Berlin: Protestkundgebung gegen pensionierten Seemann der argentinischen Marine, dessen Auslieferung Argentinen fordert. Grund sind Beteiligung an Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Die Gruppe HIJOS de Alemania führte gestern in Berlin eine Protestkundgebung gegen den pensionierten Seemann der argentinischen Marine, Luis Esteban Kyburg durch, der während der letzten Diktatur in Mar del Plata wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt war und dessen Auslieferung Argentinien fordert.

Eine große Gruppe von Demonstranten mit Transparenten von Bildern der Verschwundenen versammelte sich vor dem Haus des Militärs im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg, um seine Anwesenheit in Deutschland anzuprangern und abzulehnen. Die Demonstranten fordern, dass die deutschen Behörden seine Auslieferung nach Argentinien zulassen.

Der ehemalige Marineoffizier ist 72 Jahre alt und deutscher Staatsbürger. Er wird seit 2012 per internationalem Haftbefehl gesucht und wurde im vergangenen Juli von einem Journalisten der deutschen Tageszeitung Bild ausfindig gemacht. „Ich hoffe, dass ich hier vor Gericht in Deutschland und nicht in Argentinien antworten kann. Ich bin unschuldig “, sagte Kyburg, als er darauf angesprochen wurde, mit der Überzeugung, dass Deutschland seine Bürger nur ungern an Drittländer ausliefern will.

Vor einer Anfrage der Zeitung schätzte die deutsche Menschenrechtsorganisation Berlin Ecchr, dass diese Nation „kein sicherer Ort für Kriminelle der argentinischen Diktatur sein sollte“ und forderte die örtliche Staatsanwaltschaft auf, einen Prozess einzuleiten.

Das Menschenrechtssekretariat erklärte seinerseits, dass „dank der Arbeit der Opfer und ihrer Familien, die es erstmals geschafft haben, Kyburg in Deutschland ausfindig zu machen“, am 11. Juli 2013 ein nationaler und internationaler Haftbefehl erlassen wurde.

Kybirg wird beschuldigt, Mitglied der Task Forces in Mar del Plata zu sein, wo er zweiter Kommandeur der Tactical Divers Group war und die Abteilungen Personal, Betrieb und Logistik des Marinestützpunkts leitete, die zwischen 1976 für die Entführung und Ermordung von 152 Personen verantwortlich waren und 1983. Im Jahr 2010 begann der Staat im Rahmen des Programms für Wahrheit und Gerechtigkeit gemeinsam mit Opfern, Familienmitgliedern und Zeugen mit der Intervention in diesem Fall. Aufgrund seines Status als deutscher Staatsbürger war seine Auslieferung aus dem Sekretariat unter der Leitung von Horacio Pietragalla noch nicht möglich.

