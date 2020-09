13 ehemalige Präsidenten fordern die britische Regierung auf, Julian Assange unverzüglich frei zu lassen. Politiker aus 27 Ländern und 189 internationale Anwälte, Richter, Rechtswissenschaftler und Anwaltsverbände unterstützen Offenen Brief (Consortium News)

https://consortiumnews.com/2020/09/20/they-cal-for-assanges-immediate-release-lula-rouseff-zapatero-corbyn-correa-paul-galloway-gravel-varoufakis/

Staatsoberhäupter, Premierminister, Parlamentarier, Kongressmitglieder, Minister und andere Politiker fordern die Freilassung von Assange. Sie fordern Assanges sofortige Freilassung: Lula, Rousseff, Morales, Zapatero, Corbyn, Correa, Paul, Galloway, Kies, Varoufakis…

Julian Assange kämpft gegen seine Auslieferung der USA im Old Bailey in London. Über hundert bedeutende politische Persönlichkeiten, darunter 13 frühere und gegenwärtige Staatsoberhäupter, zahlreiche Minister, Abgeordnete und Diplomaten, haben heute die Rechtswidrigkeit des Verfahrens angeprangert und Berufung eingelegt Assanges sofortige Freilassung.

Die Politiker aus 27 verschiedenen Ländern und aus dem gesamten politischen Spektrum haben sich 189 unabhängigen internationalen Anwälten, Richtern, Rechtswissenschaftlern und Anwaltsverbänden angeschlossen, indem sie ihren offenen Brief an die britische Regierung gebilligt haben , in dem sie gewarnt wurden, dass das Auslieferungsersuchen und das Auslieferungsverfahren der USA gegen nationales und internationales Recht verstoßen , gegen faire Prozessrechte und andere Menschenrechte verstoßen und die Pressefreiheit und Demokratie bedrohen.

Zu den Politikern, die den Aufruf zur Befreiung von Julian Assange befürworten, gehören Jeremy Corbyn, ehemaliger spanischer Premierminister, Luis Zapatero, mehrere Mitglieder des Europäischen Parlaments, ehemalige Präsidenten Brasiliens, Lula da Silva und Dilma Roussef sowie australische Parlamentarier aus der parteiübergreifenden Fraktion Assange zu befreien.

Kenneth MacAskill, Mitglied des britischen Parlaments, ehemaliger Justizminister von Schottland und Anwalt, erklärte: „Dies ist ein politischer Kreuzigungsprozess, kein rechtlicher Prozess, und es geht darum, die Wahrheit und diejenigen, die sie enthüllen, zu begraben.“

Der beispiellose Appell der internationalen politischen Gemeinschaft an die britische Regierung folgt den Bedenken von Amnesty International, dem Europarat, der American Civil Liberties Union, Reportern ohne Grenzen, Human Rights Watch und zahlreichen anderen Rechtsorganisationen hinsichtlich des abschreckenden Effekts, den Assanges Strafverfolgung haben wird Pressefreiheit haben. Die Petition von Amnesty International, in der die US-Regierung aufgefordert wird, ihre Anklage gegen Assange fallen zu lassen, hat über 400.000 Unterschriften gesammelt.

Der heutige Tag markiert den Beginn der dritten Woche der Auslieferungsverhandlungen, in denen große Kritik daran geübt wurde, dass das Prinzip der offenen Justiz nicht eingehalten wurde, indem unabhängige Beobachter, darunter Amnesty International, PEN Norway und andere, daran gehindert wurden, den Prozess zu überwachen.

Die Trump-Administration beantragt die Auslieferung von Herrn Assange aus Großbritannien, um ihn nach dem Spionagegesetz für seine Arbeit als Journalist und Verleger strafrechtlich zu verfolgen. Die Veröffentlichungen von 2010, auf denen der Strafverfolgungsversuch der US-Regierung basiert, haben eine Reihe von Informationen von öffentlichem Interesse ans Licht gebracht, darunter Hinweise auf US-Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan.

