NATO vergiftet Fisch in Deutschland. Während das US-Militär in Maryland fischt

Die Notwendigkeit zu testen Der Bundesstaat Maryland, in dem ich lebe, ist nicht in der Stimmung, die toxische PFAS-Kontamination zu regulieren. Es ist wichtig, dass der Staat verstärkt wird, da die EPA unter der Trump-Regierung weitgehend nicht mehr als Regulierungsbehörde fungiert.

Maryland, ein kleiner Staat, hat eine hohe Konzentration von militärischen Einrichtungen in der Gezeitenregion, die die Substanzen rücksichtslos weggeworfen haben, während das Verteidigungsministerium einen besonderen Status in der Legislative genießt.

Der Staat hat die PFAS-Werte in Trinkwasser, Grundwasser oder Oberflächenwasser immer noch nicht reguliert. Maryland hat es versäumt, PFAS-Grenzwerte für Klärschlamm festzulegen, der auf landwirtschaftlichen Flächen verteilt ist und keine privaten Brunnen reguliert. Sehen Sie sich diesen Bericht aus Safer States an und vergleichen Sie Marylands schwache Bilanz mit dem nächsten Bundesstaat, Massachusetts.

Am wichtigsten ist, dass es in Maryland keine Fischempfehlungen für PFAS gibt, obwohl Fische in der Nähe von Militäreinrichtungen mit mehr als einer halben Million Teilen pro Billion PFOS und Austern mit mehr als einer Million Teilen pro Billion Toxine gefunden wurden. Der primäre Weg der Exposition gegenüber PFAS führt über die Nahrung, nämlich Meeresfrüchte aus kontaminierten Gewässern.

Dies sind keine falschen Nachrichten. Die geringsten Mengen dieser Chemikalien sind mit einer Vielzahl von Krebsarten verbunden, während schwangere Frauen und ihre Babys einem hohen Risiko ausgesetzt sind. Wie kann die kleine Gruppe von Margaret Mead am effektivsten handeln? – Durch Testen von Wasser und Meeresfrüchten, die in der Nähe von Militäreinrichtungen gefangen wurden, unter Verwendung der angesehensten Labors des Landes und anschließendes Veröffentlichen der Ergebnisse, um den Staat in Verlegenheit zu bringen, Maßnahmen zu ergreifen.

Hast du eine bessere Idee?

Ich möchte 12.000 US-Dollar sammeln, um die Kosten für Tests auf Meerwasser, Süßwasser, Schaum, Austern, Krabben, Streifenbarsch und andere Süß- und Salzwasserarten an jedem der folgenden sechs Militärstandorte im Bundesstaat zu decken . Die Tests werden von Wissenschaftlern durchgeführt, die in einigen Kreisen immer noch hoch geschätzt werden. 1) Channel Creek, der aus dem Gebiet in der Nähe von Brandübungsplätzen am Aberdeen Proving Ground in den Gunpowder River abfließt. 2) Little Patuxent River, wo er den Abfluss vom Flughafen Tipton von MD 198 aufnimmt. Auf dem Gelände befindet sich die Brandgrube in Fort George Meade. 3) Ein Bach im Bay Head Park bei der Woods Landing Development in Annapolis. Das Gebiet war eine ehemalige Marinewaffenanlage. 4) Piscataway Creek, 4.000 Fuß vom Grenzzaun der Joint Base Andrews entfernt. 5) Unbenannter Bach, der den Brandübungsbereich im US-Marineforschungslabor der Chesapeake Bay Detachment in Chesapeake Beach entwässert 6) Sumpfwasser, das am südlichen Rand des Mattingly Ave. Park neben dem Indian Head Naval Surface Weapons Center in Indian Head, MD, in den Mattawoman Creek abfließt Offensichtlich ist dies eine Arbeit, die der Staat leisten sollte. Ich bitte noch nicht um Spenden. Ich erkunde zuerst gemeinnützige Spender. Wenn Sie an gemeinnützige Organisationen oder Personen denken können, die bereit sind, sich hinter dieses Unterfangen zu stellen, senden Sie sie bitte auf diese Weise. Frieden und Hoffnung, Pat Elderpat.elder@civilianexposure.org