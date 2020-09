„Oktoberüberraschung“ gegen den Iran? – Trump wird alles tun, um an der Macht zu bleiben – einschließlich des Beginns eines ruinösen Nahostkrieges. – Von Abdel Bari Atwan

Von Abdel Bari Atwan

US-Präsident Donald Trump gab am Mittwoch seine wahren Absichten bekannt, als er sich öffentlich weigerte, sich zu einer friedlichen Machtübertragung zu verpflichten, falls er die bevorstehenden Wahlen verlieren sollte. „Wir müssen sehen, was passiert“, sagte er und fügte hinzu, „es wird keine Übertragung geben, ehrlich gesagt, es wird eine Fortsetzung geben.“

Trumps Äusserungen in der Pressekonferenz:

https://youtu.be/VAfUMgG8Wtg



Trump möchte Präsident auf Lebenszeit werden und effektiv eine Diktatur in den USA errichten, die sich nicht wesentlich von denen unterscheidet, gegen das er sich im Rest der Welt auszusprechen scheint. Vielleicht erklärt dies seine Verliebtheit in arabische Despoten, insbesondere in die herrschenden Familien der Golfstaaten.



Trumps Äußerungen bedeuten nicht nur, dass er die Wahlergebnisse nicht unbedingt akzeptieren wird. Sie belaufen sich auch darauf, Teile seiner Basis, insbesondere weiße Rassisten, dazu anzuregen, aus gewalttätigem Protest auf die Straße zu gehen, wenn sie nicht seinen Weg gehen und behaupten – wie er bereits vorausgesagt hat -, sie seien manipuliert worden.



Die 40 Tage, die uns von den Wahlen am 3. November trennen, werden nicht nur für die USA und ihre Sicherheit, Stabilität und Einheit, sondern für die ganze Welt von entscheidender Bedeutung sein. Weil niemand vorhersagen kann, was dieser Schläger als nächstes machen wird.



Die friedliche Machtübertragung, die auf der Einhaltung des Urteils der Wahlurnen beruht, ist der Eckpfeiler jeder Demokratie. Die Weigerung, sich an dieses Prinzip zu halten, ist ein Rezept für Anarchie, Bürgerkrieg, den Zusammenbruch des föderalen Systems und das Eintauchen des Landes in ein Meer aus Blut und Chaos.



Das Ausmaß der sozialen und rassischen Spannungen in den USA war noch nie so hoch und steigt weiter an. Aus diesem Grund unterstützten mehr als 480 nationale Sicherheitsführer der USA, angeführt von General Paul Selva im Ruhestand – ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der gemeinsamen Stabschefs und einer der höchsten Militärberater von Trump – den demokratischen Kandidaten Joe Biden als nächsten Präsident. Sie stimmten darin überein, dass „der derzeitige Präsident gezeigt hat, dass er der enormen Verantwortung seines Amtes nicht gewachsen ist; Er kann sich nicht erheben, um großen oder kleinen Herausforderungen zu begegnen. Dank seiner verächtlichen Haltung und seines Versagens vertrauen oder respektieren unsere Verbündeten uns nicht mehr und unsere Feinde fürchten uns nicht mehr. “



Trump ist verzweifelt. Er fühlt sich niedergeschlagener und besiegter als jeder andere amerikanische Präsident jemals zuvor und könnte rücksichtslos in jede Richtung schlagen. Niemand kann vorhersagen, für welche katastrophalen Schritte er sich als nächstes entscheiden könnte.

Er hat keine Angst, an Glaubwürdigkeit zu verlieren, weil er keine mehr hat. Er ist auf der ganzen Welt verachtet worden – auch unter einigen der Golf-Herrscher, die behaupten, ihn zu verehren. Tatsächlich schaudern sie vor Angst vor ihm: Sie schieben ihm als Reaktion auf sein Diktat Hunderte von Milliarden Dollar zu und verkaufen sogar ihre nationale Ehre und Selbstachtung aus, indem sie die Beziehungen zum israelischen Besatzungsstaat normalisieren, um Trump zu beschwichtigen.



Die kommenden 40 Tage sind besonders wichtig für den Nahen Osten, insbesondere für die Golfstaaten. Die Region könnte sich in das Schlachtfeld eines von Trump gegen den Iran ausgelösten Massenvernichtungskrieges verwandeln – mit dem Ziel, seine Anhänger als starken Führer hinter sich zu bringen, der die Macht und die globale Führung Amerikas aufrechterhält, oder einen Notfall zu schaffen, um die Wahlen zu verschieben.



Die Washington Post hat 20.000 nachgewiesene Lügen dokumentiert, die Trump seit seinem Amtsantritt gemacht hat, darunter etwa 1.000, die sich allein auf das Coronavirus beziehen. Das vielleicht bedrohlichste davon waren seine jüngsten Tweets, in denen behauptet wurde, der Iran sei nur noch wenige Monate von der Herstellung von Atomwaffen entfernt, und er schwor, dass er dies niemals zulassen werde.



Der uneingeschränkte Angriff des saudi-arabischen Königs Salman auf den Iran in seiner aufgezeichneten Ansprache an die Generalversammlung der Vereinten Nationen könnte ein Hinweis in diese Richtung sein. Er beschuldigte den Iran, die gesamte Region destabilisiert und terrorisiert zu haben, und forderte die Welt auf, sich dagegen zu vereinen, als bereite er die öffentliche Meinung auf einen solchen Krieg und seine Folgen sowie auf die eine oder andere Beteiligung Saudi-Arabiens vor.



Trump wird alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um im Weißen Haus zu bleiben, und dabei hat er die begeisterte Unterstützung des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu und seines mächtigen Netzwerks prozionistischer Interessengruppen und ihrer Unterstützer in den USA und anderswo. Er schlägt in alle Richtungen wie ein verwundetes Tier. Das mag seinen Drang und den seiner rassistischen Anhänger befriedigen, aber es könnte letztendlich zur Zerstörung der USA führen, so wie Hitler die Zerstörung und Spaltung Deutschlands verursacht und den größten Teil der Welt dagegen vereinigt hat.



Klingt apokalyptisch? Wir können nur abwarten und sehen.



Abdel Bari Atwan wurde in Gaza, Palästina, geboren und lebt seit 1979 in London. Er ist Chefredakteur der in London ansässigen Nachrichtenseite ‚Rai al-Youm‘ und war Gründer und Chefredakteur von ‚al-Quds al-Arabi‘, der unabhängigen panarabischen Tageszeitung von 1989 bis Juni 2013. Er ist häufiger Gast in Radio und Fernsehen, einschließlich regelmäßiger Stationen in der ‚Dateline London‘ der BBC.

