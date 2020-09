Wo ist die „Nowitschok-Flasche“? Unstimmigkeiten im Fall Nawalny mehren sich (RT Deutsch)

https://deutsch.rt.com/europa/106449-wo-ist-die-nowitschok-flasche-unstimmigkeiten-fall-nawalny-mehren-sich/

12.9.2020



Charité, Militärlabor und Bundesregierung wollen der russischen Seite keine Nachweise liefern, dass in Alexei Nawalnys Blut, Urin und Haut Nowitschok-Spuren gefunden wurden. Durchgesickerte Details der Affäre lassen an diesem Befund bereits zweifeln.

von Wladislaw Sankin

Seit der russische oppositionelle Blogger Alexei Nawalny in der Berliner Charité behandelt wird, ist ganz wenig über seinen Gesundheitszustand bekannt. Bislang hat die Klinik die Öffentlichkeit alle vier bis fünf Tage über deren Verbesserung in nur wenigen Sätzen informiert. Die letzte offizielle Meldung: Nawalny sei aus dem Koma aufgewacht und ansprechbar. Inoffiziell heißt es, er spreche und erinnere sich, und es gehe ihm sogar besser als erwartet. Seit drei Wochen, als Nawalny nach Berlin gekommen war, meldete sich kein Arzt persönlich zu Wort.

Dafür ist die Kampagne zum Stopp des internationalen Pipelineprojekts Nord Stream 2, das russisches Erdgas nach Deutschland bringen soll, bereits weit fortgeschritten. Denn nun will Bundeskanzlerin Angela Merkel unter dem Druck der Nord-Stream-Gegner auch in den Reihen der eigenen Partei den Baustopp der fast fertigen Pipeline nicht mehr ausschließen. „Sie hat noch kein endgültiges Urteil gebildet“ heißt es aus parteiinternen Kreisen. Das ist eine Kehrtwende. Auch weitere Sanktionen gegen Russland sind wieder im Gespräch. Der Fall Nawalny habe die deutsch-russischen Beziehungen endgültig „vergiftet“, so große deutsche Medien.

Es ist also offensichtlich: Ein großes geopolitisches Spiel ist im Gange, bei dem es nicht nur um die Zukunft der deutsch-russischen oder russisch-europäischen Beziehungen geht. Es geht auch um die transatlantischen Beziehungen, um die Rolle Deutschlands in der EU, um Osteuropa, um die NATO, um Aufrüstung.

Trotz strengster Geheimhaltung, mit der alles belegt ist, was in Deutschland im Fall Nawalny passiert, kommen immer mehr Details ans Licht, die die Vergiftungstheorie der Bundesregierung stark in Zweifel ziehen. Demnach sei Nawalny mit einem Nervenkampfstoff aus der sogenannten Nowitschok-Gruppe vergiftet worden. Nun setzt die Bundesregierung Russland mit dem Vorwurf eines Verbrechens durch verbotene Chemiewaffen auf internationaler Ebene massiv unter Druck. Aber um welche Ungereimtheiten geht es?

„Das Gift in den Tee geträufelt“

Noch Ende letzter Woche schrieb Der Spiegel mit Verweis auf Quellen im Kanzleramt, wie das Sicherheitskabinett am 2. September von „einem Oberstabsarzt, der schon Giftattacken in Syrien untersucht hatte“ über den „schockierenden“ Befund des toxikologischen Labors der Bundeswehr informiert wurde. „Man habe die Spuren nicht nur im Blut, im Urin und in Hautproben Nawalnys gefunden, sondern auch an einer Flasche, die er auf der Reise dabeigehabt hatte. Seine Angehörigen hatten sie nach dem Zusammenbruch des Politikers aufbewahrt und den Ärzten in Berlin übergeben. Vermutlich hatte Nawalny aus der Flasche getrunken, als er bereits vergiftet war, und so die Spuren des Gifts dort hinterlassen“, schrieb der Spiegel.

Noch genauer legte sich am Mittwoch die Zeit fest. Da wurden von nicht näher genannten „Experten“ weitere Details eingestreut, nämlich dass das Gift angeblich in seinen Tee „eingeträufelt“ wurde: „Die Deutschen (Vertreter der Geheimdienste – Anm. d. Red.) vermuten, dass einer der Agenten des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB, die Nawalny beschatteten, oder ein eigens eingeschleuster Nachrichtendienstler das Gift in den Tee träufelte oder die Tassenoberfläche damit präparierte. Demnach hätte Nawalny an Bord des Flugzeuges sterben sollen.“ Für die Beschaffung dieser Informationen beschäftigte der Spiegel acht Mitarbeiter, die Zeit sieben.

