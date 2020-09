Internationale Diskussionsteilnehmer warnen vor Gefahren eines neuen Kalten Krieges.

Quelle:

https://www.telesurenglish.net/news/international-peace-forum-opposes-us-led-new-cold-war-on-china-20200926-0006.html

Friedensaktivisten aus China, den USA, Großbritannien, Südafrika, Indien, Marokko, Bolivien und Belgien haben sich zu einem internationalen Forum zusammengeschlossen, um über den von den USA geführten Neuen Kalten Krieg und seine Ablehnung zu diskutieren.

Die Veranstaltung, die von der Kampagne „Kein Kalter Krieg“ organisiert wurde, wurde von Vijay Prashad, Direktor des Tricontinental Institute, und Kate Hudson, Generalsekretärin der Kampagne für nukleare Abrüstung, geleitet.

Chris Matlhako, stellvertretender Generalsekretär der Kommunistischen Partei Südafrikas, sprach auf dem ersten Panel über die Rolle Chinas und die Möglichkeit einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit zwischen dem Kontinent und China im Rahmen der Belt and Road-Initiative.

„Der afrikanische Kontinent wird weiterhin durch die Schulden gegenüber multilateralen Institutionen belastet, die von einem politischen Regime aus den USA und Europa gestützt werden, und als solches ist es nicht auf die Bedingungen des afrikanischen Kontinents und auf eine Entwicklung abgestimmt Flugbahn, die normale Menschen und gleiche Entwicklung unterstützt. “

„Wir glauben, dass die Beziehungen zwischen China und Afrika in Zukunft ein gutes Potenzial haben. China erkennt in dieser Zeit, insbesondere aufgrund der One Belt One Road, an, dass auf dem Kontinent wichtige Initiativen ergriffen werden müssen. Nicht nur durch einen Rohstoffprozess, sondern auch durch den Aufbau einer für beide Seiten vorteilhaften Beziehung, die unter anderem die Herstellung des Kontinents aufbaut und fördert. “

Victor Gao, Professor an der Universität Soochow (China) „Die Welt steht vor einem sehr kritischen Moment. Wir stehen nicht länger vor den Herausforderungen für Frieden und Entwicklung. Ich denke, wenn die Vereinigten Staaten diesen sehr gefährlichen Weg fortsetzen, könnte die Menschheit einem kritischen Kriegs- oder Friedensmoment gegenüberstehen, und dies wird enorme Auswirkungen auf die gesamte Menschheit in fast jedem Land der Welt haben. “

Professor Gao bezeichnet die Vereinigten Staaten als „Tonya Harding-Syndrom“, da sie versuchen, die Kniescheiben Chinas zu schlagen, um die Konkurrenz auszulöschen. Aus chinesischer Sicht sind wir kein Feind der Vereinigten Staaten.

„Wir wollen nicht an einem kalten oder heißen Krieg mit den Vereinigten Staaten teilnehmen. Tatsächlich hat Chinas Entwicklung dem amerikanischen Volk zugute gekommen, da es vielen Ländern der Welt zugute gekommen ist.“

„Ich möchte an die Staats- und Regierungschefs in Washington appellieren, wieder zur Besinnung zu kommen, einen Ansatz der Vernunft, der Solidität und der Wissenschaft im Sinn zu verfolgen – anstatt eine Politik der Anti-Wissenschaft und Irrationalität und einer sehr falschen Emotionalität zu verfolgen, z Zum Beispiel, weil es die Vereinigten Staaten nicht retten wird, wird es das amerikanische Volk nicht retten “, erklärte Professor Gao.

Journalist mit Kawsachun News und Radiomoderator Ollie Vargas, verbunden vom Kampagnenpfad Movement Towards Socialism (MAS) in Cochabamba, Bolivien, um das Modell zu diskutieren, das China für die Entwicklungsländer, einschließlich Lateinamerika, bereitgestellt hat.

Vargas lieferte ein Beispiel dafür, wie die Zusammenarbeit mit China dem bolivianischen Volk unter der sozialistischen Regierung von Evo Morales direkt zugute gekommen ist: „Hier in Bolivien war China an einer Reihe staatlicher Projekte beteiligt, die dem bolivianischen Volk enorme Vorteile brachten. Die Internetverbindung, mit der ich gerade spreche, ist der Zusammenarbeit zwischen Bolivien und China unter der Regierung von Evo Morales zu verdanken. Vor Evo Morales hatte Bolivien ein neoliberales Modell, das Armut verursachte, und das Land hatte fast keine Konnektivität. Diejenigen in ländlichen Gebieten und Arbeitergebieten der Stadt hatten keine Telefonsignale oder Internetverbindung. Und was ist passiert, als Evo Morales die Macht übernahm? Er arbeitete mit China zusammen, um einen Satelliten zu bauen, den Tupac Katari-Satelliten, benannt nach einem indigenen Führer, der hier in Bolivien gegen das spanische Reich kämpfte. Bolivien ist ein kleines Land,

Weitere Diskussionsteilnehmer waren Margaret Kimberley vom Koordinierungskomitee der Black Alliance for Peace, Jodie Evans, Mitbegründerin von CODEPINK, Abdallah El-Harif, Gründerin von Democratic Way (Marokko), Lindsey German von Stop the War Coalition und Julie Tang von Pivot zu Frieden und Ludo De Brabander von Vrede vzw und Nein zum Krieg – Nein zum NATO-Netzwerk.

Am 25. Juli fand ein erstes Forum von No Cold War statt. Zu den ersten Unterzeichnern der Erklärung der Kampagne, in der die USA aufgefordert werden, sich von der Bedrohung durch einen Kalten Krieg und auch von anderen gefährlichen Bedrohungen für den Weltfrieden zurückzuziehen, gehört das Simon Bolívar Institute für Frieden und Solidarität unter den Völkern (Venezuela), die Schwarze Allianz für den Frieden (USA), die ANTWORT-Koalition und viele andere Friedensorganisationen und Aktivisten.





Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related