China, sein Kampf gegen das Coronavirus und der Westen – Potsdam 20.10.

Dienstag, 20. Oktober 2020 von 18:00 bis 20:00

Bürgertreff Waldstadt | Saarmunder Str. 44 | 14478 Potsdam



Gastgeber: DKP Potsdam & Umland

Diskussionsveranstaltung:

Mit Dr. Ulryk Gruschka, Vorsitzender des Deutsch-Chinesischen Freundschaftsvereins Ludwigsfelde e. V.



Auf dem XIX. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas im Oktober 2017 sagte ihr Generalsekretär und Staatspräsident der Volksrepublik China, Xi Jinping:



„China wird weiter seine Rolle als verantwortungsbewusstes großes Land spielen, sich aktiv an der Reform und dem Aufbau des Systems des globalen Regierens beteiligen, sowie kontinuierlich mit seiner Weisheit und Kraft dazu beitragen.



Das Schicksal der Welt liegt in der Hand aller Völker und die Zukunft der Menschheit hängt von der Wahl der Völker ab.



Das chinesische Volk ist bereit, gemeinsam mit allen Völkern der Welt den Aufbau einer Schicksalsgemeinschaft der Menschheit zu fördern.“



Es gibt kein anderes Land, dass einen so detaillierten und ausgewogenen Friedensplan als Angebot an die Völker der Welt mach wie die Volksrepublik China. Trotzdem wird das Land von den imperialistischen Staaten verteufelt und als Hort des Bösen dargestellt. Sehr deutlich wurde das im Zusammenhang mit dem Ausbruch und den Kampf gegen das Coronavirus. Diese Anfeindungen werden beinahe täglich durch die vorherrschenden Medien in Deutschland von FAZ bis BILD befeuert.



Worin ist diese Feindseligkeit gegen China begründet?



Der Vortrag von Dr. Gruschka versucht ausgehend von gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen Antworten auf diese Frage zu geben.



