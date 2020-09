Offener Brief aus Berlin: Schluss mit der Dämonisierung Russlands im Fall Nawalny!

KOMMENTARE VON UNTERZEICHNERN:

http://www.berlin-gegen-krieg.de/ex/russlandbrief/kommentare.html

Ekkehard Lentz, Sprecher Bremer Friedensforum

Frieden in Europa ist nur mit Russland möglich. Wir treten ein für eine Politik des Dialoges, der Entspannung und Verständigung mit Russland. Ziel sollte eine neue europäische Friedensordnung sein, die auf Kooperation und Abrüstung basiert. Ein Helsinki 2 Prozess (KSZE), der in einer neuen europäischen Friedenscharta mündet, könnte diesen Prozess fördern. Militärische Manöver der NATO in der Nähe der russischen Grenze müssen gestoppt werden!

https://twitter.com/ekkehardlentz1

Dr. Edgar Göll, Berlin

Einige mächtige Besserwessis nehmen sich die „Freiheit“, ihre Feindbilder wieder einmal zu füttern, mit Fake, Voreingenommenheit und ewigem Hass. Das muss aufhören!

Claudia Karas, AG Palästina/Frankfurt

Den Russenhassern reicht die Einkreisung Russlands, die gefährliche Osterweiterung durch die NATO (Nord-Atlantische Terror-Organisation), schon lange nicht mehr. Ganz offensichtlich träumen sie von der Vollendung des Vernichtungskriegs im Osten, denn bekanntlich wurde mit Hitler ja „das falsche Schwein geschlachtet“ (O-Ton Winston Churchill). Dass jetzt auch noch die NATO wegen eines unbedeutenden, vom Westen als “wichtig” aufgeblasenen „Kreml-Kritikers“ zu diesem Fall tagt, offenbart nur, wie verzweifelt sie nach einer Daseinsberechtigung sucht, denn „den drohenden Krieg am Horizonte braucht der Militarismus wie ein Stückchen Brot. Er wird nicht nur als drohend, sondern als unvermeidlich hingestellt.“ (Bertha von Suttner). Und für diesen Irrsinn sollen 2% des BIP von den Völkern abgepresst werden, mit Hilfe ihrer willigen Vollstrecker in den Parlamenten.

Ludger Elmer, Weichs

… Spekulationen bringen nicht den Frieden …



Gina Pietsch, Berlin http://www.ginapietsch.de

Auch unsere Regierung sollte sich endlich benehmen, wie das erwachsene Menschen tun. Das fängt mit wirklichen Beweisen an und hört mit dem Ende der Russophobie auf. Niemandem in der Welt nützt sie.

Hans-Ulrich Bünger, Freudenstadt

Gegen allen Druck muss nun alles getan werden, wieder gute Beziehungen zu Russland aufzubauen. Der NATO-Aufmarsch an den russischen Grenzen muss beendet werden. Die Entwicklung ist extrem gefährlich.



Jörg Tiedjen, Berlin joergtiedjen.com

Die Propaganda gegen Russland, bei der sich die Aussagen verantwortungsloser Politiker und entsprechender Medienvertreter gegeneinander hochschaukeln, ist unerträglich und brandgefährlich und muss endlich aufhören! Statt Krieg zu schüren sollten Probleme wie die Klimakrise in Angriff genommen werden! Wenn das mit zumindest der gleichen Energie erfolgte, wäre dies schon ein Fortschritt!



Jörg Tauss, West-Ost-Gesellschaft in Baden-Württemberg e.V. (WOG) Russlandbruecke.de

Es reicht in der Tat. Was Grün-Schwarz-Rosa- Gelb da abliefern ist nur noch blanke Russophobie. Man muss kein Fan der Linken sein, um diesen Text zu unterschreiben. Hirn einschalten genügt.

Andreas Franz, Berlin

Freundschaft mit Russland, Deutschland raus aus der NATO.



Wolf Gauer, Filmemacher und Journalist, São Paulo, Brasilien

Politisch, geografisch, wirtschaftlich und kulturell:

Nichts ist „naheliegender“ als eine Zukunft in Zusammenarbeit mit Russland!



