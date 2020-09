Westlich finanzierte Geheimdienstableger bildeten syrische Oppositionsführer aus, pflanzten Geschichten in Medien von BBC bis Al Jazeera und führten einen Kader von Journalisten. Durchgesickerter Dokumente enthüllen Propagandanetzwerk. (Gray Zone)

Von Ben Norton

Durchgesickerte Dokumente zeigen, wie Auftragnehmer der britischen Regierung eine fortschrittliche Propaganda-Infrastruktur entwickelt haben, um die Unterstützung der politischen und bewaffneten Opposition in Syrien im Westen zu fördern.

Praktisch jeder Aspekt der syrischen Opposition wurde von von der westlichen Regierung unterstützten PR-Unternehmen kultiviert und vermarktet, von ihren politischen Erzählungen bis zu ihrem Branding, von dem, was sie sagten, bis zu dem, wo sie es sagten.

Die durchgesickerten Akten zeigen, wie westliche Geheimdienstausschnitte die Medien wie eine Geige spielten und die englisch- und arabischsprachige Berichterstattung über den Krieg gegen Syrien sorgfältig ausarbeiteten, um einen konstanten Strom oppositioneller Berichterstattung zu erzeugen.

US-amerikanische und europäische Auftragnehmer bildeten und berieten syrische Oppositionsführer auf allen Ebenen, von jungen Medienaktivisten bis zu den Leitern der parallelen Exilregierung. Diese Firmen organisierten auch Interviews für syrische Oppositionsführer in Mainstream-Filialen wie BBC und dem britischen Channel 4.

Mehr als die Hälfte der von Al Jazeera in Syrien verwendeten Stringer wurden in einem gemeinsamen Regierungsprogramm zwischen den USA und Großbritannien namens Basma geschult, das Hunderte von Aktivisten der syrischen Oppositionsmedien hervorbrachte.

PR-Firmen der westlichen Regierung beeinflussten nicht nur die Art und Weise, wie die Medien über Syrien berichteten, sondern produzierten, wie die durchgesickerten Dokumente zeigen, ihre eigenen propagandistischen Pseudonachrichten für die Ausstrahlung in großen Fernsehsendern im Nahen Osten, darunter BBC Arabic, Al Jazeera, Al Arabiya, und Orient TV.

Diese von Großbritannien finanzierten Firmen fungierten als Vollzeit-PR-Flacks für die extremistisch dominierte syrische bewaffnete Opposition. Ein Auftragnehmer namens InCoStrat sagte, er stehe in ständigem Kontakt mit einem Netzwerk von mehr als 1.600 internationalen Journalisten und „Influencern“ und nutzte sie, um oppositionelle Gesprächsthemen voranzutreiben.

Ein anderer Auftragnehmer der westlichen Regierung, ARK, entwickelte eine Strategie, um die bewaffnete Opposition der syrischen Salafi-Dschihadisten „neu zu brandmarken“, indem sie „ihr Image milderte“. ARK prahlte damit, dass es Oppositionspropaganda lieferte, die „fast jeden Tag in großen arabischsprachigen Fernsehsendern ausgestrahlt wurde“.

Nahezu jedes große westliche Unternehmensmedienunternehmen wurde von der von der britischen Regierung finanzierten Desinformationskampagne beeinflusst, die in der Fundgrube durchgesickerter Dokumente aufgedeckt wurde, von der New York Times bis zur Washington Post, von CNN bis The Guardian, von der BBC bis Buzzfeed.

Die Akten bestätigen die Berichterstattung von Journalisten wie Max Blumenthal von The Grayzone über die Rolle von ARK, dem Auftragnehmer der US-britischen Regierung, bei der Verbreitung der White Helmets in westlichen Medien. ARK führte die Social-Media-Konten der White Helmets und half dabei, die westlich finanzierte Gruppe zu einer wichtigen Propagandawaffe der syrischen Opposition zu machen .

Die durchgesickerten Dokumente bestehen hauptsächlich aus Material, das unter der Schirmherrschaft des britischen Außen- und Commonwealth-Amtes hergestellt wurde. Alle in den Akten genannten Firmen wurden von der britischen Regierung unter Vertrag genommen, aber viele führten auch „Projekte mit mehreren Gebern“ durch, die von den Regierungen der Vereinigten Staaten und anderer westeuropäischer Länder finanziert wurden.

Die Dokumente demonstrieren nicht nur die Rolle, die diese westlichen Geheimdienstausschnitte bei der Gestaltung der Medienberichterstattung spielten, sondern beleuchten auch das Programm der britischen Regierung zur Ausbildung und Bewaffnung von Rebellengruppen in Syrien.

Andere Materialien zeigen, wie die Londoner und die westliche Regierung zusammengearbeitet haben, um eine neue Polizei in von der Opposition kontrollierten Gebieten aufzubauen.

