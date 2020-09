Sinophobie, Lügen und Hybridkrieg (Pepe Escobar, Asia Times)

Pepe Escobar

Es dauerte eine Minute, bis Präsident Trump bei der virtuellen 75. UNO-Generalversammlung einen Virus einführte, der „die Nation, die diese Seuche auf die Welt losgelassen hat“, zur Strecke brachte.



Und dann ging alles bergab.



Selbst als Trump im Wesentlichen eine Wahlkampfrede hielt und sich nicht weniger um die multilaterale UNO scheren konnte, war zumindest das Bild klar genug, um von der sozial distanzierten „internationalen Gemeinschaft“ gesehen zu werden.



Hier ist die vollständige Erklärung von Präsident Xi. Und hier ist die vollständige Erklärung von Präsident Putin. Und hier ist wieder einmal das geopolitische Schachbrett; es geht um die „unentbehrliche Nation“ gegen die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China.



Als er die Bedeutung der UNO betonte, konnte Xi nicht deutlicher zum Ausdruck bringen, dass keine Nation das Recht hat, das Schicksal anderer zu kontrollieren: „Noch weniger sollte es einem erlaubt sein, zu tun, was es will, und der Hegemon, Tyrann oder Chef der Welt zu sein“.



Die herrschende Klasse der USA wird diesen Akt des Trotzes offensichtlich nicht einfach hinnehmen. Das gesamte Spektrum der Techniken des Hybridkrieges wird weiterhin unerbittlich gegen China turbogeladen werden, gepaart mit einer grassierenden Sinophobie, auch wenn vielen Dr. Strangelove-Kreisen dämmert, dass die einzige Möglichkeit, China wirklich „abzuschrecken“, der Heiße Krieg wäre.



Leider ist das Pentagon überfordert – Syrien, Iran, Venezuela, Südchinesisches Meer. Und jeder Analyst weiß um Chinas Fähigkeiten im Bereich der Cyber-Kriegsführung, der integrierten Luftverteidigungssysteme und der (Flugzeug)TrägerkillerDongfeng-Raketen.



Für die richtige Perspektive ist es immer sehr aufschlussreich, die Militärausgaben zu vergleichen

Im vergangenen Jahr gab China 261 Milliarden Dollar aus, während die USA 732 Milliarden Dollar (38% der weltweiten Gesamtausgaben) ausgaben.



Die Rhetorik, zumindest im Moment, überwiegt. Das Hauptgesprächsthema, das unaufhörlich gehämmert wird, ist immer China als eine existenzielle Bedrohung für die „freie Welt“, auch wenn die unzähligen Deklinationen dessen, was einst Obamas „Hinwendung zu Asien“ war, nicht so subtil die Herstellung der Zustimmung zu einem zukünftigen Krieg hervorrufen.



In diesem Bericht des Qiao-Kollektivs wird der Prozess sauber identifiziert: „Wir nennen es Sinophobia, Inc. – ein informationstechnischer Industriekomplex, in dem sich westliche Staatsfinanzierung, Milliarden-Dollar-Waffenhersteller und rechte Think Tanks zusammenschließen und synchron arbeiten, um die Medien mit der Botschaft zu überschwemmen, dass China der Staatsfeind Nummer eins ist. Bewaffnet mit staatlicher Finanzierung und Sponsoren aus der Waffenindustrie legt diese Handvoll einflussreicher Think Tanks die Bedingungen des Neuen Kalten Krieges gegen China fest. Dasselbe Medien-Ökosystem, das die Räder des immerwährenden Krieges für eine katastrophale Intervention im Nahen Osten schmierte, ist nun damit beschäftigt, die Zustimmung für einen Konflikt mit China herzustellen“.

Dieser „militärische Vorteil der USA“



Die Dämonisierung Chinas, durchdrungen von eklatantem Rassismus und fanatischem Antikommunismus, wird auf einer vollen, bunten Palette dargestellt: Hongkong, Xinjiang („Konzentrationslager“), Tibet („Zwangsarbeit“), Taiwan, „China-Virus“; die „Schuldenfalle“ des „Belt and Road“.



Der Handelskrieg läuft parallel – ein eklatanter Beweis dafür, wie der „Sozialismus mit chinesischen Merkmalen“ den westlichen Kapitalismus in seinem eigenen High-Tech-Spiel schlägt. So die Sanktionierung von über 150 Unternehmen, die Chips für Huawei und ZTE herstellen, oder der Versuch, TikTok’s Geschäft in den USA zu ruinieren („Aber man kann es nicht ausrauben und es in ein US-Baby verwandeln“, wie Global Times-Chefredakteur Hu Xijin twitterte).



Dennoch könnte SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), Chinas führende Chipfirma, die kürzlich von einem Börsengang in Shanghai im Wert von 7,5 Milliarden Dollar profitierte, früher oder später den US-Chipherstellern den Rang ablaufen.



An der militärischen Front schreitet der „maximale Druck“ auf Chinas östlichen Rand unvermindert fort – von der Wiederbelebung der Quad bis hin zu einem Gerangel um die Ankurbelung der indisch-pazifischen Strategie.



Think-Tankland ist wesentlich, um den gesamten Prozess zu koordinieren, zum Beispiel über das Center for Strategic & International Studies, mit „Spendern von Unternehmen und Handelsverbänden“, zu denen die üblichen Verdächtigen wie Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics und Northrop Grumman gehören.



