgt über die schwerwiegenden Folgen, die der Ausbruch eines Konflikts zwischen den beiden Ländern hat – für seine Völker und für die Völker der bereits unruhigen Region. In Anerkennung der sehr realen Möglichkeit, dass sich ein solcher Konflikt zu einem Krieg von viel größerem Ausmaß ausweiten könnte, fordert der WPC:

einen sofortigen Waffenstillstand und ein Ende aller Feindseligkeiten,

eine Rückkehr zum Dialog zwischen den betroffenen Parteien, um eine politische und auf dem Verhandlungswege erzielte Lösung des Konflikts zu suchen.

Die aktive Mobilisierung der Friedenskräfte in beiden Ländern und in der weiteren Region, um zu verhindern, dass Kriegshysterie um sich greift und um eine friedliche Lösung zu fördern.

Der WPC ist der Ansicht, dass dies der einzige Weg im Interesse der Völker Aserbaidschans und Armeniens gegen die imperialistischen Pläne und für den Frieden in der Region ist.

Sekretariat des WPC, Athen 28. September 2020