Viele dieser von Westen unterstützten Oppositionsgruppen in Syrien waren extremistische Salafi-Dschihadisten. Einige der Auftragnehmer der britischen Regierung, deren Aktivitäten in diesen durchgesickerten Dokumenten aufgedeckt sind, unterstützten tatsächlich die syrische Al-Qaida-Tochter Jabhat al-Nusra und ihre fanatischen Ableger.

Die Dokumente wurden von einer Gruppe erhalten, die sich Anonym nennt, und unter einer Reihe von Dateien mit dem Titel „ Op. Trojanisches Pferd der HMG (Regierung Ihrer Majestät) : Von der Integritätsinitiative zu verdeckten Operationen rund um den Globus. Teil 1: Syrien zähmen. “ Die nicht identifizierten Leckagen sagten, sie wollten „kriminelle Aktivitäten der britischen FCO und der Geheimdienste aufdecken“ und erklärten: „Wir erklären dem britischen Neokolonialismus den Krieg!“

Die Grayzone konnte die Echtheit der Dokumente nicht unabhängig überprüfen. Der Inhalt wurde jedoch eng mit der Berichterstattung über westliche Destabilisierungs- und Propagandaoperationen in Syrien durch diese und viele andere Verkaufsstellen verfolgt .

Das britische Auswärtige Amt und der militärische Lohnmedienkrieg gegen Syrien

Ein durchgesickerter Bericht des britischen Außen- und Commonwealth-Amtes aus dem Jahr 2014 enthüllt eine gemeinsame Operation mit dem Verteidigungsministerium und dem Ministerium für internationale Entwicklung zur Unterstützung der „strategischen Kommunikation, Forschung, Überwachung und Bewertung sowie der operativen Unterstützung syrischer Oppositionseinheiten“.

Das britische FOC erklärte klar, dass diese Kampagne darin bestand, „Netzwerkverbindungen zwischen politischen Bewegungen und Medienunternehmen herzustellen“, indem „lokale unabhängige Medienplattformen aufgebaut“ wurden.

Die britische Regierung plante „Mentoring, Training und Coaching für eine verbesserte Bereitstellung von Mediendiensten, einschließlich digitaler und sozialer Medien“.

Ziel war es, „PR- und Medienbearbeitungstrainer sowie technisches Personal wie Kameraleute, Webmaster und Dolmetscher bereitzustellen“ und „Reden, Pressemitteilungen und andere Medienkommunikation zu produzieren“.

In einem zusätzlichen Regierungsdokument aus dem Jahr 2017 wird klar erläutert, wie Großbritannien die „Auswahl, Schulung, Unterstützung und Kommunikationsbetreuung syrischer Aktivisten finanziert hat, die die Vision Großbritanniens für ein zukünftiges Syrien teilen … und die sich an eine Reihe von Werten halten, die mit der britischen Politik vereinbar sind.“

Diese Initiative beinhaltete die Finanzierung durch die britische Regierung, „um den Medienaktivismus der syrischen Basis sowohl im zivilen als auch im bewaffneten Bereich der Opposition zu unterstützen“, und richtete sich an Syrer, die sowohl in „extremistischen als auch in gemäßigten“ Gebieten der Opposition leben.

Mit anderen Worten, das britische Außenministerium und das Militär haben Pläne ausgearbeitet, um einen umfassenden Medienkrieg gegen Syrien zu führen. Um eine Infrastruktur aufzubauen, die in der Lage ist, den Propaganda-Blitz zu verwalten, zahlte Großbritannien eine Reihe von staatlichen Auftragnehmern, darunter ARK, das Global Strategy Network (TGSN), Innovative Communication & Strategies (InCoStrat) und Albany.

Die Arbeit dieser Firmen überschnitt sich und einige arbeiteten an ihren Projekten mit, um die syrische Opposition zu kultivieren.

Der Auftragnehmer der westlichen Regierung, ARK, spielt die Medien wie die Geige

Einer der Hauptauftragnehmer der britischen Regierung hinter dem syrischen Regimewechselprogramm hieß ARK (Analysis Research Knowledge).

ARK FZC hat seinen Sitz in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sie bezeichnet sich selbst als humanitäre NGO und behauptet, sie sei „geschaffen worden, um den Schwächsten zu helfen“, indem sie ein „soziales Unternehmen“ gründete, das die lokalen Gemeinschaften durch die Bereitstellung agiler und nachhaltiger Interventionen stärkt, um mehr Stabilität, Chancen und Hoffnung für die Bevölkerung zu schaffen Zukunft.“

In Wirklichkeit ist ARK ein Geheimdienstausschnitt, der als Arm des westlichen Interventionismus fungiert.