Letzte Woche während der Anhörung hörte das Gericht, dass Julian Assange und WikiLeaks sorgfältige Redaktionsprozesse zum Schutz von Informanten durchgeführt haben, dass keine Informanten durch ihre Veröffentlichungen geschädigt wurden und dass Julian Assange und WikiLeaks nicht für die Veröffentlichung nicht redigierter Kabel verantwortlich waren. Trotzdem machte die Staatsanwaltschaft das Recht der USA geltend, alle Journalisten und alle Medien, die Verschlusssachen veröffentlichen, strafrechtlich zu verfolgen.

Zitate:

Luiz InácioLula da Silva , Präsident von Brasilien (2003-2010), Ehrenbürger der Stadt Paris (2020), Nobelpreisträger (2018):

„ Wenn die Demokraten des Planeten Erde, einschließlich aller Journalisten, aller Anwälte, aller Gewerkschafter und aller Politiker, keinen Mut haben, sich zur Verteidigung von Assange auszudrücken, damit er nicht ausgeliefert wird, bedeutet dies, dass wir viele Demokraten da draußen haben, die sind Lügner. Assange sollte als Held der Demokratie wahrgenommen werden. Er hat es nicht verdient, bestraft zu werden. Ich hoffe, die Menschen in Großbritannien, die Menschen in Frankreich und die Menschen in den Vereinigten Staaten werden diese Gräueltaten nicht zulassen. Wie das Knie eines Polizisten, der einen schwarzen Mann getötet hat, werden dies die Knie von Millionen von Gouverneuren aus der ganzen Welt sein, die Assange ersticken, so dass er stirbt. Und wir haben nicht das Recht, das zuzulassen. “

Andrew Wilkie MP , unabhängiges Mitglied für Clark und Co-Vorsitzender der Bring Julian Assange Home Parliamentary Group:

„ Julian Assange wird politisch verfolgt, weil er Informationen veröffentlicht hat, die im öffentlichen Interesse waren, einschließlich harter Beweise für US-Kriegsverbrechen. Dass der Täter dieser Kriegsverbrechen, Amerika, nun versucht, Herrn Assange auszuliefern, ist extrem ungerecht und nach britischem Recht wohl illegal. Wenn es so weitergeht, würde Herr Assange nicht nur mit 175 Jahren Gefängnis rechnen müssen, sondern es würde für alle Australier und insbesondere für Journalisten der Präzedenzfall geschaffen, dass sie Gefahr laufen, an ein Land ausgeliefert zu werden, gegen das sie verstoßen. “

Mikuláš Peksa , Mitglied des Europäischen Parlaments, Mitglied des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie:

„Die Meinungsfreiheit bleibt zu Beginn des 21. Jahrhunderts ein entscheidender Wert. Obwohl es manchmal unbequeme Wahrheiten enthüllt, werden wir unser Bestes tun, um es zu schützen. “

Offener Brief : http://www.lawyersforassange.org/en/open-letter.html

Politische Vermerke : http://www.lawyersforassange.org/en/endorsements.html

Gesetzliche Unterzeichner : https://www.lawyersforassange.org/en/signatories-all.html

Kontakt : lawyers4assange@protonmail.com

VOLLSTÄNDIGE LISTE DER POLITISCHEN BESTÄTIGUNGEN:

1. Alberto Fernández , Präsident von Argentinien (2019), Rechtsanwalt, Professor für Strafrecht (Universität Buenos Aires), ehemaliger Chef des Ministerkabinetts, Berater des Beratenden Rates von Buenos Aires und der argentinischen Abgeordnetenkammer, stellvertretender Direktor von Rechtsangelegenheiten des Wirtschaftsministeriums, Argentinien

2. Cristina Fernández de Kirchner, Vizepräsidentin von Argentinien (2019), Präsidentin von Argentinien (2007-2015), Rechtsanwältin, Argentinien

3. Dilma Rousseff , Präsidentin von Brasilien (2011-2016), Wirtschaftswissenschaftlerin, ehemalige Energieministerin und ehemalige Stabschefin der Präsidentschaft der Republik, Brasilien

4. Ernesto Samper , Präsident von Kolumbien (1994-1998), Anwalt, Ökonom, ehemaliger Generalsekretär der UNASUR, Senator der Republik und Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Botschafter Kolumbiens in Spanien, Kolumbien

