Westlicher Mainstream ignoriert zwingende Fragen zu berüchtigter Nowitschok-Flasche (RT Deutsch)

von Bryan MacDonald, 22.9.2020

Man erwartet von uns zu glauben, Kreml-Attentäter hätten gegen Alexei Nawalny ein neues, noch stärkeres Nowitschok eingesetzt. Sein Team habe eine damit verbundene Wasserflasche nach Deutschland gebracht. Doch niemand soll hierbei Nebenwirkungen erlitten haben.

Zu diesem Zeitpunkt sind westliche Reporter, die den Fall behandeln, entweder total einfältig, oder sie unternehmen große Anstrengungen, um ihre Skepsis zu unterdrücken, weil so vieles in der Geschichte einfach nicht passt.

Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/meinung/106912-berichte-ueber-nowitschok-wasserflasche-werfen-fragen-auf/