In einem durchgesickerten Dokument, das bei der britischen Regierung eingereicht wurde, sagte ARK, dass der Schwerpunkt seit 2012 auf der Bereitstellung hochwirksamer, politisch und konfliktsensibler Syrien-Programme für die Regierungen des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten, Dänemarks, Kanadas, Japans und der USA liegt Europäische Union.“

ARK rühmte sich der Beaufsichtigung von Verträgen im Wert von 66 Millionen US-Dollar zur Unterstützung der oppositionellen Bemühungen in Syrien.

ARK listet auf seiner Website alle diese Regierungen als Kunden sowie die Vereinten Nationen auf.

Bei seinen Operationen in Syrien arbeitete ARK mit einem anderen britischen Auftragnehmer namens The Global Strategy Network (TGSN) zusammen, der von Richard Barrett , einem ehemaligen Direktor für globale Terrorismusbekämpfung am MI6, geleitet wird.

Zu Beginn des Regimewechselversuchs im Jahr 2011 hatte die ARK offenbar Mitarbeiter vor Ort in Syrien und berichtete der britischen FCO: „Die ARK-Mitarbeiter stehen in regelmäßigem Kontakt mit Aktivisten und Akteuren der Zivilgesellschaft, die sie während des Ausbruchs der Proteste in Syrien kennengelernt haben Frühling 2011. ”

Der britische Auftragnehmer verfügte über ein „umfangreiches Netzwerk von Akteuren der Zivilgesellschaft und der Gemeinschaft, das ARK durch ein spezielles Zentrum für Kapazitätsaufbau ARK in Gaziantep unterstützt hat“, einer Stadt in der Südtürkei, die eine Basis für Geheimdienstoperationen gegen die syrische Regierung war.

Die ARK spielte eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Grundlagen der Erzählung der syrischen politischen Opposition. In einem durchgesickerten Dokument würdigte das Unternehmen die „ Entwicklung einer zentralen syrischen Oppositionserzählung “, die offenbar während einer Reihe von Workshops mit Oppositionsführern ausgearbeitet wurde, die von den Regierungen der USA und Großbritanniens gesponsert wurden.

ARK schulte alle Ebenen der syrischen Opposition in Kommunikation, von „Bürgerjournalismus-Workshops mit syrischen Medienaktivisten bis hin zur Zusammenarbeit mit hochrangigen Mitgliedern der Nationalen Koalition, um eine zentrale Kommunikationserzählung zu entwickeln“.

Die Firma beaufsichtigte sogar die PR-Strategie für den Obersten Militärrat (SMC), die Führung des offiziellen bewaffneten Flügels der syrischen Opposition, der Freien Syrischen Armee (FSA). ARK hat eine komplexe PR-Kampagne ins Leben gerufen, um „ein“ Re-Branding „der SMC zu ermöglichen, um sich von extremistischen bewaffneten Oppositionsgruppen abzuheben und das Image einer funktionierenden, integrativen, disziplinierten und professionellen Militärorganisation zu etablieren.“

Die ARK gab zu, dass sie versuchte, die bewaffnete Opposition Syriens, die größtenteils von Salafi-Dschihadisten dominiert worden war, durch “ Erweichung des FSA -Images“ zu tünchen .

ARK übernahm die Führung beim Aufbau eines massiven Netzwerks oppositioneller Medienaktivisten in Syrien und würdigte offen die Anregung von Protesten im Land.

In seinen Schulungszentren in Syrien und der Südtürkei berichtete der Auftragnehmer der westlichen Regierung: „Mehr als 150 Aktivisten wurden von ARK zu Themen geschult und ausgerüstet, die von den Grundlagen der Handhabung der Kamera über Beleuchtung und Ton bis hin zur Erstellung von Berichten, journalistischer Sicherheit und Online-Sicherheit reichen und ethische Berichterstattung. “

Die Firma überflutete Syrien mit Oppositionspropaganda. In nur sechs Monaten berichtete ARK, dass 668.600 seiner Druckprodukte innerhalb Syriens vertrieben wurden, darunter „Poster, Flyer, Informationsbroschüren, Aktivitätsbücher und andere kampagnenbezogene Materialien“.

In einem Dokument, in dem die Kommunikationsaktivitäten der britischen Auftragnehmer in Syrien dargelegt wurden, rühmten sich ARK und der britische Geheimdienst TGSN damit, die folgenden Medienressourcen im Land zu überwachen: 97 Video-Stringer, 23 Autoren, 49 Verleiher, 23 Fotografen, 19 Trainer vor Ort , acht Schulungszentren, drei Medienbüros und 32 Forschungsbeauftragte.