5. Evo Morales Ayma , Präsident von Bolivien (2006-2019), Gewerkschafter, Aktivist und bolivianischer Führer der Aymara-Abstammung, Präsident der sechs Föderationen der Tropen von Cochabamba, ehemaliger Präsident pro tempore von UNASUR und CELAC, Bolivien

6. Fernando Lugo , Präsident von Paraguay (2008-2012) Senator, römisch-katholischer Priester und Bischof, Paraguay

7. José Luis Zapatero , spanischer Ministerpräsident (2004-2011), Rechtsanwalt, Professor für Verfassungsrecht an der Rechtsfakultät der Universität León, ehemaliger Stellvertreter der Generalgerichte von Madrid, Stellvertreter der spanischen Generalgerichte, Präsident von der Rat der Europäischen Union, Spanien

8. José (Pepe) Mujica , Präsident von Uruguay (2010-2015) Ehemaliger Stellvertreter, Senator und Minister für Viehzucht und Fischerei, Uruguay

9. Leonel Fernandez , Präsident der Dominikanischen Republik (1996-2012), Rechtsanwalt, Präsident der EU-LAC-Stiftung, Präsident des Weltverbandes der Verbände der Vereinten Nationen, Professor an der Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) und der Universidad Autónoma de Santo Domingo, Dominikanische Republik

10. Luiz InácioLula da Silva , Präsident von Brasilien (2003-2010), Ehrenbürger der Stadt Paris (2020), Nobelpreisträger (2018), Brasilien

11. Martín Torrijos , Präsident der Republik Panama (2004-2009), Politikwissenschaftler und Ökonom, Panama

12. Nicolas Maduro Moros, Präsident der Bolivarischen Republik Venezuela, Venezuela

13. Rafael Correa , Präsident von Ecuador (2007-2017), ehemaliger Wirtschaftsminister, Professor für Wirtschaftswissenschaften, Ecuador

Minister, Diplomaten und Politiker

14. Álvaro García Linera , Vizepräsident von Bolivien (2006-2019), Mathematiker, Akademiker, Bolivien

15. Jeremy Corbyn , Labour-Abgeordneter (seit 1983), Vorsitzender der Labour Party und Vorsitzender der Opposition (2015-2020), Vereinigtes Königreich

16. John McDonnell , Mitglied des Parlaments (seit 1997), Schattenkanzler der Staatskasse (2015-2020), Vereinigtes Königreich

17. Andrew Wilkie , MP , unabhängiges Bundesmitglied für Clark, Australien

18. Gregor Golobic , Philosoph, ehemaliger Minister für Hochschulbildung, Wissenschaft und Technologie, ehemaliger Generalsekretär der Partei für liberale Demokratie, ehemaliger Präsident der Partei Zares, Berater des ehemaligen Präsidenten der Republik Slowenien, Dr. Janez Drnovšek, Slowenien

19. Arthur Chesterfield-Evans MB, B. S., FRCS (Eng.), M. Appl. Sci. (OHS), M.Pol.Sci. Ex-Mitglied des Parlaments des Legislativrates von New South Wales, Australien

20. Ögmundur Jónasson , ehemaliger isländischer Innenminister, Island

21. Ron Paul , ehemaliger US-Kongressabgeordneter aus Texas, USA

22. Peter Whish-Wilson , Australische Grüne, Senator für Tasmanien, Australien

23. Jožef Škol , Politikwissenschaftler, ehemaliger Kulturminister, ehemaliger Staatssekretär für Kultur, erster Präsident der Liberaldemokratischen Partei (HLT), ehemaliger Chef der Liberaldemokratie, ehemaliger Präsident der Nationalversammlung, Slowenien

24. Prof. Slavoj Žižek , Philosoph, Soziologe, Psychologe, Psychoanalytiker, Theologe, Politiker und Kulturkritiker, Autor, ehemaliges Mitglied der Liberaldemokratischen Partei und Kandidat für die Präsidentschaft der Sozialistischen Republik Slowenien (1990), Slowenien

25. Carlo Sommaruga , Rechtsanwalt, Mitglied des Schweizer Parlaments, Conseiller aux Etats, Schweiz

26. Patrick Breyer , Mitglied des Europäischen Parlaments, Mitglied des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, Deutschland

