Die Kommunistische Partei Chiles nimmt Stellung zum „unabhängigen“ UN-Menschenrechtsbericht über Venezuela – distanziert sich von Camila Vallejo (Orinoco Tribune)

Am vergangenen Donnerstag veröffentlichte die berühmte chilenische Kommunistin Camila Vallejo einen Tweet, in dem sie Venezuelas Menschenrechtsbilanz kritisierte und einen sehr kontroversen und fragwürdigen Bericht als selbstverständlich ansah, der von einer sogenannten „unabhängigen“ UN-Informationsmission erstellt wurde. Diese Position wurde von den Chavistas in ganz Lateinamerika heftig kritisiert, und viele nahmen an, dass dies auch die Position der chilenischen Kommunistischen Partei war.

An diesem Sonntag hat die chilenische kommunistische Partei in einer Erklärung ihre Position zu dem Bericht selbst veröffentlicht, und viele Experten halten dies für eine Möglichkeit, sich von der Meinung von Camila Vallejo auf Twitter zu distanzieren: „Ich habe es bereits gesagt und bestehe darauf : Die UN-Berichte über Venezuela sind solide. Menschenrechtsverletzungen sind unerträglich und können in Venezuela oder Chile nicht ungestraft bleiben. Ich hoffe, dass die Venezolaner ohne militärische Intervention der USA über ihre Zukunft entscheiden.

„Camila Vallejo scheint einen sehr fragwürdigen Bericht, der von ihrem eigenen chilenischen Kollegen Francisco Cox mitherausgegeben wurde, der als Anwalt für fragwürdige chilenische Politiker tätig war und ein offener Bewunderer des Diktators Augusto Pinochet ist, als Wahrheit zu betrachten. Wir können Vallejo natürlich vorwerfen, die Fakten, den Bericht selbst und die Konsultation zuverlässiger venezolanischer Quellen nicht überprüft zu haben, die ihr mit Sicherheit sagen werden (es sei denn, sie sind rechtsextrem), dass in Venezuela ein hohes Maß an Achtung der Menschenrechte besteht. “ sagte ein politischer Analyst zu Orinoco Tribune.

„Aber neben Vallejos Verantwortung muss man auch das Fehlen einer angemessenen internationalen Kommunikationsstrategie der venezolanischen Regierung und einiger sogenannter Kommunisten oder Linker außerhalb und innerhalb Venezuelas verantwortlich machen, die manchmal die rechte Menschenrechtserzählung verwenden, um Maduros anzugreifen Regierung oder Denunziationen zu machen, die manchmal nicht der Wahrheit entsprechen. “ er fügte hinzu. „In Venezuela wie in vielen anderen Ländern passieren schlimme Dinge in Bezug auf die Menschenrechte, aber der Unterschied in Venezuela besteht darin, dass die Verantwortlichen die meiste Zeit vor das Justizsystem gestellt werden und hochrangige Regierungsbeamte ständig von der Anwendung von Gewalt abraten , selbst unter kriegerischen Bedingungen, unter denen dieses Land viele Male gelitten hat. “

Nachfolgend einige der wichtigsten Teile der Erklärung der Kommunistischen Partei Chiles:

„… Ohne vorzugeben, für den venezolanischen Staat zu antworten, erklären wir, dass wir den Bemühungen vertrauen, die die Regierung dieses Landes derzeit unternimmt, und uns mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft weiterentwickeln werden, um die Krise zu überwinden, in der sie sich befindet. Wir sind daher ermutigt über die kürzlich erfolgte Erneuerung des Kooperationspakts zwischen der Regierung Venezuelas und dem Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (UNHCR) nach einem Jahr ihres ersten Treffens, in dem vereinbart wurde, die Zahl zu verdreifachen von Beamten, die im Land tätig sind und auf die Eröffnung eines Büros in Venezuela hinarbeiten, alles das Ergebnis eines Prozesses konstruktiver Zusammenarbeit zwischen den Parteien. Es ist der Weg, der nach sozialem Frieden strebt, der im Dialog zwischen Regierung und Demokratie Früchte getragen hat.

Zufälligerweise wurde der „Bericht“ über die Menschenrechtssituation in Venezuela veröffentlicht zusammen mit der Tour , dass Mike Pompeo, Secretary of State der Vereinigten Staaten, hergestellt nach Kolumbien, Brasilien und Guyana, mit der offensichtlichen Absicht, den Coup Sektoren in Venezuela Unterstützung , die unter der Führung von Guaidó angesichts ihrer Niederlage im Land auf ausländischen Interventionen bestehen. Darauf weist die Verwendung und der Missbrauch dieses „Berichts“ hin.