Wilhelm Krückel, Heinsberg

Frieden in Europa ist Frieden mit Russland.



Hugo Beuttler, Bernau

Angesichts unserer Geschichte, sollten Medien und Regierung nicht wie ein Lehrmeister in Sachen Menschenrechte und Demokratie auftreten.



Horst Otto, Bremen

Sind das die Lehren des „Nie wieder …?“- hemmungslose Konfrontation gegenüber Russland? Weißen wir den aggressiven Russlandkurs der GroKo zurück. Stärken wir jene politischen Kräfte, die auf Vernunft und gute Nachbarschaft setzen.



Ingrid Koschmieder, Berlin

Schluss mit dem Alptraum der antirussischen Hetze!

Welche Schande, dass unsere offiziellen Schlaumäuler und Amtsinhaber solch bösartigen Unsinn über die russische Seite allen Ernstes vertreten. War die Skripal-Agenda nicht schon unerträglich genug??

Objektiv braucht Europa einen stabilen Frieden zur gedeihlichen Entwicklung. Wer will hier einen Krieg entfachen???

Dank an die Vertreter der Linkspartei! Bleibt standhaft!



Ina Lenzner, Berlin

Schamlos wird da gelogen und manipuliert – es ist nicht auszuhalten.



Hans Fischer, Berlin

Ich unterstütze jeden Widerstand .



Helmut Holfert, Berlin

Ich stimme den angeführten Äußerungen vollends zu, wie blöd müsste Putin sein, ein solches Ereignis zu provozieren.



Anja und Bernd Mewes, Berlin

Willy Brandt aus seiner Nobelpreisrede 1971:

„Sicherheit für mein Land ist undenkbar ohne die Sicherheit des anderen. Diese habe ich immer mitzudenken. Sicherheit und damit Frieden gibt es nur mit, niemals gegen den anderen.“



Joachim Bonatz; Berlin

Die offensichtlich wirtschaftlichen US-Interessen folgende Dämonisierung Russlands und die Einmischung in innere Angelegenheiten durch die USA schadet den Interessen fast aller Europäer. Schluss damit!



Dr. Walter Michel, Berlin

Die Kommentare haben meine volle Unterstützung.



Gerhard Schulz, Münster, Occupy Münster

Seit der Brutkastenlüge war der Westen mit Kriegen und Sanktionen und Waffenlieferungen am Tod von 7 Millionen Muslimen beteiligt.

Dieter Eckhardt, Berlin

Abscheuliches Spiel von USA und Verbündeten gegen Rußland.



Jutta Kausch, Berlin

Ich unterstütze die Forderungen, die Dämonisierung Russlands endlich zu beenden und mit den Aggressionen gegen Russland aufzuhören.

Leider aber übernehmen die zitierten Linken-Politiker*innen alle das Narrativ, dass es keinen Zweifel an der Vergiftung Navalnys gibt. Aber genau das ist nach wie vor nicht bewiesen.



Andreas Lupinska, Oberau

Schluss mit dem Hass gegen Russland – Europa gibt’s nur MIT Russland



Angela Reinhardt, Braunschweig, Friedensbrücke-Kriegsopferhilfe e.V. fbko.org

NATO-Staaten, die sich in der „Alliant der Willigen“ an Kriegen im Donbass, Irak, Syrien, Jugoslawien, Mali indirekt oder direkt beteiligt haben, haben jedes Recht verwirkt, über andere Staaten zu urteilen. Ohne Frieden ist alles nichts!



Lothar und Renate Schlüter, Berlin

Wir wünschten uns noch mehr öffentliche Resonanz!



Petra Klingner, Wandlitz

Ich finde es unglaublich, wie ohne Beweise, Behauptungen erstellt werden, nur um neue Sanktionen zu verhängen.



Rico J. Anderer, Waldbronn

Die Unterstellungen der Transatlantiker sind haarsträubend und die eigentliche Gefahr für den Frieden.



H. Abram, Bielefeld

Ohne Russland wird es keinen Frieden in Europa geben.