27. Marketa Gregorova , Mitglied des Europäischen Parlaments, stellvertretende Vorsitzende der Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung Euronest, Tschechische Republik

28. Mikuláš Peksa , Mitglied des Europäischen Parlaments, Mitglied des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie, Biophysiker, Tschechische Republik

29. Yanis Varoufakis , Mitglied des griechischen Parlaments für Athen B, Finanzminister (2015), ehemaliger Generalsekretär von MeRA25, Ökonom, Akademiker, Philosoph, Griechenland

30. Spomenka Hribar , Autorin, Philosophin, Soziologin, Politikerin, Kolumnistin, öffentliche Intellektuelle, Mitbegründerin der Slowenischen Demokratischen Union (1989), ehemaliges prominentes Mitglied der Demokratischen Opposition Sloweniens (Demos) und Schlüsselfigur in den Bemühungen um die Unabhängigkeit und Demokratisierung Sloweniens, Sloweniens

31. Cédric Wermuth , Kongressabgeordneter des Nationalrat des Schweizerischen Parlaments, Vizepräsident der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, Schweiz

32. Enrique Fernando Santiago Romero , Kongressabgeordneter, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Spaniens (PCE), Rechtsanwalt, Spanien

33. Clare Daly , Mitglied des Europäischen Parlaments, Republik Irland

34. Kenneth Wright MacAskill, Abgeordneter, Sprecher der Shadow SNP, Kabinettssekretär für Justiz (2007-2014), Vereinigtes Königreich

35. Eleonora Evi, Mitglied des Europäischen Parlaments, Italien

36. Francesca Businarolo , Abgeordnete Italiens, Rechtsanwältin, Italien

37. Idoia Villanueva Ruiz , Mitglied des Europäischen Parlaments, ehemalige Senatorin, Spanien

38. Eric Bertinat, Gemeinde Conseiller und Küchenchef der UDC Ville de Genève, Präsident der Kommission für Anmeldung, Ancien Präsident der Gemeinde Conseil, Schweiz

39. Ignazio Corrao , Mitglied des Europäischen Parlaments, Mitglied des Entwicklungsausschusses des Europäischen Parlaments und des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des Europäischen Parlaments, Rechtsanwalt, Italien

40. Joti Brar , stellvertretender Vorsitzender der britischen Arbeiterpartei, Vereinigtes Königreich

41. Gregor Gysi , Abgeordneter des Deutschen Bundestages, Rechtsanwalt, Autor, Moderator, Deutschland

42. Guillaume Long , ehemaliger Ständiger Vertreter Ecuadors bei der Organisation der Vereinten Nationen, ehemaliger Außenminister, Minister für Kultur und Kulturerbe, Koordinierungsminister für Wissen und menschliche Talente, ehemaliger Berater des Nationalen Sekretariats für Planung und Entwicklung Ecuadors, Frankreich / Ecuador

43. Matthew Robson , ehemaliger Minister für Gerichte, Minister für Korrekturen und Abrüstung, Minister für Landinformation, stellvertretender Außenminister, Internationale Vereinigung der Anwälte gegen Atomwaffen (IALANA), Neuseeland

44. Michel Larive, Mitglied der französischen Nationalversammlung, Mitglied des Ausschusses für Kultur und Bildung, Frankreich

45. Mike Gravel, Senator der Vereinigten Staaten (1969-1981), der die Pentagon Papers offiziell veröffentlichte, ehemaliger Sprecher des Repräsentantenhauses von Alaska, Präsidentschaftskandidat (2008 & 2020), Vereinigte Staaten von Amerika

46. Mirella Liuzzi, Abgeordnete Italiens, Italien

47. Piernicola Pedicini , Mitglied des Europäischen Parlaments, Italien

48. Rosa D’Amato , Mitglied des Europäischen Parlaments, Italien

49. Txema Guijarro García , Mitglied des Abgeordnetenkongresses, Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Kongresses, Ökonom, Spanien

50. George Galloway , Vorsitzender der Workers Party of Britain, ehemaliger Abgeordneter (1987-2009 und 2013-2015), ehemaliger Generalsekretär von War on Want, Schriftsteller, Rundfunksprecher, Vereinigtes Königreich