ARK betonte, dass es „gut etablierte Kontakte“ zu einigen der besten Medien der Welt habe, und nannte Reuters, die New York Times, CNN, die BBC, den Guardian, die Financial Times, die Times, Al Jazeera und Sky News Arabisch, Orient TV und Al Arabiya.

Der britische Auftragnehmer fügte hinzu: „ARK hat wichtige pan-arabische und syrienorientierte Satellitenfernsehkanäle wie Al Jazeera, Al Arabiya, BBC Arabisch , Orient TV, Aleppo Today, Souria al-Ghadd und Souria regelmäßig mit Marken- und Markenzeichen versehen al-Sha’ab seit 2012. ”

„ARK-Produkte, die die Prioritäten der HMG (Regierung Ihrer Majestät) fördern, indem sie Einstellungen und Verhaltensänderungen fördern, werden fast täglich auf panarabischen Kanälen ausgestrahlt „, prahlte das Unternehmen. „Im Jahr 2014 wurden durchschnittlich 20 Marken- und Nichtmarken-Syrien-Berichte von ARK pro Monat produziert und auf großen panarabischen Fernsehkanälen wie Al Arabiya, Al Jazeera und Orient TV ausgestrahlt.“

„ARK führt fast täglich Gespräche mit Sendern und wöchentliche Besprechungen, um redaktionelle Präferenzen zu erfassen und zu verstehen“, sagte der westliche Geheimdienstausschnitt.

Das Unternehmen hat außerdem 10 Artikel pro Monat in panarabischen Zeitungen wie Al Hayat und Asharq Al-Awsat veröffentlicht.

Das US-UK-Programm Basma kultiviert syrische Medienaktivisten

Der Medienkrieg der syrischen Opposition wurde im Rahmen eines Projekts namens Basma organisiert. ARK arbeitete über Basma mit anderen Auftragnehmern der westlichen Regierung zusammen, um syrische Oppositionsaktivisten auszubilden.

Mit Mitteln der US-Regierung und der britischen Regierung entwickelte sich Basma zu einer enorm einflussreichen Plattform. Die arabische Facebook-Seite hatte über 500.000 Follower und auf YouTube eine große Fangemeinde.

In den Mainstream-Medien der Unternehmen wurde Basma irreführend als “ Plattform für syrischen Bürgerjournalismus “ oder als “ zivilgesellschaftliche Gruppe“ dargestellt, die sich für einen „liberatorischen, fortschreitenden Übergang zu einem neuen Syrien“ einsetzt. In Wirklichkeit war es eine Astroturfing-Operation der westlichen Regierung, um oppositionelle Propagandisten zu kultivieren .

Neun der 16 von Al Jazeera in Syrien verwendeten Stringer wurden durch die Basma-Initiative der US / UK-Regierung ausgebildet, wie ARK in einem durchgesickerten Dokument prahlte.

In einem früheren Bericht für die britische FCO, der erst drei Jahre nach ihrer Arbeit eingereicht wurde, behauptete ARK, „mehr als 1.400 Begünstigte, die über 210 begünstigte Organisationen vertreten, in mehr als 130 Werkstätten geschult und mehr als 53.000 einzelne Ausrüstungsgegenstände ausgezahlt zu haben“ Ein riesiges Netzwerk, das „in alle 14 Gouvernorate Syriens“ reichte und sowohl Gebiete der Opposition als auch der Regierung umfasste.

Der westliche Auftragnehmer veröffentlichte eine Karte, auf der sein Netzwerk von Stringern und Medienaktivisten und ihre Beziehungen zu den Weißen Helmen sowie neu geschaffenen Polizeikräften im von der Opposition kontrollierten Syrien hervorgehoben wurden.

In seinen Schulungen entwickelte ARK Oppositionssprecher, brachte ihnen das Sprechen mit der Presse bei und half dann bei der Organisation von Interviews mit arabischen und englischsprachigen Mainstream-Medien.

ARK beschrieb seine Strategie, „glaubwürdige, gemäßigte Sprecher der Zivilregierung zu identifizieren, die als Gesprächspartner für regionale und internationale Medien befördert werden. Sie werden wichtige Botschaften, die mit den koordinierten lokalen Kampagnen verknüpft sind, in allen Medien wiedergeben. Konsortialplattformen können diese Nachrichten auch abdecken und andere Verkaufsstellen dazu ermutigen, sie aufzugreifen. “

ARK arbeitete nicht nur mit der internationalen Presse zusammen und kultivierte Oppositionsführer, sondern half auch beim Aufbau einer massiven Superstruktur der Oppositionsmedien.

ARK sagte, es sei ein „Schlüsselimplementierer einer Multi-Geber-Anstrengung, seit 2012 ein Netzwerk von FM-Radiosendern und Community-Magazinen in Syrien aufzubauen.“ Der Auftragnehmer arbeitete mit 14 UKW-Sendern und 11 Magazinen in Syrien zusammen, darunter sowohl arabisch- als auch kurdischsprachiges Radio.