Karl Ernst Ehwald, Frankfurt (Oder)

Das Verhalten der Deutschen Regierung und der Presse im Fall Navalny ist zutiefst heuchlerisch. Vergleiche die Reaktionen derselben Leute auf den von Trump offen befohlenen Dronenmord an einem iranischem General in Bagdad.

Volker Wirth, Berlin

Cui Bono?



Dr. Wilfried Baumgarten, Grafenau

Jede Initiative, die sich für vernünftige Beziehungen mit Russland auf Augenhöhe und für eine sofortige Beendigung der derzeitigen unsäglichen Anti-Russland-Politik der Bundesregierung einsetzt, verdient Unterstützung. Selbst aus konservativer Sicht kann die Konfrontationspolitik der Regierung Merkel gegenüber Russland letztendlich nur uns selbst schaden. Was sind die Ziele dieser Politik? Will man in Russland wieder eine Kasperlfigur wie Jelzin installieren, um sich der Ressourcen des Landes um so leichter bemächtigen zu können? Das ist unverantwortlich, nicht nur gegenüber Russland, sondern auch gegenüber Deutschlands und Europas Zukunft!



Rainer Hecht, Niederneisen

Keine Unterstützung von Rassisten



Dr. Christof Ostheimer, Neumünster

Sicherlich steckt ein Geheimdienst dahinter, die Frage ist nur, welcher! Mafia kommt auch in Frage. So oder so: Die Wahrheit wird vermutlich nie offenbar werden. Beste Bedingungen also dafür, munter antirussische Propaganda zu betreiben und dabei auf alte antikommunistische Vorurteile zurückzugreifen. Viele Menschen fallen darauf aber auch nicht mehr rein. Zu oft haben sie die Propagandalügen vor den letzten Kriegen erlebt. Hoffentlich ist es nicht schon wieder soweit. (In unserem Friedensforum haben wir einen ganzen Abend darüber diskutiert)



Petra Renner, Wandlitz

Die Hetze gegen Russland wird zunehmend unerträglicher. Es ist Zeit dieser geschichtsvergessenen Regierenden zu widersprechen und sich der gefährlichen Lügerei zuwidersetzen.



Holger Förster, Berlin

Frieden mit Rußland!

Schluß mit kriegerischen Aufmärschen an den Grenzen Rußlands! Schluß mit der Dämonisierung Rußlands und seiner Regierung! Keine Einmischung in innere Angelegenheiten Rußlands!



Manfred Wild, Berlin

Die Haltung der Bundsregierung gegen Russland ist heuchlerisch, hinterhältig und beweist erneut, daß die Herrschenden in der BRD nichts aus der tragischen Geschichte des russischen und deutschen Volkes gelernt hat.



Wolfgang Weigelt, Berlin

NIE WIEDER K R I E G , nie wieder Faschismus. Der SCHWUR von Buchenwald !!!



Christine-Weigelt, Berlin

Nie wieder KRIEG, nie wieder Faschismus.Den Schwur von Buchenwald erfüllen !!!



Ulrich Streffing, Köln

Ich fordere die Bundesregierung auf, die angeblichen Beweise für eine Vergiftung öffentlich auf den Tisch zu legen und mit den russischen Ermiitlern zu kooperieren.

Welche Grundlage habe ich, der Bundesregierung mehr zu trauen als Russland?

NSU, Skripal, Syrien, das Verhalten gegenüber Frankreich in Bezug auf die Gelbwesten, das Schweigen zu Assange geben mit mehr als genug Grund eher Russland zu glauben.

Rosemarie Sparla, Pubersdorf

„Das Zeitalter der Konfrontation und der Teilung Europas ist zu Ende gegangen“ LINK

Ulrich Streffing, Köln

Ich fordere die Bundesregierung auf, die angeblichen Beweise für eine Vergiftung öffentlich auf den Tisch zu legen und mit den russischen Ermittlern zu kooperieren. Leider geht auch die Linke davon aus, dass Herr Nawalny vergiftet wurde. Aber mehr als die Aussage der Regierung haben wir nicht. Und schon bei Skripal hieß es lapidar es gäbe „keine andere plausible Erklärung“

Welche Grundlage habe ich, der Bundesregierung mehr zu trauen als Russland?