51. Prof . Jadranka Šturm Kocjan , pensionierte Professorin für Pädagogik und Psychologie, Abgeordnete (1992-1996), Botschafterin in Bukarest (2010-2015), Botschafterin in Argentinien, Chile, Paraguay, Peru, Uruguay (2015-2019), Slowenien

52. Franco Juri , Geograph, Journalist, Publizist, Autor, Abgeordneter (1990-93, 2008-11), Vizepräsident der Zares-Partei (2011), Botschafter in Spanien und Kuba (1993-1997), Staatssekretär im Außenministerium (1997-2000), Slowenien

53. Scott Ludlam, Senator (2008-2017), ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der australischen Grünen, Australien

54. Adriana Salvatierra , Senatorin und Präsidentin des Senats von Bolivien , Bolivien

55. Alberto Rodríguez Saá, Gouverneur der Provinz San Luis, Anwalt, Argentinien

56. Alejandro Navarro, Senator, Professor für Philosophie, Chile

57. Alexandre Padilha, Senator, Minister für institutionelle Beziehungen in der Lula-Verwaltung und Gesundheitsminister unter Dilma Rousseff, Ärztin, Brasilien

58. Alicia Castro, Argentiniens Botschafterin in Russland, ehemalige argentinische Botschafterin im Vereinigten Königreich (2012-2016), ehemalige Botschafterin der Bolivarischen Republik Venezuela im Vereinigten Königreich, Argentinien / Venezuela

59. Aloizio Mercadante , ehemaliger Minister für Wissenschaft, Technologie und Innovation, Bildungsminister, ehemaliger Stabschef der Präsidentschaft der Republik, ehemaliger Stellvertreter und Senator, Brasilien

60. Andréia de Jesus Silva , Kongressabgeordnete des Bundesstaates Minas Gerais, Rechtsanwältin, Brasilien

61. Áurea Carolina , Bundeskongressabgeordneter des Bundesstaates Minas Gerais, Politikwissenschaftler, Brasilien

62. Beatriz Paredes , Senatorin, ehemalige Botschafterin Mexikos in Kuba und Brasilien, ehemalige Kongressabgeordnete und ehemalige Gouverneurin des Bundesstaates Tlaxcala, ehemalige Präsidentin des Kongresses der Union, der Abgeordnetenkammer und des Senats, Mexiko

63. Camilo Lagos , Nationaler Präsident der Fortschrittspartei von Chile und der Progresa-Stiftung, Chile

64. Carlos Alfonso Tomada , Gesetzgeber der Stadt Buenos Aires, Anwalt, ehemaliger Minister für Arbeit, Beschäftigung und soziale Sicherheit, Direktor des Zentrums für Arbeits- und Entwicklungsstudien der Nationalen Universität von San Martín, Argentinien

65. Carlos Ominami , ehemaliger Wirtschaftsminister, ehemaliger Senator, Ökonom, Preisträger des Ordens der aufgehenden Sonne (Japan), Chile

66. Carlos Sotelo Garci? A , ehemaliger Senator, ehemaliger Unterstaatssekretär für politische Entwicklung, Sekretär der Image- und Propagandaorganisation, Regierungsübung und Wahlkampf, Mexiko

67. Celso Nunez Amorim , ehemaliger brasilianischer Botschafter im Vereinigten Königreich, ehemaliger Außenminister und ehemaliger Verteidigungsminister, Professor für Politikwissenschaft und internationale Beziehungen, Brasilien

68. Clara López Obregón , ehemalige Arbeitsministerin, ehemalige Bürgermeisterin von Bogotá und ehemalige Generalprüferin der Republik, Rechtsanwältin, Wirtschaftswissenschaftlerin, Professorin an der Universidad del Rosario und der Universidad de los Andes, Kolumbien

69. Cuauhtémoc Cárdenas , ehemaliger Senator des Bundesstaates Michoacán und ehemaliger Regierungschef von Mexiko-Stadt, Mexiko

70. Daniel Martinez , ehemaliger Senator der Republik und Bürgermeister von Montevideo, ehemaliger Minister für Industrie, Energie und Bergbau, Uruguay