Um oppositionelle Sendungen in ganz Syrien zu verbreiten, entwarf ARK 2012 sogenannte „Radio in a Box“ -Kits (RIAB). Das Unternehmen wurde für die Bereitstellung von Ausrüstung für 48 Übertragungsstellen anerkannt.

ARK verteilte außerdem bis zu 30.000 Magazine pro Monat. Es wurde berichtet, dass „ARK-unterstützte Magazine die drei beliebtesten in Aleppo City waren; das beliebteste Magazin in Homs City; und das beliebteste Magazin in Qamischli. “

Moubader , ein direkt von der ARK betriebenes Propaganda-Outlet der syrischen Opposition , entwickelte in den sozialen Medien eine große Fangemeinde , darunter mehr als 200.000 Likes auf Facebook. ARK druckte monatlich 15.000 Exemplare eines Moubader-Magazins in „hochwertiger Hardcopy“ und verteilte es „in von der Opposition gehaltenen Gebieten Syriens“.

Der britische Auftragnehmer TGSN, der mit ARK zusammenarbeitete, entwickelte eine eigene Verkaufsstelle mit dem Namen “ Revolutionary Forces of Syria Media Office (RFS)“, wie ein durchgesickertes Dokument zeigt. Dies bestätigt einen Bericht von Rania Khalek aus dem Jahr 2016 in The Grayzone , der E-Mails erhielt, in denen dargelegt wurde , wie das von der britischen Regierung unterstützte RFS-Medienbüro angeboten hat, einem Journalisten unglaubliche 17.000 US-Dollar pro Monat für die Produktion von Propaganda für syrische Rebellen zu zahlen .

Ein weiterer durchgesickerter Rekord zeigt, dass die Firma der britischen Regierung in nur einem Jahr, im Jahr 2018 – anscheinend dem letzten Jahr des Syrien-Programms von ARK – unglaubliche 2,3 Millionen britische Pfund in Rechnung gestellt hat .

Diese enorme ARK-Propagandaoperation wurde von Firas Budeiri geleitet , der zuvor als Syrien-Direktor für die in Großbritannien ansässige internationale NGO Save the Children tätig war.

40 Prozent des Syrien-Projektteams von ARK waren syrische Staatsbürger, weitere 25 Prozent waren Türken. Die Mitarbeiter des Syrien-Teams verfügten über „umfangreiche Erfahrung in der Verwaltung von Programmen und in der Durchführung von Forschungsarbeiten, die von vielen verschiedenen Regierungskunden im Libanon, in Jordanien, Syrien, im Jemen, in der Türkei, in den Palästinensischen Gebieten, im Irak und in anderen von Konflikten betroffenen Staaten finanziert wurden“.

Der westliche Auftragnehmer ARK kultiviert weiße Helme, „um Syrien in den Nachrichten zu halten“

Der westliche Auftragnehmer ARK war eine zentrale Kraft beim Start der White Helmets- Operation.

Die durchgesickerten Dokumente zeigen, dass ARK die Twitter- und Facebook-Seiten des syrischen Zivilschutzes, besser bekannt als die weißen Helme, betrieben hat.

ARK würdigte die Entwicklung einer „international ausgerichteten Kommunikationskampagne, mit der das weltweite Bewusstsein für die (White Helmets) -Teams und ihre lebensrettende Arbeit geschärft werden soll “.

ARK erleichterte auch die Kommunikation zwischen den White Helmets und The Syria Campaign , einer PR-Firma aus London und New York, die zur Popularisierung der White Helmets in den USA beitrug.

Es war anscheinend „nach anschließenden Gesprächen mit ARK und den Teams“, dass die Syrien-Kampagne „den Zivilschutz auswählte, um ihre Kampagne zu starten, um Syrien in den Nachrichten zu halten“, schrieb das Unternehmen in einem Bericht für das britische Außenministerium.

„Unter der Anleitung von ARK nahm TSC (The Syria Campaign) auch an den Schulungen zum Zivilschutz von ARK teil, um Medieninhalte für die im August 2014 gestartete und seitdem viral gewordene # WhiteHelmets-Kampagne zu erstellen“, fügte der westliche Auftragnehmer hinzu.

2014 produzierte ARK einen Langdokumentarfilm über die Weißen Helme mit dem Titel „Digging for Life“, der wiederholt im Orient-Fernsehen ausgestrahlt wurde.

Während es die Social-Media-Konten der White Helmets betrieb, prahlte ARK damit, dass es die Follower und Ansichten auf der Facebook-Seite des Stadtrats von Idlib steigerte.

