Andrej Hunko: Heute ist der 51. Geburtstag des gewählten ecuadorianischen Vizepräsidenten und deutschen Staatsbürgers Jorge Glas – leider im Gefängnis. Trotzdem: Feliz cumpleaños, Jorge!

von Andrej Hunko via Facebook: https://cutt.ly/dfIMJTJ

Heute ist der 51. Geburtstag des gewählten ecuadorianischen Vizepräsidenten und deutschen Staatsbürgers Jorge Glas – leider im Gefängnis. https://amerika21.de/tag/jorge-glas Trotzdem: Feliz cumpleaños, Jorge!Jorge

Glas kommt aus einer jüdischen Familie, die unter den Nazis nach Ecuador geflohen ist, daher die deutsche Staatsbürgerschaft. Er ist in Ecuador geboren und war unter dem links orientierten Präsidenten Rafael Correa zunächst Minister und später Vize-Präsident. 2017, als Correa nicht mehr antreten konnte, wurde er erneut als Vizepräsident zusammen mit Correa-Nachfolger Lenin Moreno gewählt. Nach ecuadorianischem Wahlrecht stehen sowohl Präsidentschafts- als auch Vizepräsidentschaftskandidat auf dem Wahlzettel.

Nach dem Antritt Morenos vollzog dieser innen- und außenpolitisch eine 180°-Wende zur Politik Correas. Außenpolitisch eine Anlehnung an den Kurs der USA – u.a. wurde das Asyl für Julian Assange aufgehoben und Guaidó als Präsident Venezuelas anerkannt. Innenpolitisch etwa eine scharfe neoliberale Austeritätspolitik.

Gegen Rafael Correa und Jorge Glas wurden höchst fragwürdige Prozesse eröffnet. Correa musste das Land verlassen, Jorge Glas wurde zu acht Jahren Gefängnis wegen angeblicher Korruption und 25 Jahren politischem Betätigungsverbot verurteilt. Nachdem Glas wegen der Inhaftierung 90 Tage sein Amt nicht ausüben konnte wurde seine Vizepräsidentschaft aufgehoben.

Im Februar 2020 habe ich Jorge Glas im Gefängnis von Latacunga besucht. https://www.andrej-hunko.de/7-beitrag/5050-bericht-zur-reise-nach-argentinien-bolivien-und-ecuador-im-februar-2020 Er ist gesundheitlich angeschlagen und wird dort bedroht. Die Bundesregierung fährt über die Botschaft in Quito ein konsularisches Minimalprogramm – verglichen mit anderen Doppel-Staatsbürgern. Schließlich reiht man sich in die Leitlinien der US-Politik in Lateinamerika ein.

Im Februar 2021 sind Wahlen in Ecuador. Der amtierende Präsident Moreno hat kaum noch Rückhalt im Land. Im Oktober 2019 kam es zu heftigen Protesten gegen die Regierung Moreno. Ein Taxifahrer in Quito sagte mir im Februar: „Rafael Correa kann hier einen Besenstil aufstellen und sagen: Das ist mein Kandidat. Dann wird der gewählt.“ Deshalb versuchen die Behörden gegenwärtig alles, um jede Form einer Kandidatur von Correa und einer Wahlliste, die er unterstützt, zu verhindern. https://amerika21.de/2020/09/243312/ecuador-justiz-keine-kandidatur-correa

Es wird wichtig sein, darauf hinzuwirken, dass tatsächlich freie und faire Wahlen in Ecuador stattfinden können. Und dass Jorge Glas bald freikommt.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related