NSU, Skripal, Syrien, das Verhalten gegenüber Frankreich in Bezug auf die Gelbwesten, das Schweigen zu Assange geben mit mehr als genug Grund eher Russland zu glauben.



Dr. Karla Ehwald, Frankfurt (Oder)

Cui bono est? Russland und der Russischen Regierung schadet es. Deutschland hat, im Falle weiterer Sanktionen, ebenso wie Russland, wirtschaftliche Verluste zu befürchten (Stornierung Nordstreem 2?). Den Vorteil zunehmender Spannungen zwischen Russland und Europa hätten US Frakinggaskonzerne und die internationale Rüstungsindustrie.



Gabriele Jäger, Berlin

Nichts ist bewiesen. Ich verurteile

jede Vorverurteilung.-

Ich wünsche mir ein gutes Auskommen mit unserem Nachbarn Russland und ein sofortiges Ende der Hetze und Meinungsmache geden dieses Land.



Enken Kaminski, Berlin

Ich halte sonst nicht allzuviel von den Linken, aber diesen Brief unterzeichne ich gerne



Dr. Izzeddin Musa, Wachtberg

Politiker wie Medien verkennen, dass Russland unser natürlicher Partner ist, nicht die Amis die uns nur benutzen und unterjochen wollen.



Christine Dommer, Bad Salzungen

Ich unterstütze die hier meiner Meinung nach richtig dargestellten Sachverhalte u. werde diese in Vorbereitung unseres Landesparteitages in Thüringen. WEITERTRAGEN, vielen Dank!!!!



Bernd Klaue, Rosslau

Wer wieder einen Krieg mit Russland beginnt wird auch diesen verlieren. Es wird Zeit endlich einen Friedensvertrag zu vereinbaren und Handel zum Nutzen beider Länder zu betreiben.

Jörg Hausburg, Schwedt/Oder

Dieser „Fall Nawalny“ erscheint ähnlich lächerlich wie der von Skripal. Diesmal liegt ein möglicher Grunde jedoch klarer auf der Hand: Nord Stream 2.

Da auch bei Skripal noch eine Aufklärung aussteht, werde ich hier nichts weiter fordern als dass sich sämtliche Heuler aus der Bundesregierung sofort zurückhalten und die die russischen Behörden ihre Arbeit machen lassen – sofern es fü sie hierbei überhaupt Arbeit gibt!



Bärbel Güth, Wutha-Farnroda

Ich bin in Freundschaft mit den Russen aufgewachsen und ich kenne unsere Geschichte richtig. Ich verabscheue diese Kriegstreiber und diese Politiker samt ihren Medien.



Ursula Geske, Schönwalde

Frieden und Achtung mit Russland.



Karlheinz Fietz, Berlin

Ich bin gegen jegliche Sanktionen, insbesondere bei nichtbewiesenen Handlungen. Verstöße gegen das Yölkerrecht, aber auch nichtbewiesene Behauptungen sind international strafbar und bedürfen der sofortigen Verurteilung.



Dietmar Herrmann, Zschopau

Endlich wieder zu Recht, Demokratie und Wahrheit zurückfinden – Schluss mit der Arschkriecherei gegenüber den großkotzigen Amis und der billigen Herze gegenüber Russland



Manfred Thon, Landsberg

Wir haben die Wahl: Unterstützer des Nato-Russlandfeldzuges sind nicht wählbar – Nie wieder



Raimon Brete, Chemnitz

Das Verhalten des offiziellen Deutschlands gegenüber Russland ist eine Schande, gerade im Angesicht unserer Geschichte.

Gute Beziehungen zu Russland sind eine Pflicht !



Jürgen Cain Külbel, Journalist, Berlin

Russenhass ist ein Wesensmerkmal deutschen Herrenmenschentums, das im Kaiserreich, unter Hitler, nach dem Krieg in den Altbundesländern gepflegt wurde. Welt, pass auf! Die deutschen Herrenmenschen machen sich wieder breit.



Klaus Borowski, Essen

Solange dieses Verbrechen nicht restlos aufgeklärt ist, gilt nach deutschem Recht die Unschuldsvermutung! Es wäre schön, wenn sich unsere Regierung dieses mal an das Recht halten würde!