Die syrische Stadt Idlib wurde von der Al-Qaida-Tochter Jabhat al-Nusra übernommen, die daraufhin Frauen, denen Ehebruch vorgeworfen wurde, öffentlich hinrichtete.

ARK und der britische Geheimdienst TGSN unterstützten diese von Al-Qaida ausgerichteten extremistischen Gruppen effektiv, unterzeichneten jedoch ein Dokument mit der FCO, in dem sie sich auf komische Weise dazu verpflichteten, den „ britischen Leitlinien zur Sensibilität der Geschlechter “ zu folgen und sicherzustellen, dass das Geschlecht beim Aufbau von Kapazitäten und bei der Kampagnenentwicklung berücksichtigt wird . ”

Vorbereitung der Gesetzgebung für Syrien

Ein weiteres durchgesickertes Dokument zeigt, dass die von der westlichen Regierung unterstützte Firma ARK enthüllt hat, dass sie bereits 2011 mit einem anderen staatlichen Auftragnehmer namens Tsamota zusammengearbeitet hat, um die Entwicklung der syrischen Kommission für Justiz und Rechenschaftspflicht (SCJA) zu unterstützen. Im Jahr 2014 änderte SCJA seinen Namen in Kommission für internationale Justiz und Rechenschaftspflicht (CIJA).

Die Grayzone entlarvte CIJA als eine von der westlichen Regierung finanzierte Organisation für Regimewechsel, deren Ermittler mit Al-Qaida und ihren extremistischen Verbündeten zusammenarbeiteten, um gegen die syrische Regierung Gesetze zu führen.

ARK stellte fest, dass das Projekt zunächst „mit Startkapital aus dem britischen Konfliktpool zur Unterstützung der Ermittlungs- und Forensikausbildung für Ermittler syrischer Kriegsverbrechen“ zusammengearbeitet hat und seitdem „zu einem wichtigen Bestandteil der syrischen Architektur der Übergangsjustiz geworden ist“.

Seit die USA, die Europäische Union und ihre Verbündeten im Nahen Osten die militärische Phase ihres Krieges gegen Syrien verloren haben, hat CIJA die Führung bei dem Versuch übernommen, die Kampagne zum Regimewechsel durch Gesetzgebung zu verlängern.

InCoStrat erstellt ein Mediennetzwerk und hilft ihnen, Al-Qaida zu interviewen

In den durchgesickerten Dokumenten prahlte ein anderer Auftragnehmer der britischen Regierung namens Innovative Communications Strategies (InCoStrat) mit dem Aufbau eines massiven „Netzwerks von über 1600 Journalisten und wichtigen Influencern mit Interesse an Syrien“.

InCoStrat betonte, dass es „ein Multi-Geber-Projekt zur Unterstützung der außenpolitischen Ziele des Vereinigten Königreichs in Syrien verwaltet und durchführt“, „insbesondere strategische Unterstützung für die gemäßigte bewaffnete Opposition“.

Weitere Geldgeber für die Arbeit von InCoStrat mit der Opposition in Syrien waren die US-Regierung, die Vereinigten Arabischen Emirate und syrische Anti-Assad-Geschäftsleute.

InCoStrat diente als Verbindung zwischen seinen Regierungskunden und der Syrian National Coalition, der von der Opposition unterstützten Parallelregierung im Westen. InCoStrat beriet hochrangige Führer dieses syrischen Schattenregimes und leitete sogar das eigene Medienbüro der Nationalen Koalition in Istanbul, Türkei.

Der westliche Auftragnehmer würdigte die Organisation eines BBC-Interviews 2014 mit Ahmad Jarba, dem damaligen Präsidenten der Nationalen Koalition der Opposition.

Die Firma fügte hinzu, dass „Journalisten uns oft auf der Suche nach geeigneten Personen für ihre Programme kontaktiert haben“. InCoStrat sagte beispielsweise, es habe dazu beigetragen, seine eigenen syrischen Oppositionsaktivisten in arabische BBC-Berichte aufzunehmen. Die Firma fügte dann hinzu: „Nachdem wir die ersten Verbindungen hergestellt hatten, ermutigten wir die Syrer, die Beziehungen zu den Journalisten in der BBC aufrechtzuerhalten, anstatt uns selbst als Kanal zu benutzen.“

InCoStrat arbeitete wie ARK eng mit der Presse zusammen. Das Unternehmen sagte, es habe „umfangreiche Erfahrung in der Einbindung arabischer und internationaler Nachrichtenmedien“ und fügte hinzu, dass es direkt mit „Leitern regionaler Nachrichten in großen Satellitenfernsehnetzen , Pressebüros und Printmedien“ zusammenarbeite.

