Enkel des gestürzten chilenischen Präsidenten Salvador Allende verteidigt Venezuela gegen US-Putschversuch (Gray Zone)

Von Ben Norton – 12. September 2020

Der Enkel des ehemaligen gewählten sozialistischen Präsidenten Chiles, Salvador Allende, der 1973 bei einem von der CIA organisierten Militärputsch gestürzt wurde, lebt seit 10 Jahren in Venezuela. Ben Norton von der Grayzone interviewte Pablo Sepúlveda Allende in Caracas.

Sepúlveda Allende sprach über die vielen Ähnlichkeiten zwischen den demokratischen Revolutionen in Chile und Venezuela und warum er glaubt, dass Hugo Chávez und Nicolás Maduro in die Fußstapfen seines Großvaters treten.

Transkript

BEN NORTON: Der 11. September ist nicht nur in den USA, sondern auch in der südamerikanischen Nation Chile ein dunkles Datum.

Der erste Angriff vom 11. September fand 1973 statt, als die CIA einen Staatsstreich inszenierte, um die Regierung von Chiles demokratisch gewähltem sozialistischen Präsidenten Salvador Allende zu stürzen. Die USA installierten daraufhin eine brutal repressive rechtsextreme Militärdiktatur unter der Führung des berüchtigten Generals Augusto Pinochet.

Bei einer politischen Kundgebung in Caracas im Jahr 2019 traf ich Salvador Allendes Enkel, der über das Erbe seines gemarterten Großvaters sprach und warum er heute in Venezuela historische Echos sieht.

Einer der Aktivisten hier ist heute Pablo Sepúlveda Allende. Er ist ein Aktivist und Revolutionär, und ein Arzt hier in Venezuela, der hier gelebt hat, 10 Jahre in diesem Land lebt. Er ist auch der Enkel des verstorbenen chilenischen sozialistischen Führers Salvador Allende. Danke, dass du zu uns gekommen bist, Pablo.

Und dieser Moment ist tatsächlich politisch sehr wichtig, da die Echos des von der CIA 1973 inszenierten Staatsstreichs von 1973 in Chile die Venezolaner derzeit sehr belasten. Können Sie also über die wichtigen historischen Auswirkungen sprechen und was dies für Venezuela und andere sozialistische Regierungen auf der ganzen Welt heute bedeutet?

PABLO SEPÚLVEDA ALLENDE: Ja, es gibt viele Ähnlichkeiten, Parallelen in beiden Prozessen. Erstens, dass die Regierung von Salvador Allende die erste sozialistische Regierung war, die sich sozialistisch nannte, die friedlich und demokratisch eine Revolution haben wollte. Alle anderen Revolutionen waren immer bewaffnet.

Die Strategie der Vereinigten Staaten, Salvador Allende zu stürzen und zu töten, hat auch Ähnlichkeiten, die Angriffsformen, mit dem, was hier in Venezuela geschehen ist: ein Wirtschaftskrieg, eine Wirtschaftsblockade, die eine wirtschaftliche und soziale Krise verursacht, die die Entschuldigung war, oder Rechtfertigung, mit der die chilenischen Truppen den Staatsstreich durchgeführt haben. Alles mit den USA, mit der CIA dahinter.

Und Nixon sagte, Richard Nixon, der US-Präsident, sagte: Wir müssen die Wirtschaft in Chile „zum Schreien bringen“. Es gab einen Plan, die Wirtschaft zu zerstören, eine Krise zu schaffen, damit dies die Entschuldigung für einen Staatsstreich sein könnte.

Auch hier, in Venezuela, machte sich Hugo Chávez auf den Weg zu einer demokratischen Revolution. er nahm die gleichen Ideen von Salvador Allende, um eine Revolution auf dem demokratischen und friedlichen Weg durchzuführen.

Aus diesem Grund wurde er 1998 gewählt. Und 2002 gab es einen Putsch gegen Hugo Chávez.

Der Unterschied liegt im Militär von Chile und Venezuela. Die Offiziere des chilenischen Militärs, die hochrangigen Militärbeamten, stammen aus der Oberschicht. In Venezuela ist die Zusammensetzung der sozialen Schichten des Militärs unterschiedlich.

Aus diesem Grund konnte beispielsweise Hugo Chávez, der aus bescheidenen Verhältnissen stammte, der Sohn bescheidener Lehrer, Oberstleutnant werden. In der Zusammensetzung der Klassen des venezolanischen Militärs gibt es neben der Geschichte von Simón Bolívar ein stärkeres Bewusstsein für die Befreiung der Länder (vom spanischen Kolonialismus).

