Glücksfall Corona? Die Krise als Sprungbrett für den wirtschaftlichen Umbau der EU (RT Deutsch)

25.9.2020

Krise als Chance? Große Unternehmen nutzen die Corona-Krise für Umstrukturierung und Stellenabbau. Die EU-Spitzen erhoffen sich gar eine Vertiefung der „Europäischen Integration“. Tatsächlich könnten die Hilfsprogramme die Spaltung der EU eher vorantreiben.