Winfried Heinzel, Burgbrohl http://www.heinzelweb.com

Nein zu NATO-Kriegsmanövern – ja zu Frieden, Entspannungspolitik und Abrüstung



Regina Silbermann, Chemnitz, Ingenieurökonom, Sprecherin LAG Deutsch-Russische Freundschaft in Sachsen

Ich bin Sprecherin der LAG Deutsch-Russische Freundschaft in Sachsen. Wir kämpfen für Frieden und Freundschaft mit Russland und gegen die Sanktionen gegen Russland, ebenso gegen die Diffamierungen gegenüber Russland.



Christoph Vohland, Bonn

Es sollte nicht vergessen werden, dass es dem „Westen“ geostrategisch und ökonomisch um die Zerstörung der Staatlichkeit Russlands geht im Sinne “ produktiver Zerstörung“.Krieg ist da mitinbegriffen. Das Grand Area Konzept der EU ist da eindeutig.



Irina Eisfeld, Krankenschwester, Rosenbach

Wir fordern Frieden mit Russland!



Jürgen Dahl, Angestellter, Berlin

Für den Frieden mit Russland



Hans-Joachim Pahl, Hamburg

Wir brauchen weltweit Frieden und keine Konfrontation mit Staaten die außerhalb des US-Herrschaftsbereiches liegen.



Heinz Gnther, Berlin

Mich freut die Eindeutigkeit der Haltung der Linken und stimme ihnen zu.

Jochen Vogel, Schneeberg, private linguist

Friedliche Zusammenarbeit und wirtschaftliche Kooperation in Europa einschließlich Russland ist unser nationales Interesse. Interventionismus, Sanktionspolitik und Krieg sind dem entgegen gesetzt.

Christian Baumeister, Cottbus

Dem Inhalt habe ich nichts hinzuzufügen, ich stimme ihm vollinhaltlich zu.



Georg Ehmke, Werder

Schluss mit der Hetze gegen Russland.

Friedenskampf ist das oberste Gebot.Atomwaffen raus aus Deutschland

Jürgen Vogelsang, Chemnitz

Frieden mit Russland ist Deutschlands Pflicht LINK

Axel Schmitjans, Bonn, Prekariat

Es besteht überhaupt keine Notwendigkeit, Russland auszugrenzen und einzudämmen.



Rita Abert, Berlin

So werden Kriege vorbereitet.

Auch wirtschaftliche Kriege sind Kriege!

Helmut Semmelmann, Berlin

Aus den Erfahrungen von Krieg und Faschismus haben die Bürger der DDR ein normales, gutes Verhätnis zu Russland hergestellt – die BRD ist dabei es zu vergiften und zu zerstören. Das darf nicht zugelassen werden!!!



Annette Gerdes, Sozialarbeiterin, Großefehn

Frieden, Transparenz und Wohlwollen schaffen eher ein Miteinander als schlechte Presse.



Dr. Eberhard König, Dresden, Physiker

Ich schäme mich für Deutschland.



Margrit Siewert, Bestensee

Die friedliche Zusammenarbeit mit Russland muss unbedingt fortgesetzt werden. Sanktionen wegen unbewiesener Behauptungen sind falsch. In jedem Strafprozess muss dem Angeklagten seine Schuld bewiesen werden, sonst keine Verurteilung. Ich glaube noch nicht Mal, dass er überhaupt vergiftet wurde!



Holger Menzfeld, Dipl.-Sozialarbeiter, Wickede

Weg von Russlands Grenzen !



Hans-Joachim Gültner, Berlin

Schluß mit den unbewiesenen Anschuldigungen gegen Russland.



Werner Kokel, Neubrandenburg

richtige Erkenntnis



Volker Mieth, Auerbach

Es ist unbedingt nötig, dass sich Viele gegen die Russland Hetze wenden.



Klaus Wegner, Berlin

Die Sache mit Navalny und die Hetze gegen Russland ist der Test, ob die NATO nach Minsk auch in Moskau einmarschieren kann.