Dies trug also dazu bei, dass der Putsch fehlschlug. Es gab einen Teil der Streitkräfte, der nicht einverstanden war, und sie stellten Hugo Chávez wieder her. Und nachdem die Menschen die Straßen gefüllt hatten, um seine Rückkehr zu fordern, und die Streitkräfte, vor allem junge Soldaten, Druck auf seine Rückkehr ausübten, wurde der Putsch rückgängig gemacht – etwas, das in der Geschichte beispiellos war.

Und danach sind die wirtschaftlichen Angriffe sehr ähnlich. Der Wirtschaftskrieg, die finanzielle und kommerzielle Blockade, insbesondere in den letzten Jahren, sind auch dem in Chile sehr ähnlich: Die Großunternehmer horten Lebensmittel, Medikamente und Grundnahrungsmittel; sie verstecken sie; sie bringen sie nicht auf den Markt; Sie setzen sie in einen Parallelmarkt.

Und das Überladen, Preiserhöhen, Schmuggeln, all das ist ein sehr ähnlicher Wirtschaftskrieg. Was hier in Venezuela die Wirtschaftskrise rechtfertigt, ist eine militärische Intervention.

Und eine weitere historische Lektion, die Chávez gelernt hat und die er immer sagte, als er sich an Allende erinnerte, sagte er: Wir sind eine friedliche Revolution wie die von Allende, aber wir sind nicht unbewaffnet. Das heißt, wir können widerstehen.

Allende hatte die Armee nicht ganz; Sie verrieten ihre Heimat, ihre Pflicht und führten den Staatsstreich durch.

Übrigens, das einzige Mal, dass die chilenische Luftwaffe eine Aktion durchgeführt hat, hat sie gegen ihr eigenes Volk vorgegangen und die Moneda (Chiles Präsidentenpalast) bombardiert. Es ist das einzige Mal, dass die chilenische Luftwaffe etwas unternommen hat, und sie bombardierte ihren Regierungspalast – Verrat an ihrer Heimat.

Es gibt also viele Ähnlichkeiten.

Jetzt in Venezuela war es viel komplexer, viel ausgefeilter, die Intervention, die Destabilisierung. Jetzt sehen wir, wie es auch ähnliche Faktoren wie in Libyen gibt, eine Regierung nicht anzuerkennen, die derzeitige Regierung nicht anzuerkennen, von Nicolás Maduro, der demokratisch gewählt wurde, mit mehr als 6 Millionen Stimmen, in denen, ja, die Opposition nahm teil; wo ja, es gab internationale Organisationen, die die Wahlen überwachten.

Aber die Vereinigten Staaten und die anderen Länder sagen, es sei keine legitime Wahl gewesen; Sie haben die derzeitige Regierung nicht anerkannt und eine Parallelregierung anerkannt.

Also ja, mit dem von Allende gibt es viele Ähnlichkeiten in Bezug auf die Staatsstreiche, den Wirtschaftskrieg und auch die Reaktion der Regierung war ähnlich.

In der Zeit von Allende kamen Basisorganisationen zusammen, die Basis, die Menschen organisierten sich, um die Produkte zu vertreiben, die gehortet wurden.

Sie selbst gingen zu den Lagerhäusern, in denen das Essen gehortet wurde, und holten es zurück und verteilten es neu.

Hier gibt die (venezolanische) bolivarische Regierung den organisierten Menschen, den lokalen Komitees für Versorgung und Produktion (CLAP), die CLAP (Lebensmittelboxen), und sie gibt ihnen die Lebensmittel monatlich und sie teilen sie unter den Menschen. Weil sie eine Volkszählung haben, eine Liste, wie viele Familien, welche Bedürfnisse sie haben; Sie geben mehr Nahrung an die größeren Familien, an diejenigen, die chronische Krankheiten haben.

Es gibt also eine Organisation der Volksmacht mit Hilfe der Regierung, um diese Situation zu lindern.

Dies wird monatlich an 6 Millionen Familien vergeben, dh wenn jede Familie 3 oder 4 Personen hat, sind das ungefähr 80 Prozent der venezolanischen Bevölkerung.

Ein Teil der US-Blockade besteht darin, dies zu verhindern. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, wie sie verhindert haben, dass dieses Essen nach Venezuela gelangt, mit dem Ziel, die Situation zu verschlechtern.