71. David Choquehuanca , ehemaliger Außenminister von Bolivien, Bolivien

72. David Miranda, Bundeskongressabgeordneter des Bundesstaates Rio de Janeiro, benannt von der Zeitschrift Time als eine der weltweit nächsten Generationen neuer Führungskräfte (2019), Brasilien

73. Edmilson Rodrigues, Bundeskongressabgeordneter des Bundesstaates Pará, ehemaliger Bürgermeister von Belém, Architekt, Brasilien

74. Elizabeth Gómez Alcorta , Ministerin für Frauen, Geschlechter und Vielfalt, Rechtsanwältin, Professorin, Mitglied des Consejo de la Internacional Progresista, Argentinien

75. Esperanza Marti? Nez , Senatorin, ehemalige Ministerin für öffentliche Gesundheit und soziale Wohlfahrt, Paraguay

76. Fabiana Rios, Kongressabgeordnete, ehemalige Gouverneurin der Provinz Feuerland, Argentinien

77. Felipe Solá , Kongressabgeordneter, ehemaliger Außenminister, ehemaliger Gouverneur der Provinz Buenos Aires, Argentinien

78. Fernanda Melchionna , Bundeskongressabgeordnete des Bundesstaates Rio Grande do Sul, Vorsitzende der PSOL in der Bundesabgeordnetenkammer, Brasilien

79. Fernanda Vallejos, Kongressabgeordnete, Wirtschaftswissenschaftlerin, Argentinien

80. Fernando Haddad , ehemaliger Bildungsminister, ehemaliger Bürgermeister von São Paulo, ehemaliger Stabschef des Sekretärs für Finanzen und wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde São Paulo und Sonderberater des Ministeriums für Planung, Haushalt und Verwaltung, Präsidentschaftskandidat (2018) ), Rechtsanwalt, Akademiker, Professor für Politikwissenschaft, Abteilung der Universität von São Paulo, Brasilien

81. Ivan Valente , Bundeskongressabgeordneter des Bundesstaates São Paulo, Ingenieur, Brasilien

82. Fernando Solanas, argentinischer Botschafter bei der UNESCO, ehemaliger Nationalsenator, Filmregisseur, Drehbuchautor, besonderer Goldener Ehrenbär beim Preisträger der Berliner Filmfestspiele, Argentinien

83. Fidel Ernesto Naváez , ehemaliger ecuadorianischer Konsul und Erster Sekretär im Vereinigten Königreich, Ecuador

84. Florencia Juana Saintout, Kongressabgeordnete der Provinz Buenos Aires, ehemaliger Dekan der Facultad de Periodismo y Cominicación Social (UNLP) (2010-2018), Argentinien

85. Francisco Durañona, Senator, ehemaliger Bürgermeister von San Antonio de Areco, Argentinien

86. Gabriel Mariotto , ehemaliger stellvertretender Gouverneur von Buenos Aires, Journalist, Argentinien

87. Gabriela Rivadeneira , ehemalige Präsidentin der Nationalversammlung von Ecuador, ehemalige Gouverneurin von Imbabura, Ecuador

88. Glauber Braga , Bundeskongressabgeordneter des Bundesstaates Rio de Janeiro, Rechtsanwalt, Brasilien

89. Horacio Chique, Stadtrat von Moreno FDT, Distrikt Buenos Aires, Argentinien

90. Jorge Arreaza , Außenminister der Bolivarischen Republik Venezuela, Venezuela

91. Jorge Enrique Taiana , Kongressabgeordneter, ehemaliger Botschafter Argentiniens in Guatemala, ehemaliger Minister für auswärtige Angelegenheiten, internationalen Handel und Gottesdienst, Gesetzgeber der Autonomen Stadt Buenos Aires, Argentinien

92. José Eduardo Cardozo , ehemaliger Justizminister, ehemaliger Generalstaatsanwalt und Bundesabgeordneter, Rechtsanwalt, Brasilien

93. José Miguel Insulza , Senator, ehemaliger Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten, Außenminister, ehemaliger Innenminister, ehemaliger Generalsekretär der Präsidentschaft, ehemaliger Innenminister, Anwalt und Professor für politische Theorie an der Universität von Chile und Politikwissenschaft an der Katholischen Universität, Chile