„Wichtige Mitglieder von InCoStrat haben zuvor als Korrespondenten für den Nahen Osten für einige der weltweit größten Nachrichtenagenturen gearbeitet, darunter Reuters“, fügte der westliche Auftragnehmer hinzu.

Ebenso wie ARK hat InCoStrat eine umfangreiche Medieninfrastruktur aufgebaut. Die Firma richtete syrische Oppositionsmedienbüros in Dera’a, Syrien, ein. Istanbul und Reyhanli, Türkei; und Amman, Jordanien.

InCoStrat arbeitete mit 130 Stringern in ganz Syrien zusammen und sagte, dass mehr als 120 Reporter im Land arbeiteten, zusammen mit „weiteren fünf offiziellen Sprechern, die mehrmals pro Woche im internationalen und regionalen Fernsehen auftreten“.

InCoStrat richtete außerdem acht UKW-Radiosender und sechs Community-Magazine in ganz Syrien ein.

Die Firma berichtete, dass sie in die bewaffnete Opposition eingedrungen sei, indem sie “ enge Beziehungen zu 54 Brigadekommandanten an der Südfront Syriens“ aufgebaut habe, die „tägliches, direktes Engagement mit den Kommandanten und ihren Offizieren in Syrien“ sowie die defekte Armee der Freien Syrischen Armee ( FSA) Einheiten in staatlichem Damaskus.

In den durchgesickerten Dokumenten prahlte InCoStrat, dass seine Reporter Interviews mit vielen bewaffneten Oppositionsmilizen organisiert hätten, darunter mit der Al-Qaida-Tochter Jabhat al-Nusra.

Pflanzen Sie nicht nur Mediengeschichten. „Initiieren Sie ein Ereignis“, um Ihre eigenen Skandale zu erstellen

In seinem Medienkrieg gegen Damaskus verfolgte InCoStrat eine zweigleisige Kampagne, die Folgendes umfasste: „a) Guerillakampagne . Verwenden Sie die Medien, um das Ereignis zu erstellen. b) Guerilla-Taktik. Initiieren Sie ein Ereignis, um den Medieneffekt zu erstellen. “

Der Geheimdienstausschnitt versuchte daher, die Medien als Waffe zu nutzen, um konkrete politische Forderungen der syrischen Opposition voranzutreiben.

In einem Fall würdigte InCoStrat eine erfolgreiche internationale Kampagne, um die syrische Regierung zu zwingen, die Belagerung der von Extremisten gehaltenen Oppositionshochburg Homs aufzuheben. Die Grayzone-Mitarbeiterin Rania Khalek berichtete über die Krise in Homs , die von Damaskus belagert wurde, nachdem die rechtsextremen sunnitischen Fundamentalisten, die sie kontrollierten, damit begonnen hatten, sektiererische Massaker gegen religiöse Minderheiten durchzuführen und alawitische Zivilisten zu entführen.

„Wir haben internationale Journalisten mit Syrern verbunden, die in belagerten Homs leben“, erklärte InCoStrat. Es organisierte ein Interview zwischen dem britischen Kanal 4 und einem Arzt in der Stadt, das dazu beitrug, die internationale Aufmerksamkeit zu erregen und letztendlich zu einem Ende der Belagerung führte.

In einem anderen Fall sagte der britische Auftragnehmer, er habe „Postkarten, Plakate und Berichte erstellt“ und die säkulare Regierung von Bashar al-Assad mit den fundamentalistischen Salafi-Dschihadisten im IS verglichen. Dann „stellte es einen glaubwürdigen, arabisch-englischsprachigen syrischen Sprecher zur Verfügung, um die Medien einzubeziehen.“

Die Kampagne war laut InCoStrat sehr erfolgreich: Al-Jazeera America und The National veröffentlichten die Propagandaplakate der Firma. Der britische Auftragnehmer organisierte auch Interviews zu diesem Thema mit der New York Times, der Washington Post, CNN, dem Guardian, der Times, Buzzfeed, Al-Jazeera, Suriya Al-Sham und Orient.

Nach dem Regimewechsel kommt Nation Building Inc.

InCoStrat war anscheinend an zahlreichen von Westen unterstützten Regimewechseloperationen beteiligt.

In einem durchgesickerten Dokument sagte das Unternehmen, es habe dazu beigetragen, Organisationen der Zivilgesellschaft in Marketing, Medien und Kommunikation in Afghanistan, Honduras, Irak, Syrien und Libyen auszubilden . Nach der gemeinsamen Invasion zwischen den USA und Großbritannien bildete es sogar ein Team von Anti-Saddam-Hussein-Journalisten in Basra im Irak aus.

InCoStrat gab nicht nur Verträge für das Vereinigte Königreich ab, sondern gab auch bekannt, dass es für die Regierungen der Vereinigten Staaten, Singapurs, Lettlands, Schwedens, Dänemarks und Libyens gearbeitet hat .