Kürzlich erlaubten sie der Fluggesellschaft Iberia nicht, Lebensmittel nach Venezuela zu bringen. Die Vereinigten Staaten sanktionieren Unternehmen, die Lebensmittel nach Venezuela oder sogar Medikamente verkaufen. Das ist alles Teil dieser Blockade, um die Krise zu schaffen.

Die Sanktionen, die Blockade, es ist Diebstahl. Die US-Regierung beraubt venezolanische Vermögenswerte und stiehlt Venezuelas internationale Vermögenswerte, Milliarden und Abermilliarden Dollar.

Nur die Bank of England beschlagnahmte Gold aus den internationalen Reserven Venezuelas, was einem Goldwert von 1,2 Milliarden US-Dollar entspricht. In den USA, der Niederlassung von PDVSA (State Oil Company) in den USA, verfügt Citgo in den USA über ein Vermögen von 11 Milliarden US-Dollar

Das wird Venezuelas Wirtschaft sehr stark beeinflussen, sogar noch stärker als zuvor. Genau so, dass der venezolanische Staat nicht versuchen kann, die Krise zu lindern oder zu bewältigen, damit er nicht aus der Krise herauskommt. Venezuela könnte von selbst aus der Krise herauskommen.

Aber hier gibt es ein Volk, das organisiert und bewusst ist; Sie sind oft ausgegangen und haben gezeigt, dass sie trotz der Schwierigkeiten klar wissen, wer die Krise verursacht, zumindest die Mehrheit.

Aus diesem Grund hat die Regierung bei jeder Wahl, den jüngsten Wahlen in den letzten Jahren, viel gewonnen. Weil die Menschen viel Bewusstsein gezeigt haben.

Und weil das venezolanische Militär nicht korrumpiert wurde und sein Volk nicht verraten hat. Sie sind der Verfassung und den Volkswahlen treu geblieben, was das Volk gewählt hat.

BEN NORTON: Und tatsächlich gibt es im Außenministerium hier in Venezuela einen Raum, der Salvador Allende gewidmet ist.

PABLO SEPÚLVEDA ALLENDE: Ja, ja, dort gibt es einen Hauptraum, der nach Salvador Allende benannt ist. Es gibt eine Medizinschule, die nach Salvador Allende benannt ist. Es gibt eine Straße und ein Denkmal mit einer nach ihm benannten Brücke.

Viele chilenische Exilanten kamen auch hierher, in den 1970er Jahren nach Venezuela. Die Figur von Salvador Allende ist hier also sehr präsent.

BEN NORTON: Und können Sie über das wichtige historische Erbe Ihres Großvaters Salvador Allende sprechen? Wie hat er Sie und Ihren Kampf für Gerechtigkeit beeinflusst? Und wie hat er die Sozialisten hier in Venezuela und die Menschen auf der ganzen Welt beeinflusst?

PABLO SEPÚLVEDA ALLENDE: Ja, ich habe ein Sprichwort, umschrieben, Allende hatte ein Sprichwort, das sagte: Jung zu sein und nicht revolutionär zu sein, ist ein biologischer Widerspruch. Und ich sage: Ein Allendista und kein Chavista zu sein, ist ein ideologischer Widerspruch.

Ja, es gibt viele Ähnlichkeiten. Sie sind einzigartige Figuren; Sie sind verschiedene Gruppen, aber das Wesen des Kampfes ist das gleiche. Beide, Maduro und Chávez, kämpfen wie Allende für eine gerechte Gesellschaft, gegen den Kapitalismus, gegen den Neoliberalismus.

Es ist der gleiche Kampf. Und die Feinde sind die gleichen: großes Kapital, die globale Oligarchie oder Plutokratie, vertreten durch den Imperialismus.

Für jemanden, der behauptet, links zu sein, in Chile oder in der Welt, der sagt, er glaube an den Sozialismus oder er sei Teil der Linken, ist es beschämend und widersprüchlich, zu behaupten, Venezuela sei eine Diktatur.

Ich denke, das ist Teil der Strategie, die Linke zu teilen, die Linke von Venezuela zu trennen. Und das muss konfrontiert werden.