Hier haben wir also das, was Ray McGovern brillant als MICIMATT beschreibt – den Komplex Militärisch-industrieller Kongress-Kongress-Intelligenz-Medien-Akademie-Denkfabrik – als die Rechnungsprüfer der Sinophobia Inc.



Angenommen, es gäbe einen Sieg der Demokraten im November, wird sich nichts ändern. Der nächste Chef des Pentagon wird wahrscheinlich Michele Flournoy sein, ehemaliger Unterstaatssekretär für Verteidigungspolitik (2009-2012) und Mitbegründer des Center for a New American Security, das sich sowohl mit der „Herausforderung China“ als auch mit der „Bedrohung durch Nordkorea“ befasst. Flournoy geht es vor allem darum, den „Vorsprung des US-Militärs“ in Asien zu stärken.

Was tut China also?



Chinas oberstes außenpolitisches Prinzip ist die Förderung einer „Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit“. Das ist in der Verfassung festgeschrieben und impliziert, dass der Kalte Krieg 2.0 eine Zurschaustellung von ausländischen Akteuren ist.



Die drei wichtigsten Prioritäten Chinas nach Covid-19 sind die endgültige Beseitigung der Armut, die Festigung des riesigen Binnenmarkts und die Wiederaufnahme des Handels und der Investitionen im gesamten Süden der Welt.



Chinas „existenzielle Bedrohung“ wird auch durch das Bestreben symbolisiert, ein nicht-westliches Handels- und Investitionssystem einzuführen, das von der Asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB) und dem Seidenstraßenfonds bis hin zum Handel unter Umgehung des US-Dollars alles umfasst.



In einem Bericht der Harvard-Kennedy-Schule wurde zumindest versucht zu verstehen, wie die „autoritäre Widerstandsfähigkeit“ Chinas im Inland ankommt. Der Bericht fand heraus, dass die KPCh von 2003 bis 2016 tatsächlich von einer gestiegenen Unterstützung der Bevölkerung profitierte, die erstaunliche 93% erreichte und im Wesentlichen auf Sozialhilfeprogramme und den Kampf gegen die Korruption zurückzuführen war.



Wenn wir dagegen einen MICCIMAT haben, der in den „Perpetual War“ – oder „Long War“ (Pentagon-Terminologie seit 2001) – statt in die Verbesserung von Gesundheit, Bildung und Infrastruktur investiert, dann bleibt nur noch der klassische „wedeln mit dem Hund“ übrig. Sinophobie ist perfekt, um die abgrundtiefe Reaktion auf Covid-19, das Aussterben von Kleinunternehmen und die drohende Neue Große Depression auf die „existenzielle Bedrohung“ Chinas zu schieben.



Der ganze Prozess hat nichts mit einer „moralischen Niederlage“ und dem Klagen zu tun, dass „wir Gefahr laufen, den Wettbewerb zu verlieren und die Welt zu gefährden“.



Die Welt ist nicht „gefährdet“, weil sich zumindest weite Teile des globalen Südens voll und ganz bewusst sind, dass die viel beschworene „regelbasierte internationale Ordnung“ nichts anderes als ein recht ansprechender Euphemismus für die Pax Americana – oder den Exzeptionalismus – ist. Was von Washington für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, den Kalten Krieg und das „unilaterale Moment“ entworfen wurde, gilt nicht mehr.

Leb wohl, Mackinder

Wie Präsident Putin immer wieder sehr deutlich gemacht hat, sind die USA nicht mehr “ konsensfähig „. Was die „regelbasierte internationale Ordnung“ betrifft, so ist dies bestenfalls ein Euphemismus für einen privat kontrollierten Finanzkapitalismus im globalen Maßstab.

Die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China hat immer wieder sehr deutlich gemacht, dass gegen die Expansion der NATO und der Quad ihr Projekt von eurasienweitem Handel, Entwicklung und diplomatischer Integration abhängt.

Im Gegensatz zur Situation vom 16. Jahrhundert bis in die letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts kommt die Initiative jetzt nicht aus dem Westen, sondern aus Ostasien (das ist das Schöne an der „Initiative“, die in das Akronym BRI aufgenommen wurde).

Sie führt durch kontinentale Korridore und Entwicklungsachsen, die Südostasien, Zentralasien, den Indischen Ozean, Südwestasien und Russland bis nach Europa durchqueren, verbunden mit einer maritimen Seidenstraße durch das südasiatische Randland.

Zum allerersten Mal in seiner tausendjährigen Geschichte ist China in der Lage, sowohl auf dem Land als auch über die Meere hinweg mit einer äußerst dynamischen politischen und wirtschaftlichen Expansion zurecht zu kommen. Dies geht weit über die kurze Ära der Zheng He-Seefahrtsexpeditionen während der Ming-Dynastie im frühen 15. hinaus

Kein Wunder, dass der Westen, und insbesondere der Hegemon, die geopolitische Ungeheuerlichkeit des Ganzen einfach nicht begreifen kann. Und deshalb haben wir so viel Sinophobie, so viele Hybridkriegstechniken, die eingesetzt werden, um die „Bedrohung“ auszulöschen.

Eurasien war in der jüngsten Vergangenheit entweder eine westliche Kolonie oder eine sowjetische Domäne. Jetzt steht es kurz davor, sich endlich von den Szenarien von Mackinder, Mahan und Spykman zu befreien, da sich das Kern- und das Randland bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts allmählich und unaufhaltsam integrieren.