94. Julian Hill, Mitglied des Bundesparlaments, Commonwealth of Australia, Australien

95. Karol Cariola , Kongressabgeordnete, Ärztin für Medizin, Chile

96. Luiza Erundina , Bundeskongressabgeordnete des Bundesstaates São Paulo, ehemalige Bürgermeisterin von São Paulo, Soziologin, Brasilien

97. Marcelo Brignoni, Stabschef der Berater der Präsidentschaft des MERCOSUR-Parlaments, ehemaliger Kongressabgeordneter, Argentinien

98. Marcelo Freixo , Bundeskongressabgeordnete des Bundesstaates Rio de Janeiro. Vorsitzender der Kommission zur Verteidigung der Menschenrechte und der Staatsbürgerschaft in der gesetzgebenden Versammlung von Rio de Janeiro, Rundfunkveranstalter und Professor, Brasilien

99. Marco Enríquez-Ominami , ehemaliger Kongressabgeordneter, Gründer und ehemaliger Präsident der Fundación Progresa, Filmemacher, Frankreich / Chile

100. María Cristina Perceval, ehemalige Senatorin, Ständige Vertreterin Argentiniens bei den Vereinten Nationen (2012), Professorin für fortgeschrittene Erkenntnistheorie an der UNCuyo, Argentinien

101. María José Lubertino , ehemalige nationale Kongressabgeordnete, Präsidentin der Asociación Ciudadana por los Derechos humanos, Rechtsanwältin, Argentinien

102. María Rachid , Kongressabgeordnete für den Wahlkreis Buenos Aires, Leiterin des Instituts gegen die Diskriminierung in Puenblo der Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Vizepräsidentin des Nationalen Instituts gegen Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, Argentinien .

103. Maximiliano Reyes , Unterstaatssekretär für Lateinamerika und Karibik des Außenministeriums, ehemaliger Kongressabgeordneter, Mexiko

104. Mónica Xavier , Senatorin, Ärztin für Medizin, Uruguay

105. Oscar Alberto Laborde, Kongressabgeordneter, Präsident des Mercorsur-Parlaments (Palasur), Argentinien

106. Pablo Bergel, ehemaliger Kongressabgeordneter für den Wahlkreis Buenos Aires, Umweltschützer, Argentinien

107. Paulo Pimenta, Staatskongressabgeordneter von Rio Grande so Sul State, Journalist, Brasilien

108. Sâmia Bomfim, Bundeskongressabgeordnete des Bundesstaates Rio de Janeiro, Brasilien

109. Talíria Petrone , Bundeskongressabgeordnete des Bundesstaates Rio de Janeiro, Brasilien

110. Tarso Genro, ehemaliger Minister für Justiz, internationale Beziehungen und Bildung, politischer Berater von Luiz Inácio Lula da Silva, ehemaliger Präsident Brasiliens, ehemaliger Gouverneur von Rio Grande do Sul, ehemaliger Bürgermeister von Porto Alegre, Rechtsanwalt, Brasilien

111. Tereza Campello , ehemalige Ministerin für soziale Entwicklung und Bekämpfung des Hungers, Wirtschaftswissenschaftlerin, internationale Beraterin für soziale Entwicklung und sozialen Schutz, Gastwissenschaftlerin an der University of Nottingham (UK), Professorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Oswaldo Cruz Foundation (FIOCRUZ), Brasilien

112. Verónika Mendoza, ehemalige Kongressabgeordnete, ehemalige Vizepräsidentin des Ausschusses für Kultur und kulturelles Erbe, Mitglied der Kommission für Anden-, Amazonas- und afro-peruanische Völker, Umwelt und Ökologie, Schichtkoordinatorin der parlamentarischen Vertretung von Cusco, Präsidentin der Dezentralisierungskommission, Peru

113. Wadih Damous, Kongressabgeordneter, ehemaliger Präsident des Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) in Rio de Janeiro, Rechtsanwalt, Brasilien

114. Zoé Robledo Aburto , ehemaliger Menschenrechtsminister, ehemaliger Senator und Stellvertreter, Direktor des mexikanischen Instituts für soziale Sicherheit, Mexiko

