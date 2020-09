Venezuela lehnt Menschenrechtsbericht ab, der von einer „unabhängigen internationalen Ermittlungsmission“ an Bachelet gesendet wurde (Orinoco Tribune)

https://orinocotribune.com/venezuela-rejects-human-rights-report-sent-to-bachelet-by-independent-mission/

Der venezolanische Außenminister Jorge Arreaza lehnte am Mittwoch die Position des Amtes des Hohen Kommissars für Menschenrechte der Vereinten Nationen (UN) ab, der einen Bericht über eine „unabhängige“ internationale Ermittlungsmission vorlegte , die für den Menschenrechtsrat arbeitet , wo die Regierung von Venezuela beschuldigt wurde, Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben.

Über seinen Twitter-Account sagte der Top-Diplomat, dass die Regierung von Nicolás Maduro einen von Unwahrheiten durchdrungenen Bericht abgelehnt habe, der „ohne methodische Strenge von einer gegen Venezuela gerichteten und von Washington unterstellten Regierungen kontrollierten Phantommission aus der Ferne erstellt wurde, was die perverse Praxis veranschauliche, Politik mit Menschenrechten zu machen und eben keine Menschenrechtspolitik “, sagte er. Im Gegenzug betonte er, dass man versuche, die Beziehung zum Büro des Hohen Kommissars zu beschädigen.

Er bekräftigte, dass Venezuela weiterhin mit dem UN-Menschenrechtsrat zusammenarbeitet und dass bis jetzt Informationen, die für beide von Interesse sind, auf koordinierte und konstruktive Weise mit dem Büro des Hohen Kommissars geteilt wurden.

Er fügte weiter hinzu, dass bemerkenswerte Fortschritte erzielt wurden und dies von Michelle Bachelet bei der Ankündigung der Erneuerung der Beziehungen anerkannt wurde.

„Wenn man die Pressemitteilung des OHCHR und den Bericht selbst liest , insbesondere die als Fußnoten verwendete Referenz, kann man nur erkennen, wie voreingenommen dieser Bericht ist, wenn man die Informationen von YouTube oder den von den USA finanzierten venezolanischen NGOs als Hauptinformationsquellen verwendet“, sagte der internationale Experte von san Orinoco Tribune.