Nachdem die NATO 2011 den libyschen Staat in einem Regimewechselkrieg zerstört hatte , wurde InCoStrat 2012 hinzugezogen, um ähnliche Kommunikationsarbeiten für den Libyschen Nationalen Übergangsrat durchzuführen, die von Westen unterstützte Opposition, die die Macht übernehmen wollte.

Koordination mit extremistischen Milizen, Kochen von Nachrichten, um „die Kernerzählung zu verstärken“

Die durchgesickerten Dokumente werfen ein weiteres Licht auf einen Auftragnehmer der britischen Regierung namens Albany.

Albany prahlte damit, dass es „die Teilnahme eines umfangreichen lokalen Netzwerks von über 55 Stringern, Reportern und Videografen gesichert “ habe, um die Medienerzählungen zu beeinflussen und die außenpolitischen Interessen Großbritanniens voranzutreiben.

Die Firma half bei der Schaffung eines einflussreichen syrischen Oppositionsmedien-Outfits namens Enab Baladi. Enab Baladi wurde 2011 im Anti-Assad-Zentrum von Daraya zu Beginn des Krieges gegründet und in der westlichen Presse als syrische Basis-Medienoperation aggressiv vermarktet.

In Wirklichkeit war Enab Baladi das Produkt eines britischen Auftragnehmers, der die Verantwortung für seine Entwicklung „von einer von Amateuren geführten Einheit zu einer der bekanntesten syrischen Medienorganisationen“ übernahm.

Albany koordinierte auch die Kommunikation zwischen Oppositionsmedien und extremistischen islamistischen Oppositionsgruppen, indem es einen „Verlobungsführer (der) mit Schlüsselgruppen wie (Nord-) Failaq Ash-Sham, Jabha Shammiyeh, Jaysh Idleb al Hur und Ahrar Ash-Sham anstellt. (Mitte) Jaysh al Islam, Failaq al Rahman und (Süd) Jaysh Tahrir. “ Viele dieser Milizen waren mit Al-Qaida verbunden und werden jetzt vom US-Außenministerium und den europäischen Regierungen als offizielle Terroristengruppen anerkannt.

Im Gegensatz zu anderen in Syrien tätigen Auftragnehmern der westlichen Regierung, die oft versuchten, einen Anschein von Ausgewogenheit vorzutäuschen, machte Albany deutlich, dass die Berichterstattung in den Medien nichts anderes als Propaganda war.

Das Unternehmen gab zu, syrische Medienaktivisten in einem einzigartigen „Newsroom-Prozess“ geschult zu haben, der dazu aufrief, Nachrichten zu „kuratieren“, indem „Geschichten und Inhalte gesammelt und organisiert wurden, die die Kernerzählung unterstützen und verstärken“.

Im Jahr 2014 prahlte Albany, das Kommunikationsteam der Syrian National Coalition bei den Genfer Friedensgesprächen geleitet zu haben .

Albany warnte auch davor, dass Enthüllungen über die Finanzierung der westlichen Regierung für diese oppositionellen Medienorganisationen, die als Basisinitiativen dargestellt wurden, sie diskreditieren würden.

Als interne E-Mails durchgesickert waren, die zeigten, dass die massive Medienplattform der Opposition, Basma Syria , von den USA und Großbritannien finanziert wurde, schrieb Albany: „Die Marke Basma wurde kompromittiert, nachdem die Ziele des Finanzierungsprojekts bekannt wurden.“

Die Lecks in den sozialen Medien „haben die Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit der bestehenden Markenplattform beschädigt“, schrieb Albany. „Glaubwürdigkeit und Vertrauen sind die Hauptwährungen der geplanten Aktivitäten. Aus diesem Grund halten wir es für unerlässlich, den Ansatz zu aktualisieren, wenn der zu verbreitende Inhalt Wirkung zeigen soll.“ Die Basma-Website wurde bald darauf geschlossen.

Diese Akten bieten klare Einblicke in die Art und Weise, wie die syrische Opposition von westlichen Regierungen mit imperialen Entwürfen auf Damaskus gepflegt und mit erstaunlichen Geldsummen über Wasser gehalten wurde, die aus den Taschen der britischen Steuerzahler flossen – oft zugunsten fanatischer Milizsoldaten, die mit Al-Qaida verbündet waren .

Während niederländische Staatsanwälte Anklagen wegen Kriegsverbrechen gegen die syrische Regierung zur Bekämpfung des Ansturms vorbereiten , erinnern die durchgesickerten Akten an die führende Rolle, die westliche Staaten und ihre kriegsgewinnbringenden Unternehmen bei der sorgfältig organisierten Zerstörung des Landes gespielt haben.