Gehen wir dieser Version nach: Nawalny wurde mit dem Tee vergiftet, trank nachher aus „seiner“ Flasche und kontaminierte mit seinem Speichel den Flaschenhals. Nawalny-Sprecherin Kira Jarmisch, die den oppositionellen Aktivisten auf der Reise begleitete, sprach noch im Flugzeug von einer Vergiftung und twitterte dies als Erste in die Welt. Sie gab auch an, dass Nawalny an jenem morgen nichts außer Tee im Flughafencafé „Wiener Caféhaus“ getrunken habe. Kurz nach der Notlandung in Omsk twitterte sie: „Wir gehen davon aus, dass Alexei mit etwas vergiftet wurde, das in seinen Tee gemischt wurde. Es war das Einzige, das er seit heute Morgen getrunken hatte. Die Ärzte sagen, dass das Gift schneller durch die heiße Flüssigkeit gesaugt wurde. Jetzt ist Alexei bewusstlos.“

In jenem Tweet zitierte sie die Ärzte des Rettungsteams, das Nawalny aus dem Flugzeug abholte und in die Toxikologische Abteilung des Ersten Omsker Notfallkrankenhauses brachte. Im Laufe des Tages wurde die Version einer Vergiftung infolge mehrerer Laboranalysen seiner biologischen Proben und der Beobachtung seiner Symptome jedoch ausgeschlossen. Wie der Chef-Toxikologe Sibiriens Alexander Sabajew später bei einem Presseauftritt sagte, hätte man im Fall einer Vergiftung zusätzliche ärztliche Maßnahmen anwenden müssen: „Bei einer Vergiftung mit Organophosphorverbindungen kann man einen Menschen ohne Ultra-Hämodiafiltration gar nicht retten. Wir haben dieses Verfahren nicht angewandt, weil keine Voraussetzungen dafür vorlagen, sprich, keine Vergiftung. (…) Er wäre uns innerhalb der ersten Stunden weggestorben.“

Die Kommunikation zwischen den deutschen und russischen Ärzten zwecks Diagnoseklärung scheitert an der deutschen Seite. Damit stehen die russischen Ärzte unter Generalverdacht, die wahre Ursache für Nawalnys Erkrankung auf Geheiß der Behörden zu vertuschen. Nur der direkte Datenabgleich und eine gemeinsame Beratung könnten diesen Verdacht entkräften. Die deutsche Seite signalisierte aber deutlich, dass weder das eine noch das andere geplant ist.

Flasche verheimlicht?

Aber zurück zu der Flasche. Es gibt keine Hinweise, dass Nawalny vor und während des Fluges überhaupt eine Flasche dabei hatte. Laut Sicherheitsvorschriften, die auf der ganzen Welt gleich sind, durfte es in seinem Handgepäck – einem Trolley und einem Rucksack – keine mitgebrachten Flüssigkeitsbehälter geben. Im Wartebereich des Flughafens trank er nur Tee und kaufte sich kein Wasser. Außerdem konnten die Angehörige diese Flasche gar nicht aufbewahren, wie die Zeit schreibt, weil sie bei seiner Reise gar nicht dabei waren. Nawalnys Bruder Oleg und seine Frau Julia kamen am 20. August erst im Laufe des Tages nach Omsk.

Nach der Notlandung in Omsk riefen Nawalnys Begleiter sofort die Polizei. Es kamen Vertreter mehrerer Behörden – der Omsker Lokalpolizei, der föderalen Transportpolizei, Ermittlerkomitees. Alle privaten Sachen Nawalnys, die einen Hinweis auf eine damals noch vermutete Vergiftung enthalten könnten, wurden von einem Ermittler, einem Rechtsanwalt und einer Polizistin in Anwesenheit von zwei Zeugen gesichtet und protokolliert. „Sie schauten sich die Dinge nur an, fanden nichts Verdächtiges, was eine mögliche Vergiftung Alexeis verursachen könnte“, kommentierte ein Zeuge namens Iwan Kolodin die Situation gegenüber den Medien.

Nawalnys Stab in Omsk stellte Fotos der Sichtung ins Netz. Auf den Fotos ist durchgewühlte Kleidung Nawalnys zu sehen, jedoch keine Flasche. Das Omsker Krankenhaus gab auf Anfrage an, dass Nawalny keine Flasche dabei hatte.

Alle Sachen Nawalnys nahm seine Frau Julia mit, die von Moskau nach Omsk gereist war. Ob sie alles nach Deutschland mitnahm, ist unbekannt. Jetzt taucht im Bundeswehrlabor Nawalnys Flasche als Beweismittel auf. Es drängt sich der Verdacht auf, dass sie entweder vor den russischen Behörden verheimlicht wurde oder Teil einer Manipulation ist. Nun will das russische Innenministerium die Vorermittlungen im Fall Nawalny auf deutschem Boden fortsetzen, um – so die Behörde – „deutschen Ärzten und Experten klärende und zusätzliche Fragen stellen zu können“. Die Frage, wie die Flasche nach Deutschland gelangen konnte, gehört sicherlich zu denjenigen, die die russische Seite besonders interessieren.

köbeleSiehe auch: Der Nebel um den Anschlag auf Nawalny verdichtet sich

Deutschland will dem Rechtshilfeersuchen Russlands nachkommen, aber keine Informationen weitergeben. Russische Ermittlungsbehörden suchen nach Marina Pevchikh, die mit dem Rettungsflugzeug mitgeflogen war. Hat sie die ominöse Flasche nach Deutschland gebracht?

Hier: https://www.heise.de/tp/features/Der-Nebel-um-den-Anschlag-auf-Nawalny-verdichtet-sich-4892398.html