Diese im „Bericht“ anerkannte Anschuldigung gegen Venezuela ist das Ergebnis von Arbeiten, die von außerhalb des Landes entwickelt wurden. Dieser Text basiert auf aus der Ferne erhaltenen Versionen, in denen kein wirklicher Austausch mit den Behörden dieses Staates stattgefunden hat mangels sachlicher Beweise kein Überblick über die erlebten Situationen, so dass seine Verweise auf Handlungen, die im Widerspruch zu den Menschenrechten stehen, nicht streng genug sind.

Der „Bericht“ kontextualisiert die Situation und stellt fest, dass Venezuela weiterhin unter Hyperinflation und einem starken Mangel an Nahrungsmitteln und Medikamenten leidet, sagt jedoch kein Wort über die Blockade und ausländische Einmischung durch die Vereinigten Staaten und Kolumbien, die die Hauptursache sind dieser Situation. Es wird auch nicht die massive Rückkehr der Venezolaner in ihr Land in jüngster Zeit erwähnt, von denen die Chilenen direkte Zeugen sind. Ebenso heißt es in dem Bericht, dass ein Teil der Opposition viele Formen angenommen hat, darunter 19 Putschversuche und Versuche gegen das Leben des Präsidenten, was nur die komplexe Situation von Putsch und verschwörerischer Gewalt aus dem Ausland zeigt, aus der die Der venezolanische Staat musste sich verteidigen.

In Bezug auf die Ermahnung, dass Venezuela unverzüglich wirksame Ermittlungen einleitet, wird im „Bericht“ die tatsächliche Situation, die den Vereinten Nationen (zuvor) mitgeteilt wurde, weggelassen, dass derzeit unter der Leitung der Justizbehörden dieses Landes 517 Beamte bereits der Folter oder grausamen Behandlung beschuldigt werden , unmenschlich oder erniedrigend, ereignete sich zwischen 2017 und März 2020, von denen 167 der Freiheit beraubt sind. Gleichzeitig wurden 731 Beamte des Verbrechens des Mordes oder der Verletzung des Rechts auf Leben beschuldigt, von denen 436 im Gefängnis sind.

Es ist klar, dass es auch ein Fortschritt ist, das Ergebnis des Dialogs mit der Opposition und der Verpflichtungen vor dem Hohen Kommissar, als 110 gegen die Regierung gerichtete Häftlinge begnadigt wurden, von denen einige wegen Terrorismus und Volksverhetzung angeklagt wurden Staatsstreiche oder ausländische Intervention.

Dieser Prozess (die Parlamentswahlen) ist jedoch in Gefahr, und die endgültige Empfehlung des „Berichts“ könnte diesem Zweck dienen, der entgegen seiner eigenen Behauptung, dass der Standard „Grund zu der Annahme“ keinen strafrechtlichen Nachweis der strafrechtlichen Verantwortlichkeit vorsieht schlägt vor, rechtliche Schritte gegen Vertreter des venezolanischen Staates gemäß den einschlägigen internen Rechtsvorschriften jedes Landes einzuleiten. Dies könnte eine Entschuldigung für diejenigen sein, wie Präsident Trump, Duque, Alamagro und andere, die versuchen, Venezuela durch Gewaltanwendung zu unterwerfen und den Wahlprozess zu behindern, das Ergebnis des Abkommens über demokratisches Zusammenleben.

Die Kommunistische Partei Chiles postuliert die Verteidigung und Achtung der Menschenrechte und die politische Lösung von Kontroversen, einschließlich Venezuela. Aus diesem Grund lehnt sie die von der US-Regierung, zu der die chilenische Regierung gehört, artikulierte Eskalation von Kommunikation, Diplomatie und Druck gegenüber Drittländern ab, prangert sie an und warnt sie, um diesen Wahlprozess zu destabilisieren, zu diskreditieren und einzugreifen Schaffung von Bedingungen für eine neue Krise mit destabilisierenden Zwecken.

Gleichzeitig lehnt es den doppelten Diskurs derjenigen in Chile ab, die versuchen, sich als Menschenrechtsverteidiger zu präsentieren, und nichts über die Repression sagen, die allen in unserem eigenen Land bekannt ist und die zu Todesfällen und schweren Behinderungsverletzungen gegen Volksdemonstrationen führt. oder diejenigen, die als Komplizen und Vertuschungen für die von der Diktatur begangenen Verbrechen fungierten und beabsichtigen, den „Bericht“ zu nutzen, um ihre Kampagne zur Ablehnung einer neuen Verfassung durch eine hasserfüllte Kommunikationskampagne von Lügen zu erheben.

Ausgewähltes Bild: Datei Foto.

OT / JRE

