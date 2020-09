RT-Exklusiv: Russland bittet im zweiten Rechtshilfeersuchen um Befragung von Alexei Nawalny (RT Deutsch)

Russland bittet deutsche Behörden um medizinische und chemische Beweise für die von der Bundesregierung behauptete Nowitschok-Vergiftung von Alexei Nawalny. Auch ihn möchte das russische Innenministerium gerne befragen. Das geht aus dem zweiten Rechtshilfeersuchen hervor.

Als die Direktion für Verkehrswesen des Innenministeriums der Russischen Föderation des Sibirischen Föderalbezirks ihr erstes Rechtshilfeersuchen an das Bundesamt für Justiz am 27. August zum Fall Nawalny richtete, stand die Diagnose seiner Vergiftung mit dem hochtoxischen Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe noch nicht fest. Diese wurde am 2. September von den höchsten Vertretern der Bundesregierung in Form eines politischen Statements verkündet.

Bislang wurden allerdings keine Beweise zu dieser Behauptung vorgelegt, behördliche Zusammenarbeit gemäß dem Übereinkommen über die gegenseitige Rechtshilfe findet auf deutsche Initiative nicht statt. Auch die Ärzte der Berliner Charité, die Nawalny seit dem 22. August behandeln, halten sich bedeckt. Es ist nicht bekannt, wer und wie den „politischen Patienten“ Nawalny behandelt. Es ist lediglich bekannt, dass der Chef der russischen NGO Fonds für Bekämpfung der Korruption (FBK), Alexei Nawalny, vor circa zwei Wochen aus dem Koma erwacht sei und sich auf dem Weg der Genesung befindet. Laut seinem letzten Instagram-Eintrag ist er mittlerweile durchaus sprech- und gehfähig.

Diese Umstände trieben die russische Seite dazu, das zweite Rechtshilfeersuchen an die deutschen Behörden zu richten. Der Text der Anfrage der Staatsanwalt und das dazugehörige Ersuchen der Transportpolizei liegen nun RT exklusiv vor.



Hier weiterlesen: https://deutsch.rt.com/europa/106896-rt-exklusiv-russland-bittet-im-zweiten-rechtshilfeersuchen-befragung-alexei-nawalny/

