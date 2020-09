Weltfriedensrat befürwortet die Nominierung des Henry Reeve-Kontingents aus Kuba für den Friedensnobelpreis

An das norwegische Nobelkomitee

Frau Berit Reiss-Andersen, Vorsitzende

Betrifft: Nominierung zum Friedensnobelpreis für

das internationale Ärztekontingent „Henry Reeve“

Sehr geehrte Mitglieder des norwegischen Nobelkomitees,

Sehr geehrte Frau Berit Reiss-Andersen, Vorsitzende

Wir wenden uns in einer Zeit großer Herausforderungen für die Menschheit und in einer Zeit des größten Bedürfnisses nach Solidarität an sie. Die COVID-19-Pandemie ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wichtig internationale Solidarität für die Förderung eines gerechten Friedens und die Linderung des Leidens der Menschen in Notfällen ist. In diesem Sinne sehen wir als das aufrichtigste Beispiel für eine solche internationale Solidarität die Arbeit, die das kubanische medizinische Kontingent „Henry Reeve“ seit langem vor der Ankündigung des Ausbruchs des Coronavirus geleistet hat. Diese Tatsache veranlasst uns, Sie zu drängen, anzuerkennen, wie tapfer und vorbildlich das Bestreben der Gruppe ist, indem sie ihr den Friedensnobelpreis verleiht.

Die verschiedenen kubanischen medizinischen Gruppen arbeiten derzeit in 24 Ländern Lateinamerikas und der Karibik, um Leben zu retten. 27 afrikanische Länder; 2 im Nahen Osten und 7 in Asien. Sie bringen seit etwa 60 Jahren humanitäre medizinische Hilfe für die Menschen in eine langjährige kubanische Tradition der humanistischen Fürsorge für andere Völker, die auch angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Herausforderungen für die Insel durchgeführt wird, die unter den äußerst harten Sanktionen leidet, die in starkem Gegensatz zur kubanischen Gesinnung, dauert auch über sechs Jahrzehnte und erlegt dem kubanischen Volk schwere Nöte auf. Dennoch haben die Kubaner diese Barriere überwunden, um der Welt zu zeigen, wie sie am besten Frieden und Brücke bauen können, damit andere Völker die Chance haben, ihre eigenen Herausforderungen zu meistern und nicht ihr Leben zu verlieren, bevor sie dies erreichen. Die kubanischen Brigaden haben nach dem verheerenden Erdbeben von 1970, bei dem 80.000 Menschen ums Leben kamen und Tausende von Familien vertrieben wurden, in Ländern wie Peru gearbeitet (beachten Sie, dass Kuba und Peru keine diplomatischen Beziehungen unterhielten und erstere dennoch Hilfe geleistet haben). in Haiti während der Cholera-Krise; in verschiedenen afrikanischen Ländern gegen Ebola kämpfen; und Lateinamerika und die Karibik mit einer breiten Palette von Programmen, die Tausenden von Menschen geholfen haben.

Die „Henry Reeve Brigaden“, wie das Notfallkontingent genannt wird, haben eine gigantische Aufgabe, die nur ein humanistisches Unterfangen erfüllen kann. Diese große Herausforderung liegt in der Bezeichnung: dem internationalen Kontingent von Ärzten, die auf Katastrophensituationen und schwere Epidemien spezialisiert sind. Das Kontingent wurde 2005 ins Leben gerufen und zu Ehren eines jungen US-Aktivisten benannt, der sich aus Solidarität mit dem kubanischen Kampf für die kubanische Befreiungsarmee entschied Unabhängigkeit. In rund 28 Brigaden, die seit ihrer Gründung in 22 Länder entsandt wurden, haben mehr als 7.950 Fachkräfte daran gearbeitet, die Auswirkungen von 16 Überschwemmungen, acht Hurrikanen, acht Erdbeben und vier Epidemien zu überwinden. Im Kampf gegen COVID 19 reisten die immer mutigen kubanischen Ärzte prompt in mehrere Länder, darunter nach Italien, das im März 2020 am stärksten von dem Ausbruch betroffen war.

Es gibt 14 solcher Brigaden, die mit über 500 spezialisierten Ärzten und anderen Angehörigen der Gesundheitsberufe, tapferen Männern und Frauen, zusammenarbeiten, die den Menschen in verschiedenen Ländern und auf allen Kontinenten dringend benötigte Hilfe leisten, unzählige Leben retten und die humane Empathie und Freundlichkeit zeigen, für die sie bleiben bekannt, wo immer sie besucht haben. Diese Arbeit ist der Schlüssel zur Schaffung von Frieden inmitten gewalttätiger und struktureller Konflikte und zur Schaffung von Bedingungen, unter denen die Menschen ihre grundlegendsten Bedürfnisse unter Bedingungen von Katastrophen und extremer Verarmung befriedigen können. Für dieses prinzipielle Engagement für Frieden und Solidarität wurden konkrete, nachprüfbare Maßnahmen ergriffen, weshalb die Brigaden für den Friedensnobelpreis mehr als qualifiziert sind.

Aus diesem Grund unterstützen wir als Vertreter von Dutzenden nationaler Friedenskomitees in etwa 100 Ländern, die Mitglieder unseres Weltfriedensrates sind, gemeinsam mit unzähligen anderen Organisationen, Parlamentariern und verschiedenen friedliebenden Menschen die Nominierung des Henry-Reeve-Kontingents für den Nobelpreis Friedenspreis. Die WPC ist eine internationale Nichtregierungsorganisation, die sich unermüdlich für den Frieden und die Bekämpfung von Kriegen einsetzt und beratenden Status beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) hat.

Mit freundlichen Grüßen,

Socorro Gomes

Präsident des Weltfriedensrates und ehemaliger Bundesabgeordneter im brasilianischen Repräsentantenhaus.

Als Pafilis

Generalsekretär des Weltfriedensrates, Mitglied des griechischen Parlaments

