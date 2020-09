Vier venezolanische Militäroffiziere bei Vorfall im Grenzgebiet zu Kolumbien getötet (Orinoco Tribune)

https://orinocotribune.com/four-venezuelan-military-officers-dead-in-border-incident-colombia/

Der venezolanische Verteidigungsminister, Generaloberst Vladimir Padrino López, betonte an diesem Sonntag, dem 20. September, dass die Bolivarische Nationale Armee (FANB) im Kampf gegen bewaffnete Gruppen, die das Staatsgebiet für den Drogenhandel und andere Zwecke nutzen wollen, entschlossen sein wird grenzüberschreitende Verbrechen.

„Die FANB wird sich nicht darauf ausruhen, eine bewaffnete Gruppe zu bekämpfen, die versucht, unser heiliges Territorium für den Drogenhandel und andere grenzüberschreitende Verbrechen zu nutzen, um den nationalen Frieden zu stören, insbesondere diejenigen, die aus dem entarteten Prozess der Gewalt in Kolumbien stammen. Sagte der Leiter des Militärportfolios via Twitter.

La FANB no descansará en combatir todo grupo armado que intente usar nuestro sagrado territorio para el narcotráfico y demás delitos transfronterizos pretendiendo perturbar la paz nacional, especialmente aquellos que provienen del degenerado proceso de violencia que vive Colombia https://t.co/SEVN9q1gzu — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) September 20, 2020

Die Worte des Leiters des Verteidigungsportfolios wurden bezüglich der Operation „Bolivarian Shield 2020 – Centauro de los Llanos“ herausgegeben, bei der an diesem Samstag, dem 19. September, drei Lager in den Sektoren Tres Esquinas, Mata de Bambú und Las Palmitas abgebaut wurden die Gemeinde José Antonio Páez im Bundesstaat Apure an der Grenze zu Kolumbien.

Laut einer offiziellen Erklärung des Verteidigungsministeriums waren an diesem Ort „strukturierte organisierte Kriminalitätsgruppen tätig, die sich unter anderem der Entführung, Erpressung und dem Drogenhandel widmeten“.

Während des Verfahrens wurden fünf Terroristen mit fünf Sturmgewehren, drei automatischen Pistolen, reichlich vorhandenen Patronen unterschiedlichen Kalibers, getarnten Uniformen, audiovisueller und telefonischer Ausrüstung sowie verschiedenen militärischen Hilfsgütern gefangen genommen.

Dieser Vorfall ereignet sich, während die venezolanischen Sicherheitskräfte aufgrund von US-kolumbianischen Militärübungen auf kurze Distanz in Alarmbereitschaft sind und der US-Außenminister Mike Pompeo Guyana, Kolumbien und Brasilien in einem scheinbar diplomatischen Wahlmanöver besucht kann auch die Ouvertüre für eine bevorstehende Militäroperation gegen Venezuela sein.

Sie berichteten auch, dass vier venezolanische Militärbeamte bei der Operation starben: Oberleutnant Augusto David Linares, Leutnant Miguel Ángel Mora García, Erster Sergeant Major Gabriel Alexander Pérez Silva und Zweiter Sergeant Reiber David Chirinos Reyes. Vier weitere verwundete Truppen werden streng medizinisch überwacht.

„Ich drücke den Familien der Kombattanten mein Beileid aus, die ihre Seele im Einklang mit ihrer nationalen Pflicht erzogen haben, und wir verpflichten uns, dass diese Verluste nicht ungestraft bleiben. Präsident Nicolás Maduro hat uns befohlen, sie ohne Rücksichtnahme zu verfolgen, wo immer sie sind “, sagte Padrino López.

In der Region befindliche Militäreinheiten werden eingesetzt und überwachen und verfolgen andere Mitglieder der kriminellen Bande, heißt es in der Pressemitteilung.

Viele paramilitärische Gruppen aus Kolumbien, die an der venezolanischen Grenze operieren, sind mit den höchsten Rängen der kolumbianischen Regierung verbunden. Analysten sind sich einig, dass dies eine Bohroperation im Zusammenhang mit US-Militärplänen gegen Venezuela sein könnte

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related