Und ich, aus diesem Grund – danke für den Platz, den ich dazu sage -, wäre Allende ein großartiger Freund von Chávez, als Hugo Chávez an der Macht war, und Maduro auch. Und er würde hier mit aller Kraft kämpfen, damit dieser Prozess, damit die Krise überwunden wird, damit die Bolivarische Revolution voranschreitet und wir den US- und den globalen Imperialismus besiegen können.

BEN NORTON: Können Sie über Ihre politische Arbeit sprechen? Und Sie leben seit 10 Jahren hier in Venezuela. Kannst du darüber sprechen, warum du hier warst?

PABLO SEPÚLVEDA ALLENDE: Nun, für mich persönlich hat es mich sehr beeinflusst. Ich bin in Mexiko geboren. Meine Eltern wurden wegen des Staatsstreichs ins Exil geschickt. Und sie haben Zuflucht in Mexiko gefunden.

Und ich habe immer Geschichten über alles gehört, was passiert ist, aber es hat mich persönlich sehr bewegt. Als wir nach Chile zurückkehrten, war ich 15 Jahre alt. Und ich sah, ich traf durchschnittliche Menschen und sah die enorme Bewunderung, die sie für Salvador Allende hatten, und die Liebe zu Salvador Allende. Und das hat mich sehr bewegt.

Und ich fing an, mehr zu lernen, alles was passierte. Und wie hat es mich beeinflusst? Nun, ich denke, das ist teilweise der Grund, warum ich Arzt bin. Es ist ein Beruf, der versucht, das Leiden der Menschen zu lindern.

Und in der Politik bestand seine gesamte politische Arbeit, seine politische Karriere darin, denjenigen zu helfen, die sie brauchten, und zu verstehen, dass es ein wirtschaftliches und politisches System ist, das die Mehrheit der Bevölkerung unterdrückt und ausbeutet, um einigen Menschen zu helfen.

Und er verstand es so, zusammen mit vielen anderen Revolutionären auf der Welt. Das hat mich dazu inspiriert, zuerst Arzt zu werden und zu arbeiten, um seinem Beispiel zu folgen.

Und ich denke, es ist auch dafür, dass ich in Venezuela bin, einer anderen Form, hier denke ich, dass ich in einer bestimmten Form die Unidad Popular (Allendes Koalition) in Chile durchlebe. Es ist ein Prozess, der in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich ist.

Seit ich von der Bolivarischen Revolution erfahren habe, wollte ich sie kennenlernen. Und nun, ich bin vor 10 Jahren angekommen, um ein bisschen von dem zu leben, was in dieser Zeit in Chile gelebt wurde.

Und zu unterstützen, zu kämpfen, was ich kann, damit wir gewinnen, damit das, was in Chile passiert ist, hier nicht passiert, damit sich diese Tragödie hier nicht wiederholt.

Und jetzt ist ein sehr kritischer Moment, und das Ziel ist, dass ein Blutbad, ein Staatsstreich, eine Invasion, die in einer Tragödie endet. Und wir werden hier kämpfen, um sicherzustellen, dass dies nicht geschieht.

Und wie hat er (Allende) Venezuela beeinflusst? Ich glaube, Venezuela ist das Land, das mehr als jedes andere Land der Welt die Figur von Salvador Allende und den Prozess seiner Koalition der Einheit des Volkes verteidigen will.

Und ich fühle hier eine große Ehre, zu sehen, wie die Freundlichkeit der Menschen enorm ist, wenn Leute herausfinden, dass mein Großvater Salvador Allende war. Weil sie wissen, dass sie etwas Ähnliches durchleben wie dort.

Und sie verstehen, dass sie kämpfen müssen, damit das, was dort passiert ist, hier nicht passiert. Das bedeutet nicht, dass sie die Revolution besiegen, eine faschistische Regierung einsetzen und Menschen töten.

Es ist wahrscheinlich, dass dies hier nicht passieren wird. Aber wenn es passiert und die Rechte hier an die Macht kommt, werden sie mit Sicherheit alle Chavistas, alle Revolutionäre in faschistischer Form verfolgen.

Und wir müssen darauf vorbereitet sein, uns dem in jeder Hinsicht zu stellen, sei es auf gute Weise oder ob wir unser Leben opfern müssen, um Widerstand zu leisten.

Ben Norton

Ben Norton ist Journalist und Schriftsteller. Er ist Reporter für The Grayzone und Produzent des Podcasts Moderate Rebels, den er gemeinsam mit Max Blumenthal moderiert. Seine Website ist BenNorton.com und er twittert bei @BenjaminNorton.

