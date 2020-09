Der russische Außenministers Sergej Lawrow beantwortet Fragen. Moskau, Kreml am 13. September 2020

Frage: Angesichts der gravierenden Spannungen in der heutigen Welt können manchmal auch Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten der Shanghai Cooperation Organization auftreten. Kann das SCO-Format helfen, diese Unterschiede auszugleichen?

Sergej Lawrow : Ich glaube, dass die SCO ein vielversprechender moderner Mechanismus zur Förderung außenpolitischer Prioritäten ist. Ursprünglich wurde die SCO gegründet, um Grenzfragen zu behandeln. Die Mitglieder wurden sich jedoch allmählich ihrer Vorteile bewusst, wenn es darum ging, ernstere Probleme anzugehen, einschließlich der Koordinierung ihrer Bemühungen zur Stärkung der Sicherheit im asiatisch-pazifischen Raum, zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und des Handels sowie zur Beseitigung von Hindernissen. Ein weiteres wichtiges Element der SCO ist die humanitäre Zusammenarbeit, die praktischere Formen annimmt, wie den Jugendaustausch und den Austausch zwischen Frauenorganisationen und Parlamenten, die sportliche Interaktion und vieles mehr.

Neben der Gewährleistung der Sicherheit und der Schaffung von Bedingungen für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in den Mitgliedstaaten gewinnt die Stimme der SCO bei internationalen Diskussionen bei den Vereinten Nationen und den G20 zunehmend an Gewicht. Und es ist eine sehr konstruktive Stimme. Tatsächlich bietet es eine Alternative zu denen, die internationale Angelegenheiten dominieren möchten, vor allem zu unseren westlichen Kollegen. In diesem Zusammenhang sind die Dokumente, die die SCO-Außenminister vor einigen Tagen gebilligt haben, ein wichtiger Schritt vorwärts, wenn es um die laufenden internationalen Diskussionen darüber geht, wie die Welt aussehen soll.

Die SCO ist der festen Überzeugung, dass es eine faire und demokratische Welt sein sollte, die ausnahmslos auf der Achtung der Souveränität und der territorialen Integrität aller Staaten beruht. Die SCO hat eine Reihe wichtiger und konstruktiver Initiativen zur Erreichung dieses Ziels ergriffen, um eine neue multipolare Welt zu schaffen, in der alle Leitprinzipien auf der Charta der Vereinten Nationen beruhen.

Die SCO hat ein großes Potenzial, wie Sie an der Anzahl der Länder sehen können, die der SCO als Vollmitglieder, Beobachter oder Dialogpartner beitreten möchten.

Frage: Die westlichen Länder sprechen jetzt erneut davon, Russland neue Sanktionen aufzuerlegen. Wenn sie dies tun, wird Russland dann reagieren oder sie einfach ignorieren?

Sergej Lawrow: Zuletzt habe ich überprüft, dass das Reziprozitätsprinzip in den internationalen Beziehungen immer noch gültig ist. Lassen Sie uns abwarten, wie die neuen Sanktionen aussehen. Natürlich werden wir antworten. Wir können dies nicht ohne Antwort lassen. Erstens wäre es in Bezug auf die Gesetze, die die Diplomatie regeln, falsch. Zweitens versuchen wir, den negativen Einfluss verschiedener westlicher Strukturen, einschließlich der Staaten und der zahlreichen NGOs, auf unsere Pläne und die Pläne unserer Verbündeten zu begrenzen.

Die westlichen Sanktionen haben uns die Augen geöffnet. Sie begannen lange vor den Ereignissen in der Ukraine oder dem Referendum auf der Krim. Dieser Prozess lässt sich auf die Obama-Regierung zurückführen, als Edward Snowden sich auf russischem Territorium befand. Er mag gegen das US-Gesetz verstoßen haben, wurde jedoch verfolgt, weil er Aktivitäten von US-Strukturen aufgedeckt hatte, die völlig illegal, illegitim und in vielerlei Hinsicht kriminell waren und darin bestanden, im Ausland inakzeptable Ansätze zu verfolgen und legitime Regierungen zu untergraben. Seitdem haben wir uns an Sanktionen gewöhnt. Die Reaktion auf all dies auf die sogenannte Importsubstitution zu reduzieren, wäre eine enge Sichtweise.

Grundsätzlich bestand die geopolitische Reaktion in diesen Jahren darin, anzuerkennen, dass unsere westlichen Partner, einschließlich leider der Mitglieder der Europäischen Union, unzuverlässig waren. Wir hatten viele weitreichende Pläne, und es gibt Dokumente, die den Weg zur Entwicklung der Beziehungen zur EU im Energiesektor und in der Hochtechnologie sowie zur Intensivierung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit im Allgemeinen aufzeigen. Wir teilen uns einen einzigen geopolitischen Raum. In Anbetracht unserer gemeinsamen Geografie, Logistik und Infrastruktur auf dem gesamten eurasischen Kontinent profitieren wir von einem erheblichen komparativen Vorteil.

Es wäre sicherlich ein schwerwiegender Fehler für uns und die Europäische Union sowie für andere Länder in diesem Bereich, einschließlich der SCO, der EAEU und der ASEAN, die ebenfalls in der Nähe sind, unsere vergleichenden geopolitischen und geoökonomischen Vorteile nicht zu nutzen zunehmend wettbewerbsfähige Welt. Leider hat die Europäische Union ihre geoökonomischen und strategischen Interessen geopfert, um den momentanen Wunsch zu erfüllen, den Vereinigten Staaten in dem zu entsprechen, was sie als „Bestrafung Russlands“ bezeichnen. Daran haben wir uns gewöhnt. Wir verstehen jetzt, dass wir in all unseren zukünftigen Plänen zur Wiederbelebung der vollständigen Partnerschaft mit der Europäischen Union ein Sicherheitsnetz brauchen. Dies bedeutet, dass wir so vorgehen müssen, dass, wenn die EU an ihren negativen, destruktiven Positionen festhält,

Frage: Die US-Amerikaner versuchen, alle gegen China um sich zu sammeln und senden eindeutige Signale nach Russland. Was denkst Sie über die Politik, Freundschaften gegen jemanden zu beenden?

Sergej Lawrow: Diese Art von Politik ist uns fremd. Weder Russland noch China oder unsere Verbündeten haben jemals vorgeschlagen, freundschaftliche Beziehungen aufzubauen, um sich jemandem zu widersetzen. Der Ansatz, jemanden gegen diejenigen auszuspielen, die Sie nicht mögen, enthält eine Antwort auf die Frage, was wir darüber denken. Dies repräsentiert eine diplomatische und politische Kultur, die sich von der unserigen völlig unterscheidet. Wir wollen gute Beziehungen zu allen aufbauen. Wann immer wir engere Beziehungen zu irgendjemandem suchen, müssen wir niemals die Beziehungen zu Staaten untergraben, die sich mit Washington oder irgendjemand anderem als Preis für die Zusammenarbeit gestritten haben.

Ich glaube, dass der Begriff „Freunde gegen jemanden“ der Bedeutung von „Freundschaft“ widerspricht.

