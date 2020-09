Die Vereinigte Sozialistische Partei Venezuelas (PSUV) weist den Inhalt des Pseudoberichts der „Independent International Mission“ der Vereinten Nationen entschieden zurück.

DIE BOLIVARISCHE REVOLUTION SICHERT DIE VOLLSTÄNDIGE GARANTIE DER MENSCHENRECHTE UNSERES VOLKES

Die Vereinigte Sozialistische Partei Venezuelas (PSUV) weist den Inhalt des Pseudoberichts der „Unabhängigen Internationalen Mission“ der Vereinten Nationen (UN) über die Lage der Menschenrechte in unserem Land mit Nachdruck zurück.

Das Dokument, das, wie der venezolanische Außenminister Jorge Arreaza erklärte, „von Unwahrheiten durchdrungen ist, und das von einer gegen Venezuela gerichteten Phantommission, die von Washington unterstellten Regierungen kontrolliert wird, ohne methodische Strenge aus der Ferne vorbereitet wurde“; Dies ist nichts weiter als die Wiederholung eines alten imperialen Tricks, der darauf abzielt, die Wahrheit über das, was in unserem Land geschieht, und die Bemühungen der bolivarischen Regierung unter der Führung des Genossen Präsident Nicolás Maduro zu disqualifizieren. Und dies inmitten der komplexen Situation, die uns von der EU auferlegt wurde, im Kampf der Menschheit gegen die Covid-19-Pandemie und vor dem Hintergrund der kriminellen wirtschaftlichen, finanziellen und kommerziellen Blockade seitens der überheblichen Regierung der Vereinigten Staaten und ihrer Lakaien, in unserem Kampf um das Modell der sozialen Eingliederung, das wir in diesen 21 Jahren der Revolution aufgebaut haben, weiter zu verteidigen .

Leider wird die Frage der Menschenrechte weiterhin als Instrument zum Angriff auf das bolivarische Venezuela eingesetzt, das sich heute auf den parlamentarischen Wahlprozess im kommenden Dezember vorbereitet. Der vom US-Imperialismus angekündigte Prozess wird versuchen, dies zu boykottieren.

Es fällt auf, dass der UN-Menschenrechtsrat, der im Rahmen des oben genannten imperialen Plans verwendet wird, nichts über die gewalttätigen regionalen Ereignisse aussagt, die die öffentliche Meinung der Welt heutzutage erschüttern. Dies ist ein klares und überprüfbares Beispiel dafür, dass die Verletzung dieser Rechte durch den kolumbianischen Staat, der dieses Brudervolk systematisch massakriert; noch die brutale Unterdrückung der chilenischen Polizei gegen das Volk von Präsident Mártir Salvador Allende und die dauerhafte Ausrottung der afroamerikanischen Bevölkerung in den Vereinigten Staaten nich von Interesse sind; dass all diese Ereignisse, die offenbar weder den oben genannten Rat noch die Hochkommissarin Michelle Bachelet interessieren.

Die Vereinigte Sozialistische Partei Venezuelas (PSUV) bekräftigt den unerschütterlichen Willen unseres heldenhaften Volkes, das 1999 vom historischen Führer der Bolivarischen Revolution initiierte Projekt umfassender Transformationen zu unterstützen. Ein Projekt, das die uneingeschränkte Gewährleistung der Menschenrechte der Venezolaner gewährleistet, unterstützt durch den verfassungsmäßigen und institutionellen Rahmen, der aus dem konstituierenden Prozess desselben Jahres hervorgegangen ist und ein Modell für die Völker der Welt darstellt.

VEREINIGTE SOZIALISTISCHE PARTEI VON VENEZUELA (PSUV)

