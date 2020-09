BlackRock Tribunal in Berlin am WE 26.-27. September 2020

Im Konferenz Quartier, Takustraße 39, 14195 Berlin (FU Berlin, 5 Minuten vom U-Bhf. Dahlem Dorf) Website: https://www.blackrocktribunal.de/Hearing am 26.09.2020 von 9–21:30 h (Einführung, Jury, Zeugen, Betroffene, Experten). Urteil & Debatte am 27.09.2020 von 10–13 h im MAMA, Am Brandenburger Tor, Pariser Platz, Galerie 1. Stock.

10:00 Uhr: Was hat das Tribunal gebracht?

11:00 Uhr: Das Urteil – Öffentliches Pressegespräch

12:00 Uhr: Was bedeutet das Urteil für die Zivilgesellschaft? Moderation: Doz. Dr. Lutz Mez (FU Berlin) –

Im Anhang die sehr lesenswerte Anklageschrift, verfaßt von Dr. Werner Rügemer (Journalist und Sachbuchautor, v.a. zu Wirtschaft und Gesellschaft, u.a. ÖPP). –

In Kurzform:

BlackRock steht im Fokus des Tribunals stellvertretend für ein eine Handvoll global agierender sog. „Finanzverwalter“ mit extremer, quasi-feudaler politisch-ökonomischer Macht, die in den letzten Jahren im Zuge der neoliberalen Umwälzungen entstanden sind und im Schatten der gegenwärtigen Krisen (deren Mitverursacher sie sind) die wohl größte Plünderung öffentlicher Strukturen und gesellschaftlicher Ressourcen in der modernen Geschichte betreiben. (Punkt III in der Anklageschrift stellt dies am Beispiel Wirecard sehr anschaulich dar.) Auf der Website des Tribunals heißt es dazu: ——[Zitat]——BlackRock, Aktionär in 18.000 Banken und Unternehmen, ist der einflussreichste Kapitalorganisator des US-geführten Westens. Chef Laurence Fink fordert die Unternehmen auf, mehr gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Doch nach dem eigenen Unternehmenskodex ist BlackRock nur den Interessen seiner privaten, superreichen Kapitalgeber verpflichtet. BlackRock hat die jetzt aufbrechende Systemkrise mitverursacht, tritt nun als Retter auf und betreibt als Berater der EZB die größte Staatsverschuldung der europäischen Geschichte. Regierungen stufen BlackRock als unregulierte „Schattenbank“ ein, die Leitmedien verharmlosen BlackRock als netten Vermögensverwalter.



Wir klagen BlackRock stellvertretend für andere Schattenbanken an:



1. Zerstörung der wirtschaftlichen und politischen Demokratie, Verletzung von Völkerrecht und Menschenrechten.



2. Preistreiberei bei Mieten und Nebenkosten, Niedriglöhnerei bei den Beschäftigten



3. Erhöhung der globalen Kriegsgefahr durch Profitmacherei in den wichtigsten Rüstungskonzernen der USA und der EU



4. Profitmacherei in den wichtigsten Kohle-, Braunkohle- und Ölkonzernen. Ankauf staatsgarantierter Anleihen insolventer Fracking-Unternehmen ——[Zitat]——

